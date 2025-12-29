Lucero se despide de Jorge Lozano Soriano: el emotivo mensaje tras la muerte del creador de Lazos de amor

El medio artístico mexicano atraviesa un nuevo episodio de luto tras confirmarse la muerte de Jorge Lozano Soriano, escritor y productor de origen argentino que desarrolló gran parte de su carrera en México y cuya obra dejó una huella profunda en la televisión nacional. Su fallecimiento provocó múltiples reacciones en la industria, entre ellas la de Lucero, quien recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida.

Murió Jorge Lozano Soriano, creador de Mujer, casos de la vida real. Esto se sabe sobre su fallecimiento y su trayectoria. / Foto: Redes sociales

¿Qué mensaje escribió Lucero tras la muerte de Jorge Lozano Soriano?

Lucero compartió un mensaje en redes sociales luego de darse a conocer el fallecimiento de Jorge Lozano Soriano, creador de Lazos de amor. En su publicación, la intérprete expresó palabras de despedida y agradecimiento, refiriéndose al escritor como “mi tesoro” y señalando que su recuerdo permanecerá siempre en su corazón.

La cantante agradeció de manera explícita que el triple protagónico de Lazos de amor llegara a ella gracias al escritor argentino. De acuerdo con su mensaje, ese proyecto representó un momento clave dentro de su carrera, al permitirle asumir uno de los retos actorales más recordados de su trayectoria en televisión.

La publicación de Lucero se sumó a otras reacciones que han surgido en el medio artístico tras la noticia, donde distintos actores y productores han recordado el profesionalismo y la influencia de Jorge Lozano Soriano en la televisión mexicana.

Despedida de Lucero a Jorge Lozano / Captura de pantalla

¿Quién fue Jorge Lozano Soriano y cuál fue su trayectoria en la televisión mexicana?

Jorge Lozano Soriano nació en Santa Fe, Argentina, y comenzó su carrera en proyectos informativos y de ficción en su país de origen. Posteriormente se estableció en México, donde consolidó un estilo narrativo que lo llevó a convertirse en una figura relevante dentro de Televisa.

A lo largo de su trayectoria participó en la creación de historias que conectaron con amplios sectores de la audiencia, caracterizadas por abordar emociones humanas y problemáticas sociales. Uno de sus proyectos más destacados fue Mujer, casos de la vida real, producción que redefinió el formato testimonial en la televisión mexicana y se mantuvo al aire por más de dos décadas.

Además de este programa, Jorge Lozano Soriano fue responsable de telenovelas que marcaron época, entre ellas:

Lazos de amor

Bajo un mismo rostro

Mi pequeña soledad

Desencuentro

Mi destino eres tú

Su trabajo fue reconocido por la construcción de relatos cercanos al público y por su capacidad para desarrollar historias con impacto social, lo que le permitió consolidar una carrera respetada dentro de la industria televisiva.

Se confirmó la muerte de Jorge Lozano Soriano, creador del programa Mujer, casos de la vida real. Aquí su historia. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Lazos de amor marcó un antes y un después en la carrera de Lucero?

Transmitida en la década de los noventa, Lazos de amor se convirtió en una de las telenovelas más recordadas de la televisión mexicana. Bajo la dirección y escritura de Jorge Lozano Soriano, la producción presentó a Lucero en un triple papel, interpretando a tres hermanas con personalidades distintas, lo que representó un reto actoral significativo.

Este proyecto posicionó a la actriz como una figura versátil dentro del melodrama y consolidó una etapa clave en su carrera artística. La historia logró altos niveles de audiencia y permanece en la memoria colectiva como uno de los títulos más emblemáticos de Televisa.

Incluso años después de su transmisión original, Lazos de amor continúa siendo referida por su impacto, tanto por la complejidad de sus personajes como por momentos específicos de la trama, como el capítulo 98, señalado en diversas ocasiones como uno de los más representativos de la historia.

