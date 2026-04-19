Reyli Barba manda mensaje al marido de Ana Bárbara, ¿la defiende tras presunta infidelidad?

Reyli Barba envió un mensaje a Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara, en medio de la polémica y presunta infidelidad con Adri Toval, ¿qué dijo el artista?, ¿defendió a la madre de su hijo? Te contamos todos los detalles.

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Reyli Barba envía inesperado mensaje a Ángel Muñoz. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz?

La polémica en torno a la relación entre Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñoz, comenzó luego de que el periodista Jordi Martín difundiera información durante su participación en el programa de televisión El gordo y la flaca. En ese espacio señaló que fue contactado por una comunicadora identificada como Adriana Toval, quien aseguró presuntamente haber tenido una relación con Muñoz.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, la comunicadora afirmó que supuestamente habría sostenido encuentros con el esposo de la cantante. Según su versión, ambos supuestamente habrían comenzado una relación el 5 de septiembre de 2025 y se habrían visto en dos ocasiones, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara. Toval también compartió detalles sobre esos encuentros durante la información presentada en televisión.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, expresó Adriana Toval en la información difundida.

Además, en el programa digital En shock, el periodista Jorge Carbajal mostró imágenes que fueron atribuidas a Ángel Muñoz. En el material, según lo señalado en el espacio, el esposo de la intérprete aparecería realizando una videollamada con la mujer que ha sido mencionada como su presunta pareja.

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Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz enfrentan polémicas. / Redes sociales

¿Qué le dijo Reyli a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

En medio de los rumores de separación e infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara, agradeció que lleven este proceso en privado por el bien del hijo en común que tiene con la cantante, a quién no defendió de forma directa.

“Ana sí, somos la familia, tenemos un hijo, la familia siempre será protegida y es para la eternidad, la genética no olvida, tenemos un hijo maravilloso. Les agradezco el respeto con el que tratan esto porque es un menor de edad y les agradezco que sean respetuosos con la familia, lo valoro mucho”, dijo el cantante de “Amor del bueno” y “Desde que llegaste”.

Además, agregó que Ángel Muñoz siempre trató bien a su hijo y que Ana Bárbara se encuentra bien, pese a la presunta infidelidad de su esposo.

“Lo más importante es eso, el cariño y respeto, eso es lo que nos salva a todos, está mjuy bien, es una gran artista y gran mujer, ha pasado por cosas difíciles y pasará por esta. Yo me llevo bien con Ángel y ha cuidado bien a mi hijo, hay muchas habladas”, puntualizó el cantautor.

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¡Le habla directo! Reyli Barba manda mensaje a Ángel Muñoz. / Redes sociales

¿Por qué Reyli y Ana Bárbara decidieron tener un hijo?

La decisión de tener un hijo entre Reyli Barba y Ana Bárbara surgió desde la cercanía que construyeron a lo largo de los años, luego de conocerse en el programa Valores juveniles en 1991. Desde entonces mantuvieron una relación de amistad constante que, con el paso del tiempo, se transformó en un acuerdo compartido cuando ambos expresaron su deseo de ser padres en un momento en el que estaban solteros y sin compromisos sentimentales.

“Pocos lo creen, pero es la verdad, tomamos la decisión de una forma súper amorosa, a través de nuestra amistad de la hermandad y ella quería tener un hijo más, yo también y era la mejor forma, estábamos solteros los dos sin ningún compromiso y dijimos ‘vamos a hacerlo’”, confesó el cantante de "¿Qué nos pasó?” y “La descarada” a Ventaneando.

Sobre el origen de su relación, el cantante también recordó el momento en que coincidieron por primera vez en televisión, lo que marcó el inicio de su vínculo cercano: “En ‘Valores juveniles’ nos conocimos en 1991, estuve en el mismo año con Ana, continuó la amistad por siempre, y ahora mi hijo, imagínate tú”, puntualizó Reyli.

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