La temible profecía que dio Nostradamus para el 2026: ¿Qué le depara al mundo este año? ¡Te contamos!

Con la llegada del 2026, las profecías de Nostradamus han vuelto a ocupar un lugar central en la conversación mundial. Sus inquietantes visiones, que en muchas ocasiones han parecido predecir eventos importantes de la historia, se interpretan ahora como advertencias para los próximos años. En un contexto global marcado por tensiones políticas, guerras activas y desafíos económicos, muchos se preguntan: ¿Qué nos depara para este 2026?

¿Qué son las profecías de Nostradamus y desde hace cuánto tiempo existen?

Las profecías de Nostradamus son un conjunto de predicciones realizadas por el astrólogo, médico y boticario francés Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus.

Estas visiones fueron recopiladas en el libro titulado “Les Prophéties” (Las Profecías), publicado en 1555. El texto se divide en centurias, es decir, 10 series de 100 cuartetas (estrofas de cuatro versos), donde Nostradamus describe visiones enigmáticas sobre posibles sucesos futuros, muchos de los cuales han sido interpretados como predicciones de tragedias o eventos históricos significativos.

Las predicciones de Nostradamus están escritas en forma de versos poéticos que, según sus seguidores, prevén una amplia gama de sucesos, desde desastres naturales hasta transformaciones políticas y sociales. Cada cuarteta es ambigua y suele incluir metáforas, símbolos astrológicos y juegos de palabras, lo que ha permitido que sean interpretadas de diversas maneras a lo largo del tiempo.

¿Qué es el “gran enjambre de abejas”, profecía que Nostradamus visualizaba para el 2026?

Nostradamus no fechó de manera exacta al 2026, por lo que no hay alguna profecía específica para el año que empieza. Algo que sí es verdad, es que expertos en las interpretaciones de sus trabajos, han ligado ciertas cosas para los posibles escenarios del 2026.

Uno de los conceptos retomado es el “gran enjambre de abejas” que se levanta en la oscuridad. Aunque el texto original es ambiguo, muchos intérpretes modernos han encontrado en esta imagen una metáfora de los movimientos de poder que podrían desatar una guerra de grandes proporciones.

Según estos análisis, las abejas no serían insectos reales, sino símbolos de grupos de poder o fuerzas militares que se movilizan con gran organización y fuerza, ejerciendo control y expansión.

Para muchos seguidores de Nostradamus, este “enjambre” es un símbolo claro de la intensificación de las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias, especialmente en el contexto de las relaciones entre Oriente y Occidente. En este sentido, el pasaje parece presagiar el inicio de un conflicto a gran escala.

¿Qué eventos logró predecir extisosamente Nostradamus?

La figura de Nostradamus ha adquirido renombre internacional debido a la presunta precisión de varias de sus predicciones. Algunas de las más mencionadas incluyen su conexión con sucesos como:



La muerte de la princesa Diana,

los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y,

más recientemente, la pandemia de COVID-19.

Estas aparentes coincidencias han fortalecido la creencia de que sus escritos son advertencias recurrentes sobre crisis globales. A diferencia de otros videntes, las cuartetas de Nostradamus se conservan como un texto fijo, que permite una amplia variedad de interpretaciones.

