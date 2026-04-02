‘Amante’ de Ángel Muñoz le escribió a Ana Bárbara, ¡para pedirle perdón! Así reaccionó la cantante: FOTO

El escándalo en torno a Ana Bárbara y su matrimonio con Ángel Muñoz parece no tener fin, pues ahora se suma suma un nuevo capítulo luego de que Adriana Toval revelara que intentó contactar directamente a la cantante tras hacerse pública la supuesta infidelidad de su esposo. ¿Qué le dijo?

Revelan que Adriana Toval, amante de Ángel Muñóz, quiso desvivir al marido de Ana Bárbara... ¡por compararlas! / Redes sociales y canva

¿Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, aceptó haberle sido infiel?

Hace algunas semanas, la periodista costarricense Adri Toval reveló que habría mantenido una relación sentimental con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Según su versión, el romance comenzó en septiembre de 2025, después de que él le confesara que presuntamente ya no era feliz dentro de su matrimonio con la cantante.

Luego de que esta información saliera a la luz, Muñoz difundió un comunicado en el que advirtió que podría emprender acciones legales por “daño moral”. Como respuesta, Toval compartió imágenes que, asegura, prueban la infidelidad, así como audios comprometedores en los que el empresario presuntamente habla de forma negativa sobre los hijos de Ana Bárbara.

Asimismo, lejos de rechazar las acusaciones, se dijo que Muñoz supuestamente habría admitido la infidelidad e incluso habría manifestado que buscó hacer todo lo posible por permanecer con Ana Bárbara y obtener su perdón.

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, el esposo de Ana dijo: “ Me dice que está en casa en Beverly Hills, que tanto Ana como él no se van a separar. Él me dice que va a obtener el perdón de Ana, que va a luchar por el perdón de Ana ”, dijo el periodista.

Lejos de esto, recientes reportes indican que el proceso de divorcio habría comenzado.

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Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿Qué le escribió Adri Toval a Ana Bárbara, tras destapar presunta infidelidad?

Durante una reciente entrevista en el programa ¡Siéntese quien pueda!, Adriana Toval explicó que decidió escribirle a Ana Bárbara a través de WhatsApp poco después de que estallara la polémica.

De acuerdo con su relato, su intención no era confrontarla, sino abrir un canal de comunicación que permitiera aclarar lo sucedido.

Yo le escribí un mensaje por WhatsApp y ella me bloqueó. Nunca mi intención fue hacerle daño, y que cualquier cosa que ella quisiera hablar, pues yo estaba dispuesta. Adri Toval

El bloqueo no solo cerró la posibilidad de diálogo, sino que también acentuó la distancia entre ambas partes en medio de la controversia. Aunque Ana Bárbara no ha respondido a estas declaraciones. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de rumor.

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Adri Toval quiso hablar con Ana Bárbara / YT: FAMA PLUS

¿Quién es Adriana Toval y a qué se dedica?

Adri Toval se formó en el ámbito de la comunicación, algo que le permitió incursionar en medios y plataformas digitales. A lo largo de su carrera, ha participado en distintos espacios informativos y ha mantenido presencia en redes sociales.

Aunque gran parte de su popularidad ha surgido recientemente, su trayectoria está ligada al periodismo y la comunicación.

Actualmente, Adriana Toval continúa activa en redes sociales, apareciendo en programas compartiendo su postura sobre el caso que la colocó en el centro de la conversación pública.

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