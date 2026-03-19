Ana Bárbara y Ángel Muñoz se habrían separado oficialmente tras escándalo de infidelidad con Adri Toval, reportan

Ana Bárbara ha estado en medio del escándalo durante las últimas semanas. Y es que una periodista costarricense llamada Adriana Toval afirmó ser la presunta amante de su aún esposo, Ángel Muñoz. La supuesta tercera en discordia ha revelado muchos presuntos secretos del empresario, incluyendo el hecho de que, aparentemente, desprecia a los hijos de la cantante.

Mientras que Ángel lo ha negado todo y hasta ha advertido una posible demanda en contra de Toval, la expareja del ‘Pirru’ no ha querido dar su postura clara y solo postea cosas relacionadas con su trabajo. En medio de todo esto, se reporta que, al parecer, la pareja no soportó el escándalo y presuntamente habría decidido separarse. Esto es todo lo que se sabe.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz / Redes sociales

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¿Ángel Muñoz presuntamente le fue infiel a Ana Bárbara?

Desde hace varias semanas, Adriana Toval ha dado entrevistas a diversos medios de comunicación y usado redes sociales para hablar sobre la aventura que presuntamente tuvo con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

Según su testimonio, él presuntamente la contrató para que lo ayudara a limpiar su imagen en redes sociales. Sostiene que su romance empezó en septiembre de 2025, luego de que Muñoz le dijera que presuntamente no era feliz con la intérprete de ‘Loca’.

En respuesta a todo esto, Muñoz, a través de su abogado, dijo estar siendo víctima de una campaña de difamación y advirtió que, si continúa, iniciaría un proceso legal. Ante esto, Adriana afirmó no tener miedo, ya que sostiene contar con todas las pruebas para confirmar sus dichos.

También ha mostrado imágenes de las presuntas pláticas íntimas que tenían, así como audios comprometedores atribuidos a Muñoz. En una de las grabaciones, se le escucharía al empresario decir que presuntamente quería arruinar económicamente a su esposa y que no soporta a los hijos de esta.

Por otra parte, Francisco Cantú llegó a declarar en entrevista que, presuntamente, Adriana estaba contemplando hacerle daño a la cantante para quedarse con su esposo: “El plan de ella es hacer que Ángel se divorcie de Ana Bárbara, pero antes, si no se divorcian, era jalarlo ya sea a Colombia o Costa Rica y planear un secuestro y que nada más saliera librado Ángel para ella poder quedarse con Ángel y casarse”, sostuvo Cantú.

Adri Toval, presunta amante de Ángel Muñóz / YT: Adri Toval

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¿Qué se dice sobre la separación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz tras presunta infidelidad?

Hace algunas horas, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó en sus redes sociales que, supuestamente, Ángel Muñoz y Ana Bárbara ya se habían separado. Según lo informado, la cantante fue quien habría tomado la decisión.

Dijo desconocer si la ruptura será temporal o desencadenará en el divorcio. No obstante, indicó que había obtenido la información de fuentes confiables.

“Según confirman, Ana Bárbara habría pedido a su actual pareja, Ángel , que se fuera de la casa; después de todo lo que ha salido en redes sociales y en televisión, ella ha decidido separarse; no se sabe si momentáneamente o se divorciará”, mencionó.

Cabe mencionar que, previo al comunicado de Ángel, el paparazzi Jordi Martin había mencionado que, presuntamente, el empresario estaba suplicando el perdón de la cantante para evitar el divorcio. Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado ante esto, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

¿Cómo está Ana Bárbara ante la presunta infidelidad de Ángel Muñoz?

En entrevista para TVNotas, una amiga cercana a Ana Bárbara nos contó que el escándalo de infidelidad tiene muy mal a la cantante. Incluso sus allegados temen que recaiga en sus problemas alimenticios.

“Es trabajadora y exitosa. Siempre busca la forma de salir adelante. Sin embargo, su mayor debilidad es encontrarse en una circunstancia que la haga sentir vulnerable. Se pone muy mal y ansiosa cuando ve que los demás se sienten con el derecho de meterse en su vida. Sobre todo, le enoja escuchar el clásico: ‘Te lo dijimos’” Fuente a TVNotas

También comentó que, aparentemente, la celebridad ya sabía sobre el presunto engaño de Ángel. Aunque al principio el amor “la cegó”, ahora se sentiría “destrozada”, principalmente tras exponerse los audios en los que presuntamente él dice que ya no quiere estar con ella.

“Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso. ¡Imagínense! Pensar que tu pareja, a quien creías el amor de tu vida, te juega chueco y que, además, te quiere quitar tu casa y que solo estaba contigo por el dinero. Eso sí sería un motivo por el que ella lo dejaría. Está en ella tomar la decisión de dejarlo y divorciarse. Otra vez le doró la píldora y están juntos, pero no sabemos qué vaya a pasar”, indicó.

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