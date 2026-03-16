Ana Bárbara podría ser deportada de Estados Unidos tras presunta infidelidad de Ángel Muñoz, revelan

El escándalo por la presunta infidelidad de Ángel Muñoz hacia su esposa Ana Bárbara da un giro inesperado. Y es que circula la versión de que la cantante supuestamente podría ser deportada de Estados Unidos a raíz de toda esta polémica. Esto es todo lo que se sabe.

Ana Bárbara y su esposo / Redes sociales

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¿Ana Bárbara se divorcia de Ángel Muñoz tras presunta infidelidad?

En los últimos días, una periodista costarricense llamada Adriana Toval se ha presentado a diversos medios de comunicación y ha usado sus redes sociales para decir que fue la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

Según su versión, el romance entre ellos comenzó en septiembre de 2025, después de que él la contratara para “limpiar su imagen” en redes sociales. Aunque Muñoz, a través de su abogado, ha negado todo y ha advertido que si seguía “difamándolo” la demandaría, Adriana no ha mostrado intención de detenerse, pues sostiene tener pruebas de todo.

Ha sacado a la luz audios atribuidos a Ángel, en los que no solo expresaría la supuesta forma en la que planearía arruinar económicamente a la cantante, sino que también expresaría su desprecio hacia los hijos de esta.

Por si esto fuera poco, la joven mostró una grabación en la que él le manifiesta su deseo de tener un hijo con ella. Por otra parte, diversos medios han enseñado fotos de las presuntas videollamadas íntimas que hacían.

Hasta el momento, Ana Bárbara no se ha pronunciado y solo se ha limitado a promocionar su trabajo en redes sociales. De acuerdo con lo reportado, la celebridad presuntamente habría echado a su aún esposo de la casa, pero esto no ha sido confirmado.

Adri Toval, presunta amante de Ángel Muñóz / YT: Adri Toval

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¿Por qué Ana Bárbara sería deportada tras presunta infidelidad de Ángel Muñoz?

En su canal de YouTube, Javier Ceriani reportó que Ángel Muñoz, presuntamente, está siendo investigado por el gobierno estadounidense ya que podría estar vinculado con grupos criminales, ya que, supuestamente, habría pasado inmigrantes de forma ilegal al país.

A la par de esto, indicó que Ana Bárbara, aparentemente, “no es ciudadana norteamericana, mientras que él sí”. Recordemos que la cantante vive de manera parcial en Estados Unidos y México. De acuerdo con Ceriani, si la cantante solicita el divorcio, puede ser deportada.

“Él se puede salvar; ella no. En cuanto Ana Bárbara pida el divorcio, si su divorcio implica que ella obtuvo la residencia por casamiento. ¿Qué va a pasar con esa residencia? En cuanto ella pida el divorcio, puede perder su derecho conyugal de residencia en los Estados Unidos”. Javier Ceriani

Supuestamente, Muñoz “fue tan astuto que no le ayudó en la ciudadanía. No le logró conseguir la ciudadanía a su esposa”. Javier Ceriani también resaltó que, aparentemente, si la autoridad arresta a Muñoz, este podría “salvarse de la cárcel entregando a Ana Bárbara”, ya que le sabe “muchos secretos”, principalmente relacionados con presuntos nexos criminales.

“¿Entregará Ángel Muñoz a la reina? Ana Bárbara está sola. No tiene familia, no tiene amigos. La única amiga que tenía se peleó. Sus hijos ya le fueron a contar al Pirru todo lo que está pasando y, supuestamente y alegadamente, hasta donde sabemos, Ángel Muñoz está fuera de la casa de Beverly Hills. Ana Bárbara no sabe qué hacer. Ángel tiene dos opciones: entregar a Ana o negociar con Ana”, expresó.

Cabe destacar que, hasta el momento, Ana Bárbara o Ángel Muñoz no se ha pronunciado ante esta nueva información, por lo que todo queda en calidad de rumor.

¿Quién es Ana Bárbara?

Altagracia Ugalde Motta, nombre real de Ana Bárbara

Es considerada todo un ícono de la música regional mexicana.

Tiene 55 años.

Antes de dedicarse al canto, participó en concursos de belleza, lo que le permitió abrirse paso en el mundo artístico.

En 1994 debutó con su disco ‘Ana Bárbara’.

Algunas de sus canciones más famosas son: ‘Bandido’, ‘Lo busqué’, ‘Loca’, ‘La trampa’.

Tiene 3 hijos biológicos de distintas relaciones.

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