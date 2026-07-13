Esposa de Emmanuel estaría en la etapa final de su enfermedad, reportan que no le dan “ni un mes de vida”

La salud de Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel y madre de Alexander Acha, vuelve a ser motivo de preocupación. Y es que se reportó que, presuntamente, estaría en la etapa final de su enfermedad. ¿Qué está pasando? Te contamos los detalles.

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Reportan complicaciones de salud en la esposa de Emmanuel / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad de Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel y madre de Alexander Acha?

En 2025, Alexander Acha, hijo de Emmanuel, se sinceró sobre el estado de salud de su mamá. En aquel entonces, indicó que Mercedes Alemán estaba luchando contra una terrible enfermedad que la desgastaba poco a poco.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Ya hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, ni acariciarnos”, señaló.

De igual forma, el padre de la celebridad enterneció a todos diciendo que Mercedes había sido la mujer a la que más había amado en su vida. Resaltó que, pese a los problemas, supieron sobrellevar más de 40 años de matrimonio de la mejor manera posible.

“Nunca me fui a la cama sin decirle: ‘Te amo’. Nunca, si hubo una discordia, sin decirle: “Perdón”. Nunca nos fuimos enojados, jamás. Una historia de amor que, en la condición en que está, sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos”, puntualizó.

Aunque la familia no quiso dar detalles sobre su condición, se dijo que la mujer presuntamente padecía ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad incurable y neurodegenerativa que ha afectado a diversos artistas como Yolanda Andrade y el hoy fallecido Eric Dane.

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Alexander Acha habló sobre la salud de su mamá en 2025 / Redes sociales

El estado de salud de Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel

Recientemente, el periodista Emilio Morales reportó que, presuntamente, la esposa de Emmanuel estaba muy delicada de salud. Según su informe, los doctores ya no le darían ni un mes de vida.

“Lamentablemente, la esposa de Emmanuel, Mercedes Alemán, nieta del expresidente Miguel Alemán, está en la etapa final porque también padece ELA… padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y está en la etapa final. De hecho, quien me lo contó es una persona que está muy cercana a ella, no le dan ni un mes de vida. Lamentablemente, Mercedes, la esposa de Emmanuel la está pasando muy mal”. Emilio Morales

Tras reiterar que había obtenido la información de una fuente “muy cercana”, Morales le deseó todo lo mejor a la familia: “Que sea lo que Dios quiera y que la pase lo menos duro posible en este proceso final de Mercedes Alemán. Le mandamos un abrazo a Emmanuel y Alexander Acha”, puntualizó.

Hasta el momento, ni Emmanuel ni Alexander se han pronunciado ante lo dicho por el periodista. En tanto que sus fans han mandado mensajes de solidaridad, en caso de que esto sea verdad.

¿Quién es Mercedes Alemán, la esposa de Emmanuel?

Muy poca información se sabe sobre Mercedes Alemán, ya que no pertenece al mundo del medio artístico. Emmanuel, quien hace un año lidió con una fuerte crisis médica, llegó a contar en su momento cómo fue que conoció a quien hoy es su esposa y madre de sus hijos.

El cantante narró que coincidieron en los años 70, durante un viaje a Acapulco. En aquel entonces, él la ayudó a empujar su coche descompuesto a una gasolinera cercana. Duraron unos años de novios y finalmente se casaron.

La ceremonia se tuvo que hacer en completo secreto, ya que las disqueras creían que la fama del artista bajaría considerablemente si se supiera esta información: “Después tuvimos una boda por la iglesia padrísima, con muy pocos amigos en un convento, con la presencia de Dios muy presente, muy bonita. Éramos poquitos, quién sabe cómo se enteró la gente”, indicó.

Tuvieron tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander. Este último siguió los pasos de su papá y ha lanzado grandes éxitos como ‘Te amo’.

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