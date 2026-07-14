Ramsés Alemán, actor de ‘Mi fortuna es amarte’, reaparece devastado tras la muerte de su papá; este fue su mensaje

Días después de que se confirmó la muerte del papá de Ramsés Alemán, el actor de ‘Mi fortuna es amarte’ compartió un emotivo mensaje en el que se mostró ‘devastado’ tras la pérdida familiar. ¿Qué dijo el intérprete de melodramas? Te contamos.

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Ramsés Alemán confirma muerte de su papá. / Alejandro Isunza

¿Cuándo murió el papá de Ramsés Alemán, actor de ‘Mi fortuna es amarte’?

Fue durante la tarde del sábado 11 de julio cuando se dio a conocer que René Alemán Gutiérrez había perdido la vida. Aunque no se dieron detalles sobre su descenso, la noticia fue confirmada por el conductor Pablo Morton a través de una publicación en redes.

“Mi corazón está triste; hoy trascendió un gran amigo con el que compartimos momentos maravillosos, René Alemán Gutiérrez. Vuela alto, mi rey, gracias por siempre ser y estar; mis más sinceras condolencias a su familia y amigos”, expresó el productor.

Aunque Ramsés Alemán, quien recientemente celebró su primer Día del Padre, no se pronunció directamente sobre la partida, sí compartió algunos mensajes que llegaban a sus redes sobre la muerte de su papá.

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Ramsés Alemán de luto tras muerte de su papá. / IG: @ramses_aleman

¿Cómo reaccionó el actor Ramsés Alemán a la muerte de su papá?

Tras días de silencio, Ramsés Alemán se pronunció ante la muerte de su papá a través de un emotivo mensaje en redes que fue acompañado por una serie de fotos de momentos que compartieron juntos.

De acuerdo con el actor de “Mi fortuna es amarte”, nunca imaginó el dolor que sentiría al vivir sin su papá y saber que no volverá a escuchar sus preguntas para saber cómo está la familia. Aunque admite sentir el “dolor más fuerte de su vida”, reconoce estar orgulloso por todo lo que las personas dicen tras su partida.

“Fue, es y será mi más grande ejemplo siempre. No tiene idea de cuánta gente lo ama y extraña por acá; todos me dicen lo que yo ya sé, que fue pionero en un montón de cosas, que su vida cambió mentes, juntó corazones y alimentó almas que hoy agradecen el haberse cruzado en su camino. No he parado de contestar mensajes y llamadas de gente que ni siquiera conozco y me hablan de lo maravilloso que fue. Me ha tocado consolar a más gente de la que me gustaría”. Ramsés Alemán

Finalmente, señala que hará todo lo que le aconsejó en vida, pues sabe que tarde o temprano se volverán a encontrar. “Su legado es incomparable”, expresó, y agregó: “Aunque nos faltaron muchas cosas por hacer, me quedo tranquilo y en paz por el amor que nos dimos durante tantos años”.

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¿Qué dijo Fernanda Urdapilleta sobre la muerte del papá de su esposo?

En la publicación hecha por Ramsés Alemán, su esposa, Fernanda Urdapilleta, compartió unas palabras de despedida para su suegro, a quien le agradeció el buen recibimiento que le dio en su familia y le prometió que su nieta, a quien le dieron la bienvenida hace unos meses, conocerá sus historias.

“Gracias por siempre haberme abierto las puertas de tu casa, de tu corazón y de tu familia. Gracias por siempre tratarme como a una hija y por el inmenso amor que me diste en tan poco tiempo”. Fernanda Urdapilleta

Además de la actriz, la publicación se llenó de condolencias por parte de varios colegas, quienes les desearon fuerza tras la pérdida familiar.

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