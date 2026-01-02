¡Que no te falte salud, dinero y amor en 2026! Rituales que debes hacer cada mes para atraer la abundancia

En redes sociales ha adquirido gran popularidad el brujo de magia arcaica, vidente y especialista en sanación y protección Roberto Runas , quien tiene casi 2 millones de seguidores en TikTok y casi 1 millón en Instagram. Ahora nos comparte los rituales ideales mes por mes para que los pongas en práctica y estés lleno de abundancia y plenitud.

Roberto Runas / Rituales: roberto runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en enero de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

El mes arranca con la luna del lobo y la energía del número 1. Es el mes de la fuerza interior y del renacer económico. Esta luna te pide dejar atrás la carencia y reclamar tu poder creador.

En un papel escribe: “Abundancia constante” y frótalo con canela. Coloca encima 3 monedas limpias y proclama: “El dinero llega fácil, limpio y constante”. Déjalas en tu zapato derecho durante 3 días y guárdalas después en tu cartera.

También limpia lo que te detiene. Frota un diente de ajo en tus manos y tíralo lejos de casa diciendo: “Nada ajeno me toca, solo la abundancia me alcanza”. El universo escucha a quien se atreve a pedir con certeza.

Ritual enero de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en febrero de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

El eclipse solar del 17 de febrero en Acuario abre la puerta al amor propio y a los lazos sinceros. Este mes es para sanar lo que entregas y aprender a recibir sin miedo.

Frente a un espejo, dibuja un corazón con tu perfume y coloca detrás un billete doblado. Mírate con amor y repite: “El amor me reconoce porque soy amor”. Déjalo ahí hasta la siguiente luna llena.

La energía ayuda a limpiar celos y emociones viejas. Escribe en un papel lo que ya no quieres sentir, sopla 3 veces sobre él y rómpelo. Deja que el viento se lo lleve. El espejo te muestra la versión más hermosa de ti.

Ritual febrero de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en marzo de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

El eclipse lunar total del 3 de marzo en Virgo viene a liberar karmas antiguos. Es la luna que corta la repetición, que limpia memorias y te enseña a no volver al mismo lugar de dolor.

En tu muñeca dibuja la runa Laguz (del agua y la intuición) con tinta azul, símbolo de fluidez. Cierra los ojos y di: “Fluyo con lo que fue, sin resistir al cambio”. Permite que la energía se acomode sola.

Para completar, pon un vaso con agua y sal junto a tu cama esa noche. Al amanecer tíralo en el drenaje y repite: “Que se vaya lo viejo, que nazca lo nuevo”. Esta luna no castiga, transforma, y quien suelta sana más rápido de lo que imagina.

Ritual marzo de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en abril de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

Abril llega con la luna nueva en Aries (17) y la gran alineación del 20 entre Marte, Mercurio y Saturno. El cielo pide acción, decisiones y coraje para construir lo que viene.

Escribe tu meta más grande en un papel y colócalo bajo tu zapato derecho. Da 3 pasos firmes diciendo: “Camino hacia mi triunfo, sin miedo ni pausa”. Luego guarda el papel en un lugar donde conserves tus logros.

También rompe bloqueos mentales. Lava tus manos con agua y una pizca de sal diciendo: “Mi pasado se disuelve, mi fuerza se expande”. Todo lo que hagas con decisión se multiplica.

Ritual abril de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en mayo de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

Mayo vibra con la luna de las flores y la temporada de Beltane. Es el mes para abrirte a la abundancia, agradecer lo que florece y dejar que el dinero crezca.

Coloca una hoja de laurel y un poco de azúcar dentro de tu zapato izquierdo durante 9 horas. Mientras caminas, repite en silencio: “Cada paso activa mi prosperidad”.

El 16 de mayo, la luna nueva en Tauro ayuda a soltar cargas económicas. Pasa una moneda por tu frente y colócala en un vaso con agua durante la noche. Al amanecer, tírala lejos diciendo: “De mí se va la deuda, a mí regresa la abundancia”. Este mes, lo que siembres con gratitud se convertirá en oro.

Ritual mayo de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en junio de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

Este mes llega con el solsticio de verano el día 21 y la luna nueva en Géminis el 14. La mente se aclara, la luz entra y las palabras sanan.

