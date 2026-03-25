¿Gerardo Ortiz amante de Ana Bárbara? El cantante habla del rumor tras infidelidad de Ángel Muñóz; ¿lo aceptó?

En medio del escándalo que rodea a Ana Bárbara por la presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, el nombre de la cantante se encuentra de nuevo en la conversación, luego de que ha sido vinculada sentimentalmente con el intérprete de regional mexicano, Gerardo Ortiz. Frente a la ola de especulaciones, Ortiz ha decidido hablar abiertamente y... ¿lo habría confirmado?

¡Problemas para Gerardo Ortiz! Su caso da giro inesperado en la Corte de EU. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició el rumor de una presunta relación entre Gerardo Ortiz y Ana Bárbara?

Javier Ceriani fue quien habló para TVNotas del presunto romance que podría haber existido entre Gerardo Ortiz y Ana Bárbara, vínculo que podría haber sido descubierto por Ángel Muñóz:

El señor (Muñóz) se casa con Ana Bárbara y empezaron los engaños, pero ahora del lado de la “Peque” (Ana Bárbara). La “Peque”, supuesta y alegadamente, Ana Bárbara empieza a tener una relación muy íntima con Gerardo Ortiz. (...) El esposo de Ana Ana Bárbara encuentra unos mensajes de textos amorosos entre Gerardo Ortiz y Ana Bárbara. Javier Ceriani

Según lo relatado por Ceriani, dicho descubrimiento habría causado una pelea muy fuerte entre Muñóz y Ana, además, asegura que la cantante se ha vinculado siempre con hombres “peligrosos”, ya que Ortiz será enjuiciado próximamente.

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¿Qué respondió Gerardo Ortiz sobre su presunto romance con Ana Bárbara?

Durante una entrevista retomada por el programa matutino Hoy día, Gerardo Ortiz fue cuestionado directamente sobre los rumores que lo vinculan con Ana Bárbara. Ante la insistencia de los medios, el cantante primero desconoció de dónde venían esas versiones:

“ Desconozco la información… no tengo nada qué decir, respeto mucho a Ana Bárbara ”, expresó frente a los reporteros.

El presunto romance habría nacido mientras que tanto Ana Bárbaracomo Gerardo Ortíz grababan el programa “Tengo talento, mucho talento” de Estrella TV. / Facebook: Ana Bárbara

Aunque negó cualquier romance, Gerardo Ortiz sí reconoció que mantiene una buena relación con Ana Bárbara. El intérprete destacó el cariño y respeto que siente por ella:

Nos hemos llevado bien, le deseo lo mejor, la queremos mucho. Gerardo Ortiz

Al momento todo queda como rumor y la posibilidad de un vínculo amoroso entre ambos, no se confirma.

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¿Por qué Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, fue acusado de infidelidad?

Hace unas semanas, la periodista costarricense Adri Toval dio a conocer un supuesto vínculo sentimental con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. De acuerdo con su testimonio, la relación habría iniciado en septiembre de 2025, luego de que él le confesara que ya no se sentía feliz en su matrimonio con Ana Bárbara.

Tras la difusión de esta versión, Muñoz emitió un comunicado en el que advirtió posibles acciones legales por “daño moral”. En respuesta, Toval publicó imágenes que, según afirma, evidencian la infidelidad, además de audios comprometedores donde el empresario presuntamente expresa rechazo hacia los hijos de la cantante y su intención de perjudicarla económicamente.

Además, lejos de negar la infidelidad, Muñóz presuntamente la habría aceptado y hasta aseguró que haría lo posible para quedarse con Ana y luchar por su perdón, según el periodista Jordi Martin: “ Me dice que está en casa en Beverly Hills, que tanto Ana como él no se van a separar. Él me dice que va a obtener el perdón de Ana, que va a luchar por el perdón de Ana ”, dijo Jordi.

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