Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se divorcian; destapan presunta violencia psicológica en su matrimonio

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaron su divorcio tras semanas de especulaciones: aunque los actores aseguraron que su separación transcurre en los mejores términos, recientes declaraciones de Gabo Cuevas señalan presunta violencia psicológica. ¿Qué está pasando entre los actores? Te contamos.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaron su divorcio. / Redes sociales

¿Cómo confirmaron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias su divorcio?

Luego de que Renata Haro publicara un polémico video con supuestas “pistas” de su divorcio, la influencer terminó por confirmar el fin de su matrimonio tras ser captada junto a un hombre en el Estadio Ciudad de México.

A través de un video, Haro negó los señalamientos de supuesta infidelidad y reveló que el divorcio lo solicitó desde hace algunos meses, pero no quiso hacerlo público: “Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas”.

Por su parte, Juan Diego Covarrubias también compartió su versión y pidió un alto a los ataques para su expareja. Asimismo, señaló que siempre existirá una relación cordial y de respeto por el bienestar de sus hijas. “No hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera”.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro están en proceso de separación / Redes sociales

¿Cuáles son las supuestas razones del divorcio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Pese a que la expareja aseguró que su relación llegó al final en buenos términos; incluso Renata Haro y Juan Diego Covarrubias reaparecieron juntos horas después de confirmar la noticia, Gabo Cuevas sorprendió al revelar que su divorcio se debe a presunta violencia psicológica.

“Renata tuvo una relación muy bonita, muy padre, con Juan Diego, pero de repente empezó a escuchar comentarios donde la agresión de violencia no era física, era psicológica, era de: ‘Yo tengo la razón’, ‘Las cosas se hacen así’, ‘Quédate callada’”. Gabo Cuevas

De acuerdo con Gabo, debido a que Haro ya no se sentía escuchada y los supuestos celos de Covarrubias iban en aumento, pidió el divorcio:

“Él la celaba, existían celos, al grado de que no le gustaba que saliera con sus amigas, no le gustaba cómo vestía”. Gabo Cuevas

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro enfrentan rumores tras su divorcio. / Redes sociales

¿Juan Diego Covarrubias se niega a darle el divorcio a Renata Haro?

Además de las supuestas razones de la separación de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias, Gabo Cuevas aseguró que el actor de melodramas se niega a darle el divorcio; aunque existió una propuesta inicial, esta no habría sido aceptada.

“Él solicita hacer una investigación de cuánto gana ella, no para pedir manutención, para darle menos. Él le dijo sí, pongo a tu nombre la camioneta, con una condición: te voy a restar 20 mil pesos de los 80". Gabo Cuevas

Hasta ahora, Haro y Covarrubias no se han pronunciado sobre las revelaciones de Gabo Cuevas, quien también afirmó que el actor cometió “violencia económica” durante la negociación del divorcio. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

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