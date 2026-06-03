Nieta de Paquita la del Barrio es reportada como desaparecida: ¡Buscan a Kelly Ariadne Gerardo Grajales!

La familia de la cantante Paquita la del Barrio enfrenta momentos de preocupación luego de que se reportó la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la cantante.

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¡Horas de angustia! Reportan desaparecida a la nieta de Paquita la del Barrio. / Archivo TVNotas

¿Qué pasó con la nieta de Paquita la del Barrio?

Durante la emisión de De primera mano, el conductor Lalo Carrillo informó que la familia de Paquita la del Barrio atraviesa una situación relacionada con la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la intérprete.

El presentador señaló que la joven ya fue reportada como desaparecida y que las autoridades cuentan con una ficha para su localización.

Al abordar el caso, Carrillo explicó que, de acuerdo con la información difundida en el programa, Kelly Ariadne habría ingresado a un centro de rehabilitación días antes de que se perdiera contacto con ella.

Según lo expuesto por el conductor, el ingreso ocurrió tres días antes de su desaparición. El periodista también mencionó que, presuntamente, la joven habría abandonado dicho lugar.

“Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”, comentó durante la transmisión, al detallar los datos que se conocen hasta el momento sobre el caso.

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La nieta de Paquita la del Barrio fue reportada como desaparecida. / Redes sociales

¿Cuándo y dónde fue vista por última vez la nieta de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, cantante fallecida en febrero de 2025, fue vista por última vez el pasado 20 de mayo de 2026 en el municipio de San Miguel de Allende.

Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades difundieron su información con el objetivo de obtener datos que ayuden a localizarla. La ficha señala que Kelly Ariadne tiene 28 años de edad.

Como parte de las características físicas proporcionadas para su identificación, se indica que es de complexión delgada, tez blanca, rostro ovalado, frente amplia, nariz cóncava y labios gruesos. También se precisa que sus ojos son color café oscuro medianos y que tiene el cabello negro, largo y rizado.

Entre las señas particulares reportadas por las autoridades destaca la presencia de muchas pecas en el rostro, así como un tatuaje de un ave fénix en la parte frontal del cuello. Asimismo, se informa que tiene un tatuaje de un ángel que cubre todo el brazo izquierdo, realizado en colores blanco y negro.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de ser vista por última vez, la ficha de búsqueda refiere que llevaba un mallón negro, una chamarra tipo rompevientos color negro, una gorra roja y que iba descalza. Estos datos forman parte de la información difundida para facilitar su identificación y localización.

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Ficha de búsqueda de la nieta de Paquita la del Barrio. / Redes sociales

¿De quién es hija Kelly Ariadne Gerardo Grajales?

La desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales ha puesto atención en una de las ramas familiares de Paquita la del Barrio. La joven forma parte del círculo más cercano de la intérprete, al ser hija de Miguel Gerardo Viveros, el hijo mayor de la cantante de “Rata de dos patas”.

Miguel Gerardo Viveros es el primogénito de la artista, por lo que Kelly Ariadne pertenece a la siguiente generación de la familia que construyó la reconocida trayectoria de Paquita la del Barrio.

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