Ana Bárbara enciende las alarmas: aseguran que estaría en depresión tras presunta infidelidad de Ángel Muñoz

Ana Bárbara estaría viviendo su peor momento luego de la presunta infidelidad de su esposo Ángel Muñoz con la periodista Adri Toval, ¿qué le pasó a la cantante? Te contamos todos los detalles.

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Ángel Muñoz le habría sido infiel a Ana Bárbara. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

La polémica en torno a la relación entre Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñoz, comenzó luego de que el periodista Jordi Martín difundiera información durante su participación en el programa de televisión El gordo y la flaca. En ese espacio señaló que fue contactado por una comunicadora identificada como Adriana Toval, quien aseguró presuntamente haber tenido una relación con Muñoz.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, la comunicadora afirmó que supuestamente habría sostenido encuentros con el esposo de la cantante. Según su versión, ambos supuestamente habrían comenzado una relación el 5 de septiembre de 2025 y se habrían visto en dos ocasiones, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara. Toval también compartió detalles sobre esos encuentros durante la información presentada en televisión.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, expresó Adriana Toval en la información difundida.

Además, en el programa digital En shock, el periodista Jorge Carbajal mostró imágenes que fueron atribuidas a Ángel Muñoz. En el material, según lo señalado en el espacio, el esposo de la intérprete aparecería realizando una videollamada con la mujer que ha sido mencionada como su presunta pareja.

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¿Ana Bárbara está en depresión? Lo que se sabe sobre su estado actual. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ana Bárbara tras la presunta infidelidad de su esposo Ángel Muñoz?

En el programa Siéntese quién pueda, dieron a conocer que presuntamente Ana Bárbara estaría deprimida y muy mal mientras se encuentra encerrada en su casa tras la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con Adri Toval.

“Ana Bárbara continúa encerrada en la casa, que está mal y deprimida, que está analizando qué es lo que va a hacer a partir de ahora”, destacó que programa.

Además, lejos de rechazar las acusaciones, se dijo que Muñoz supuestamente habría admitido la infidelidad e incluso habría manifestado que buscó hacer todo lo posible por permanecer con Ana Bárbara y obtener su perdón, información que fue corroborada por el programa. Sin embargo, la cantante estaría decidida a terminar con su matrimonio.

“Dicen que Ángel viajó durante dos o tres días en Semana Santa a Atlanta y que ya está de regreso, que Ángel está insistiendo en hablar con Ana Bárbara y arreglar todo con ella, pero Ana Bárbara está muy decidida a cortar esa relación”, puntualizó la cantante.

Cabe señalar que, en aquel entonces, el esposo de la cantante difundió un comunicado en el que advirtió que podría emprender acciones legales por “daño moral”. Como respuesta, Toval compartió imágenes que, asegura, prueban la infidelidad, así como audios comprometedores en los que el empresario presuntamente habla de forma negativa sobre los hijos de Ana Bárbara.

Al momento, Ana Bárbara no se ha pronunciado con respecto a todo el escándalo de infidelidad de su pareja. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

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Qué pasa con Ana Bárbara: reportes sobre su estado de ánimo generan inquietud. / Redes sociales

¿Quién es Adriana Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara?

Adriana Toval es una periodista originaria de Costa Rica que se presenta en redes sociales como comunicadora dedicada a la crónica de espectáculos y creadora de contenido. En su perfil de Instagram se describe como “periodista de crónica rosa y creadora de contenido”, además de mencionar que también se desempeña en guionismo y storytelling. En ese mismo espacio incluye un enlace a su canal de YouTube y señala su origen costarricense.

En Instagram acumula más de 24 mil seguidores y cerca de mil publicaciones, donde comparte contenidos relacionados con temas de entretenimiento y figuras de la música y el espectáculo. Ahora protagoniza una polémica por una relación extramarital presuntamente con el esposo de Ana Bárbara.

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