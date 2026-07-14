René Casados cumple 50 años de matrimonio, ¿todo bien? Él dice: “Ha habido un sinnúmero de tentaciones”

El primer actor René Casados ya cumplió 50 años de matrimonio con Rosa Adriana Ojeda y nos compartió cómo ha logrado mantener una relación de tanto tiempo cuando en la actualidad hay demasiados divorcios. Además, confesó que aunque ha tenido tentaciones, jamás tracionaría a su esposa.

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René Casados habló sobre su secreto para tener un matrimonio duradero / Liliana Carpio, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @trianaCasados

¿Cómo fue que René Casados evitó serle infiel a su esposa?

Comentó cuál considera que es uno de los pilares más importantes en una relación y no reparó en halagos hacia su mujer: “El sentido del humor es una de las claves. Mi esposa es bella, sensible, inteligente, con una capacidad de amor infinita. Yo soy un afortunado (de tenerla) y ella tiene un sinnúmero de virtudes”.

En cuanto a cómo le ha hecho para no cometer una infidelidad, señaló: “La única manera de evitar la tentación es entregándose a ella, y la tentación máxima es el amor que le tengo a mi esposa”.

Se sinceró y agregó: “Lo digo de frente y derecho: Ha habido un sinnúmero de tentaciones, pero he sabido soportar. No tengo por qué traicionar ni en privado ni en público”.

René Casados conoció a su esposa cuando eran jóvenes / Liliana Carpio, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @trianaCasados

¿Cuándo se casó el actor René Casados?

René y Rosa han estado juntos prácticamente toda la vida, pues se casaron cuando ambos eran muy jóvenes. Formaron una familia al lado de sus hijas: Kukene y Triana.

Nos contó cómo conquistó a su esposa: “La conocí siendo un teenager (adolescente), apenas entrando a esa edad, y en cuanto la vi le dije: ‘Si ya me has robado la mirada, ahora me tendrás que asesinar los labios’. Ella no sabía que me estaba plagiando a (Xavier) Villaurrutia, me valí de la poesía y hubo match, y desde entonces nos amamos”.

Sobre si alguna vez han enfrentado una crisis, nos comentó: “Toda la vida hay que gestionar tormentas, pero afortunadamente no ha habido tormentas que se han oscurecido, han sido de amor, pura bilirrubina, como decimos en el Caribe. Toda mi vida es mi esposa y mi familia”.

René Casados tiene dos hijas / Liliana Carpio, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @trianaCasados

¿René Casados se retira de la televisión?

Actualmente René Casados participa en la telenovela El renacer de Luna, donde es uno de los protagonistas maduros. “Interpreto a ‘don Leo’, que es un gran romántico y le otorga significado y sentido a la vida de los jóvenes de la historia, se vuelve su consejero. Es un personaje que tiene muchas facetas y tengo la oportunidad de protagonizar la pareja otoñal con Claudia (Ramírez), que es mi paisana y con quien es un placer trabajar”.

Casados, quien en su momento fue galán de telenovelas, nos dijo cómo fue pasar a ser un primer actor: “Considero que los años te dan oficio y, por ende, la experiencia misma y aplomo. Soy muy disciplinado, escucho, hago caso y respeto el discurso del melodrama”.

El actor nos dijo que descarta el retiro: “No lo he pensado, para nada, esa palabra no existe en mi vocabulario. Decía Woody Allen que él quería ser inmortal, no muriendo. Evidentemente, yo no soy genio como él, pero prefiero seguir viviendo en los escenarios, no me imagino fuera de ellos”.

Finalmente, compartió que su trabajo lo hace feliz: “Yo he sido un privilegiado, soy el ‘Chambitas’. Hago mil y un oficios, y uno de los centrales de realización y gratificación mía es interpretar personajes en las telenovelas”.

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René Casados es uno de los actores más queridos de México / Liliana Carpio, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @trianaCasados

La trayectoria de René Casados

Se inició como actor a finales de la década de los 70, pero saltó a la popularidad en 1982 al conducir el programa XE-TU .

Ha participado en más de 30 telenovelas, entre las que se encuentran: Muchacha de barrio , La antorcha encendida , La jaula de oro , Tres mujeres , La madrastra , Mundo de fieras , Fuego en la sangre , Mi corazón es tuyo , Mi marido tiene familia y El ángel de Aurora , entre otras.

En 1997 condujo el programa Picardía mexicana , y en 2005 fue participante del reality Bailando por un sueño .

, y en 2005 fue participante del . También es analista político

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