En un papel blanco escribe tu nombre dentro de 3 círculos. En el primero pon “Verdad”, en el segundo “Éxito”, y en el tercero “Calma”. Guárdalo bajo tu almohada 3 noches seguidas para enfocar tus pensamientos.

Cuando llegue la luna nueva, abre una ventana y sopla canela hacia afuera mientras dices: “Que entre la luz y se vaya la confusión”. Este mes, quien se atreve a hablar su verdad verá cómo el universo responde con oportunidades y claridad.

Ritual junio de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, iG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en julio de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

La luna nueva en Cáncer del 14 de julio invita a sanar emociones guardadas. Es tiempo de suavizar el alma y fortalecer el corazón.

Llena un recipiente con agua y sumerge tus manos. Mientras respiras, di: “Todo lo que me duele se transforma en enseñanza”. Agrega 3 granos de sal y deja que el agua corra por el fregadero.

Si sientes peso o melancolía, pasa una flor blanca por tu cuerpo y déjala en agua corriente. Esta luna te enseña que llorar no es debilidad, sino limpieza, y que la calma llega cuando uno se permite sentir.

Ritual julio de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, IG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en agosto de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

El 8 de agosto se abre el portal del león, uno de los momentos más poderosos del año. El sol en Leo y la estrella Sirio se alinean para activar el éxito personal.

Escribe 3 deseos en un papel dorado y dibuja la runa Sowilo (símbolo del sol). Coloca una moneda encima, pásala 3 veces sobre tu cabeza y di: “Mi luz abre caminos, mi fuego me da fortuna”.

Guárdala bajo tu almohada hasta el 12, cuando el portal empiece a cerrarse. Para mantener la energía limpia, deja un cuarzo blanco o un diente de ajo en la entrada de tu casa y cámbialo el día 12. El universo premia la autenticidad.

Ritual agosto de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, IG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en septiembre de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

Septiembre llega con el equinoccio de otoño (22) y la luna nueva en Virgo (10). Es momento de agradecer lo cosechado y equilibrar cuerpo, mente y espíritu.

Sobre un plato, coloca 3 hojas secas y escribe en cada una: “Lo que di”, “Lo que recibí” y “Lo que suelto”. Sopla sobre ellas y guárdalas en un sobre hasta la siguiente luna.

Si sientes cansancio, pasa un poco de sal entre tus manos diciendo: “Todo lo que me pesa se disuelve en gratitud”. Este mes el equilibrio es abundancia: Agradece lo que llega y suelta lo que ya cumplió su propósito.

Ritual septiembre de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, IG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en octubre de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

Este mes trae el portal 10/10 y la luna del cazador el día 25. Es el mes para abrir caminos, tomar decisiones y atraer buena suerte.

Toma una llave vieja y frótala con canela. Sosténla frente a tu pecho y di: “Se abre lo que es mío, se cierra lo que no”.

Guárdala cerca de la puerta de tu casa. Durante la luna llena, pasa un ajo por tu ombligo y entiérralo lejos diciendo: “Todo obstáculo se disuelve”. Este mes, quien actúa con fe conquista lo imposible. El universo se mueve cuando tú te mueves.

Ritual octubre de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, IG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en noviembre de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

Noviembre conecta con el portal 11/1 y la energía de Samhain. Es un mes para honrar la raíz y proteger tu energía. Frente a un espejo, mírate con calma y di: “Honro lo que fui, bendigo lo que seré”. Coloca detrás del espejo una foto tuya sonriendo, símbolo de evolución y gratitud.

La luna del castor (24) ayuda a limpiar envidia y rencor. Pasa una hoja de laurel por tu ropa y rómpela diciendo: “Solo la buena energía se queda”. Este mes la memoria no duele: enseña, guía y protege.

Ritual noviembre de 2026 para la abundancia / Rituales: Roberto Runas, IG @robertorunas

¿Qué ritual debo hacer en diciembre de 2026 para conseguir salud, dinero y amor?

El mes culmina con el solsticio de invierno (21) y la luna fría del 23. Es el cierre del ciclo y el renacer de la luz.

Escribe en un papel tus logros del año y sopla 3 veces sobre él diciendo: “Agradezco, cierro y renazco”. Guárdalo dentro de un libro hasta enero.

Esa noche coloca un vaso con sal y agua detrás de la puerta y tíralo al amanecer. Esto limpia lo que no quieres llevarte. Lo que agradeces se multiplica, lo que sueltas te libera.

