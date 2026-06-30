Ana Bárbara reaparece entre rumores de infidelidad y presuntos problemas de salud: “Me la pellizcan”

Durante los últimos meses, Ana Bárbara ha enfrentado rumores sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, y presuntos problemas de salud. Tras mucho hermetismo, la cantante reaparece y da una contundente respuesta a todas las especulaciones que hay sobre su vida. Te contamos los detalles.

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Ana Bárbara rompe el silencio en medio de rumores sobre su vida personal / Mezcalent

¿Ana Bárbara se divorcia de su esposo, Ángel Muñoz, por presunta infidelidad?

A principios de año, una periodista llamada Adri Toval aseguró haber sido amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Se dijo que, supuestamente, la intérprete de ‘Fruta prohibida’ quería divorciarse. No obstante, al final decidió perdonar el presunto engaño.

Según reportaron diversos medios digitales, el motivo detrás del perdón no fue el amor. Supuestamente, Ángel la controla financieramente. Para no verse afectada económicamente, optó por seguir con él.

“La otra razón es que Ana Bárbara perdería todo económicamente porque Ángel es dueño de su compañía”, informó la influencer de espectáculos ‘Chamonic’.

Pese a que presuntamente dejaron este asunto de lado, se dijo que pasaron por una dura crisis. Presuntamente, Muñoz pasó un tiempo separado de la celebridad. Se informó que, al parecer, se habría mudado a un departamento en Los Ángeles. Posteriormente, regresaría a la casa familiar.

Cuando se le preguntó al empresario sobre esta situación, simplemente se limitó a decir que “todo estaba bien”. Para muchos, fue su manera de desmentir todos los rumores maliciosos.

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Esposo de Ana Bárbara le habría sido infiel / Redes sociales

Los presuntos problemas de salud de Ana Bárbara

Aunado a todo esto, se informó que Ana Bárbara estaría lidiando con diversos problemas de salud, a raíz del estrés de la situación. La periodista Mandy Fridmann informó que, presuntamente, la cantante estaría perdiendo la vista.

“Hablando de Ana Bárbara. Me dijeron que perdió la vista de uno de sus ojos. De uno de sus ojos, Ana Bárbara estaría perdiendo la vista por el estrés que está viviendo (…) ya no estaría viendo directamente, te diría”, dijo hace algunas semanas.

Por otra parte, hace poco se le vio en un evento junto a Sofía Vergara en Los Ángeles. En la foto que Vergara compartió, se puede observar a la cantante luciendo un traje rosa. Muchos internautas aseguraron que había bajado de peso, lo que causó preocupación entre los fans.

Ana Bárbara y su presunto problema de salud / Redes sociales

Ana Bárbara se pronuncia ante los rumores sobre un presunto divorcio y problemas de salud

Durante la madrugada de este 30 de junio, Ana Bárbara tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En medio de la conversación, fue cuestionada acerca de los supuestos problemas con su esposo, Ángel Muñoz.

Al principio, la cantante simplemente trató de evadir las preguntas y solo decía que “la música hablaba por ella”. No obstante, y tras mucha insistencia, dejó ver que todo estaría bien en su vida. Y es que señaló lo siguiente:

“Ustedes saben que yo todo lo digo cantando. Está bonito y ya salió el sencillo nuevo. La verdad, este tipo de cosas me la mega pellizca”. Ana Bárbara

Si bien todo indica que Ana Bárbara no solo no se divorcia de Ángel Muñoz, sino que tampoco tiene ningún problema médico serio.

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