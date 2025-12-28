¿Emmanuel le pedalea la bicicleta a Mijares? El cantante quiere estar con Lucero esta Navidad

Emmanuel lanzó una invitación inesperada a Lucero en plena temporada navideña y desató sospechas, comparaciones y preguntas que nadie se atrevía a hacer. ¿Más que amistad? ¡No te lo vas a creer?

¿Emmanuel quiere pasar la Navidad con Lucero o hay algo más detrás de esta invitación?

A primera vista, la invitación de Emmanuel a Lucero para esta Navidad levantó cejas y el público no tardó en sospechar que había “algo extra” detrás del gesto. Y sí: sí hay algo más, pero no lo que muchos imaginaron en redes. Lo que realmente existe es una colaboración musical cuidadosamente planeada, una estrategia artística pensada para relanzar un clásico navideño con dos voces históricas y una química que se siente natural frente a la cámara.

La conversación comenzó cuando los fans notaron que Emmanuel eligió a Lucero, una de las estrellas más queridas de México, una figura con enorme peso mediático y ex de Mijares, su entrañable amigo, justo para esta temporada, en un lanzamiento que llegó sin previo aviso.

¿Por qué Emmanuel invitó a Lucero y cómo surgió esta colaboración navideña 2025?

La nueva versión de ‘Santa Claus ya llegó a la ciudad’ no salió de la nada. Emmanuel lleva años cultivando su tradición decembrina desde que lanzó su primer disco Emmanuel Navidad en 2018. Cada temporada ha sumado canciones icónicas a su repertorio, siempre en compañía de grandes voces internacionales como Paul Anka en Winter wonderland o Belinda Carlisle en All i want for christmas is you.

Con ese historial, era cuestión de tiempo para que buscara una voz mexicana del calibre de Lucero, una artista que, generación tras generación, mantiene su vigencia y cariño del público en toda América Latina.

El resultado fue un tema lleno de elegancia orquestal, calidez vocal y una química evidente. Emmanuel lo explicó así:

Emmanuel “El que Lucero haya aceptado esta colaboración, una estrella tan querida por todos los corazones de América Latina incluido el mío, fue un mágico encuentro, donde la calidez, complicidad y admiración fluyeron de manera natural, convirtiéndolo en un regalo navideño”.

Lucero y Emmanuel en Navidad

Lucero, por su parte, no dejó dudas sobre lo que siente por el proyecto y por su compañero en esta aventura decembrina:

Lucero “Soy tan feliz de que Emmanuel me invitara a cantar con él para Navidad… es un gran regalo para mi corazón interpretar esta canción tan linda y divertida juntos. Lo quiero y admiro desde siempre, qué bonito es tener su amistad y ahora este tema que permanecerá para toda la vida”.

Emmanuel y Lucero

¿Dónde se grabó el video de Santa Claus ya llegó a la ciudad y qué escondió la producción?

El videoclip, que también aporta gran parte del impacto mediático, fue filmado en la Ex Fábrica MX, un escenario industrial que se transformó en una postal navideña llena de luces, decoraciones y energía festiva. Estuvo bajo la dirección de Evelyn Aranda y la producción de Gabriel Tornez de la casa productora Broducers.

Uno de los elementos más comentados es la aparición de Santa Claus a bordo de un espectacular Valiant rojo Signet ‘64 descapotable, cargado de regalos, música y un ambiente vintage que combina muy bien con el arreglo Big Band del tema.

La producción incluyó a más de 40 participantes, entre músicos, actores y bailarines profesionales que transformaron una avenida en un auténtico desfile navideño, lleno de alegría, colores brillantes y coreografías festivas. El resultado es un video que no solo musicaliza la temporada, sino que la viste por completo.

Con este lanzamiento, la Navidad 2025 queda marcada por una dupla inesperada, elegante y poderosa que mezcla nostalgia, humor involuntario del fandom y el encanto natural de dos artistas que, juntos, logran que un clásico de casi un siglo suene fresco, moderno y muy mexicano.

Aquí el video musical que ya causa sensación: