Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro tras denuncias

El divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro sigue dando de qué hablar, pero ahora fue Edna Monroy, primera esposa del actor, quien decidió poner un alto a las especulaciones que la señalan como la responsable de la separación. La conductora deportiva aseguró que no tuvo ninguna participación en la ruptura y aprovechó para recordar las denuncias que presentó en el pasado por presunta violencia psicológica.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se divorcian / Redes sociales

¿Cómo confirmaron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias su divorcio?

La separación entre Renata Haro y Juan Diego Covarrubias fue confirmada por ambos luego de semanas de rumores. Primero, la influencer publicó un video con mensajes que muchos interpretaron como señales de una ruptura y, posteriormente, confirmó que el proceso de divorcio había comenzado meses atrás.

Renata explicó que decidió mantener el tema en privado para proteger a sus hijas y negó que hubiera existido una infidelidad.

“Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas” Renata Haro

Por su parte, Juan Diego Covarrubias pidió detener los ataques contra la madre de sus hijas y aseguró que la separación ocurrió en términos respetuosos.

Juan Diego Covarrubias “No hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera”

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Revelan las supuestas razones del divorcio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias. / IG: @juandiegocova1

¿Qué dijo Edna Monroy sobre el divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro?

Edna Monroy dejó claro que no fue la causa del divorcio entre Juan Diego Covarrubias y Renata Haro. A través de una serie de historias en Instagram, la conductora aseguró que está cansada de que usuarios en redes sociales la involucren en una situación que, según dijo, no provocó.

“Ahora sí ya estoy harta de que me estén implicando en temas que yo no provoqué, en lo que yo no tengo responsabilidad, que ni me interesan” Edna Monroy

La también presentadora explicó que constantemente recibe mensajes de seguidores de la expareja responsabilizándola por el fracaso del matrimonio. Sin embargo, rechazó por completo esa versión e incluso lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral.

“Me han estado escribiendo los fans de estas personas y les contesto sus preguntas: ¿que si soy responsable de un divorcio? No, no tuve absolutamente nada que ver. Tal vez, simplemente abrió los ojos”, comentó en referencia a Renata Haro.

Edna Monroy / Alejandro Isunza, Redes socIales y ArchIvo TVNotas

Edna también respondió a quienes aseguran que sigue pendiente de la vida del actor.

Edna Monroy “Que yo soy la que sigue enganchada y no supero a esa persona; nunca hablé de él en seis años y pico. Que si es verdad que yo creé cuentas falsas junto a mi mamá y amenacé a toda su familia incluso de muerte; jamás hice eso, no tengo tiempo ni para mí, imagínense para personas irrelevantes”.

Asimismo, negó haber difundido videos comprometedores del actor y explicó que únicamente publicó una captura de pantalla como respaldo de las pruebas que, asegura, tenía en su poder.

“Solo publiqué un screenshot tapándole los ojos para que supiera las pruebas que yo tenía. Y justo ahí dejaron de agredirme, hasta sus abogados llegaron a buscarme para intentar llegar a un arreglo”. Edna Monroy

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¿Qué denuncias hizo Edna Monroy contra Juan Diego Covarrubias?

Las declaraciones de Edna Monroy también revivieron las denuncias que hizo contra Juan Diego Covarrubias a principios de año. La conductora recordó que, aunque nunca sufrió una agresión física directa por parte del actor, sí denunció presunta violencia psicológica durante la relación.

Además, reiteró que uno de sus familiares sí fue agredido físicamente cuando intentó defenderla.

Edna Monroy "¿Que me demandaron? No, yo misma los invité a hacerlo y nunca recibí ninguna notificación de demanda. Yo misma pedí informes en la Fiscalía sobre la denuncia, la cual no existe, porque obvio, no hay pruebas. Que si fue él quien me agredió; no, físicamente nunca me agredió a mí, pero sí a un familiar por defenderme. Eso, lo he dejado ya muy claro”.

La conductora insistió en que jamás inició una campaña contra el actor y recordó que fue él quien publicó una fotografía junto a una persona a la que ella había señalado previamente por presuntamente violentarla.

También aclaró que no busca información sobre la expareja, sino que las publicaciones aparecen en sus redes debido a que constantemente es etiquetada por otros usuarios.

Antes de concluir, negó sentir satisfacción por la separación de Juan Diego y Renata.

“Que si estoy ardida porque ya no está conmigo; no, superar ese proceso fue para mí muy rápido y esa persona lo sabía porque nunca fue el amor de mi vida (...) Que si me da gusto que estas personas estén separadas; no, porque hay tres menores inocentes (...) a mí no me van a culpar de algo que yo no hice”. Edna Monroy

Así fue como alzo la voz Edna Monroy: