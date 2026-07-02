Renata Haro y Juan Diego Covarrubias reaparecen JUNTOS en medio de divorcio; aseguran ser un “equipo”

Luego de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirmaran su divorcio tras semanas de especulaciones, sorprendieron al reaparecer juntos en sus redes sociales. ¿Se trata de una reconciliación? Te contamos.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro confirman su divorcio tras especulaciones. / Redes sociales

¿Cómo se confirmó el divorcio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Días después de que Renata Haro publicó un polémico video dando “pistas” sobre su divorcio de Juan Diego Covarrubias, la influencer mexicana confirmó la noticia tras presuntamente ser captada con un hombre en el Estadio Ciudad de México.

Ante las especulaciones que generó su aparición pública, Haro rompió el silencio y compartió que está separada del actor desde hace algunos meses, pero negó que se trate por un tema de infidelidad. Asimismo, afirmó que no tiene relación alguna con el hombre con el que fue captada:

“Yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Si de por sí ya estoy un poco cansada de las especulaciones. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas”. Renata Haro

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Renata Haro confirmó su divorcio de Juan Diego Covarrubias. / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Diego Covarrubias sobre la confirmación de divorcio de Renata Haro?

Horas después de la declaración de Renta Haro, quien recientemente subió un video junto a una mujer, Juan Diego Covarrubias se pronunció al respecto y pidió un alto a las críticas contra Haro, así como a las especulaciones de presunta infidelidad.

Por otro lado, confirmó que se están separando desde hace meses, pero era un tema confidencial debido a que ambos buscan el bienestar de sus hijas y mantienen una relación cordial desde el respeto:

“No hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera”, dijo.

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Mensaje de Juan Diego Covarrubias sobre supuesta infidelidad de Renata Haro / Redes sociales

¿Por qué reaparecieron juntos Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Tan solo un día después de que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias confirmaron su divorcio, reaparecieron juntos en redes con motivo del cumpleaños de una de sus hijas. Por su parte, Haro escribió: “Feliz cumpleaños, mi niña hermosa”.

Mientras que el actor de melodramas como “La vecina” dejó claro que, pese a su separación, siguen siendo un equipo: “Te adoramos, chiquita hermosa. Siempre seremos el mejor equipo por y para nuestras chiquitas”.

A través de imágenes y videos, la expareja mostró parte de cómo organizaron su pequeña celebración familiar. Aunque algunos seguidores hablaron de una posible “reconciliación”, otros aplaudieron su cercanía pese al proceso que atraviesan.

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