Cantante de música regional mexicana intentó quitarse la vida tras fuerte enfermedad: “Una pist... en mi mano”

Un famoso cantante de música regional mexicana, quien llegó a ser acusado de presunto abuso a una menor, intentó quitarse la vida, luego de sufrir una fuerte enfermedad que lo azotó por más de siete años. El intérprete reveló varios episodios complicados, tras tener una larga trayectoria en el medio. ¿De quién se trata?

¿Quién es el cantante de regional mexicano que intentó quitarse la vida? / Pixabay

¿Quién es el cantante de regional mexicano que intentó quitarse la vida?

Se trata del cantante de regional mexicano, Roberto Tapia (quien hizo un tour musical con Rafael Amaya), quien sorprendió hace unas horas al público, luego de compartir uno de los episodios más difíciles de su vida.

Tras permanecer alejado de los escenarios y de la vida pública durante más de cinco años, el intérprete confesó que atravesó una profunda depresión que lo llevó incluso a contemplar quitarse la vida.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el artista relató cómo esta enfermedad afectó no solo su carrera musical, sino también su estabilidad emocional y personal. ¿Qué pasó por su mente?

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Roberto Tapia, cantante de regional mexicano que intentó quitarse la vida / Archivo TVNotas

¿Cómo intentó quitarse la vida el cantante Roberto Tapia?

Durante la conversación con el programa, Roberto Tapia, quien fuera acusado de presunto abuso sexual, explicó que vivió un largo periodo de sufrimiento emocional que lo llevó a rechazar aquello que más amaba: la música: “ Me tocó vivir una depresión cerca de siete años y aborrecí la música cerca de seis años y medio, casi siete ”, dijo el intérprete.

El artista reconoció que la enfermedad llegó a un punto crítico en su vida, al grado de perder el interés por su carrera y alejarse por completo de los escenarios.

Además, relató el momento en el que estuvo a punto de quitarse la vida:

En una ocasión yo estaba en mi casa, su casa, sentado en mi cama y tenía una pistola en mi mano, yo estaba viéndome al espejo, porque enfrente tengo un espejo y me puse la pistola en la sien. Roberto Tapia

Tapia describió la depresión como una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado y aseguró que pensó en sus hijos antes de tomar dicha decisión.

Rápido pensé en mis hijos, qué serían mis hijos si yo hago esto. No merecen este dolor. (...) Esta enfermedad yo le llamo que es el demonio. Roberto Tapia

Tras este episodio, afirmó que más allá de la ayuda y la terapia profesional, fue la música la que lo empujó a “levantarse” y retomar su carrera artística.

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¿Cuáles son las famosas canciones de Roberto Tapia?

Carlos Roberto Aguirre Tapia, conocido como Roberto Tapia, nació en los Estados Unidos y ha tenido problemas legales en su carrera. A finales de la década del 2000 se posicionó como un reconocido intérprete de música norteña y regional.

Además, Roberto ha participado en importantes escenarios y festivales, presentándose en recintos en ambos lados de la frontera.

Aquí algunas de sus canciones más conocidas:



“El niño de la tuna”,

“Mirando al cielo”,

“Las edades”,

“No valoraste”,

“No fue fácil” y,

“Caminos diferentes”.

En 2021, Roberto Tapia se encontraba preocupado por la salud de su madre, quien sufrió de una complicada enfermedad.

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