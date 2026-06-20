Ana Bárbara preocupa por su salud: aseguran que podría perder la vista tras crisis con Ángel Muñoz

El drama no termina para Ana Bárbara: tras la infidelidad de su esposo Ángel Muñoz, ahora surge una versión que apunta a un delicado problema de salud que pondría en riesgo su vista… ¿qué tan grave es?

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Ana Bárbara / Redes sociales

¿Qué problema de salud tendría Ana Bárbara tras la infidelidad?

Ana Bárbara atraviesa un momento complicado y su salud estaría preocupando. En medio de la crisis que vivió su matrimonio con el actor Ángel Muñoz por una presunta infidelidad, surgió una versión que apunta a un problema de la vista provocado por estrés.

La periodista Mandy Fridmann aseguró que la situación emocional que enfrenta la cantante podría haber tenido consecuencias físicas:

“Hablando de Ana Bárbara. Me dijeron que perdió la vista de uno de sus ojos. De uno de sus ojos, Ana Bárbara estaría perdiendo la vista por el estrés que está viviendo (…) ya no estaría viendo directamente, te diría”. Mandy Fridmann

Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada por la intérprete ni por su equipo, pero ya circula como una de las búsquedas más fuertes sobre salud de Ana Bárbara.

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¿La infidelidad de Ángel Muñoz provocó el deterioro de Ana Bárbara?

El escándalo comenzó en marzo, cuando se dio a conocer que Ángel Muñoz habría sido infiel a Ana Bárbara con la periodista Adriana Toval. La situación derivó en una separación temporal, aunque más tarde se habló de una reconciliación.

Sin embargo, el impacto emocional de la infidelidad habría sido clave. Distintos reportes coinciden en que el estrés por la crisis sentimental podría estar ligado al supuesto problema de salud, reforzando la teoría de que Ana Bárbara estaría enferma por estrés.

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Ana Bárbara y Ángel Muñoz / Redes sociales

¿Ana Bárbara realmente está perdiendo la vista?

Aunque el rumor es fuerte, no hay pruebas concluyentes. La cantante Ana Bárbara reapareció recientemente en Beverly Hills, lo que generó dudas, ya que no mostró señales evidentes de un problema visual.

Sin embargo, usuarios en redes han señalado que en últimas apariciones ha usado lentes oscuros, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible afección en los ojos de Ana Bárbara.

Por ahora, todo apunta a versiones sin confirmar.

¿Cómo luce actualmente Ana Bárbara tras presunta infidelidad de Ángel Muñoz?

Recientemente se difundió una fotografía en la que aparece Sofía Vergara junto a Ana Bárbara, en la que los comentarios, más allá de hablar de la separación de la cantante, se centró en su aspecto físico.

“Extremadamente delgada. Así reapareció ANA BÁRBARA, en el evento Culture makers, y donde se reconoció a celebridades latinas. Pero lo que más sorprendió fue la extrema delgadez de la cantante” Doña Carmelita

Otro de los puntos que destacó en la misma publicación, fue la sugerencia de la misma cuenta de redes, que señalaba la separación de Ángel Muñoz como posible culpable.