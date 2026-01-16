Gerardo Ortiz enfrenta terrible problema que pondría en riesgo su libertad condicional: ¿Irá a la cárcel?

El cantante Gerardo Ortiz enfrenta una nueva etapa dentro de su proceso legal luego de recibir una sentencia de tres años de libertad condicional; sin embargo, el caso tomó un giro inesperado debido a un acción particular que cometió el cantante y que provocó el enojo de la jueza del caso, ¿qué pasó?, ¿podría ir a la cárcel? Aquí te contamos los detalles.

Gerardo Ortiz enfrenta complicaciones legales tras sentencia en Estados Unidos. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Gerardo Ortiz?

Gerardo Ortiz evitó pisar la cárcel en noviembre de 2025, luego de que una jueza en California, Estados Unidos, determinó imponerle una sentencia de tres años de libertad condicional, además de una multa económica, tras ser acusado de vínculos indirectos con grupos polémicos por llevar a cabo transacciones con una empresa.

El caso se relaciona con la participación de Ortiz en conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear, promotor señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto blanqueador de dinero del CJNG.

En medio del proceso, Gerardo Ortiz también se convirtió en testigo contra Ángel del Villar, su exmánager y CEO de la discográfica Del Records, quién fue sentenciado a cuatro años de prisión federal por violar la Ley Kingpin al realizar negociaciones con un promotor que tenía vínculos con estos grupos.

El proceso legal de Gerardo Ortiz se complica y surgen dudas sobre si podría perder su libertad. / Foto: Redes sociales

Gerardo Ortiz se presenta a audiencia en EU: ¿Hizo enojar a la jueza?

Gerardo Ortiz regresó a la Corte Federal de Los Ángeles, California, para una audiencia en la que se definiría la fianza que debía pagar tras la sentencia de tres años de libertad condicional, derivada de la acusación por vínculos no directos con grupos criminales. La comparecencia formaba parte del seguimiento legal que enfrenta el cantante, quien debe cumplir con una serie de condiciones impuestas por la autoridad estadounidense para mantenerse en libertad.

Sin embargo, la audiencia se vio envuelta en tensión luego de que en redes sociales se difundió un video en el que se observa al intérprete consumiendo marihuana durante las celebraciones navideñas. De acuerdo con lo trascendido, la circulación de estas imágenes generó la molestia de la jueza encargada del caso, ya que este tipo de conductas podría contravenir las reglas establecidas dentro de su libertad condicional.

A su salida de la Corte, Gerardo Ortiz habló brevemente sobre su situación legal y aseguró que se mantiene atendiendo las disposiciones judiciales. “Bien, estoy muy bien. Estamos aquí dándole continuidad a esto y obedeciendo las órdenes. Sigo aprendiendo, la vida me sigue enseñando, este es un tropiezo mínimo. Vamos a seguir adelante, echándole ganas con nuestra música y seguirles entregando lo que nos gusta hacer que es la música”, expresó a Ventaneando el cantante, quien continúa bajo supervisión mientras se define su situación dentro del proceso legal.

Nuevos detalles del caso de Gerardo Ortiz generan incertidumbre sobre su situación legal. / Foto: Redes sociales

¿Gerardo Ortiz podría ir a la cárcel?

El cantante Gerardo Ortiz no dijo que enfrentaría prisión por el consumo de la sustancia ilícita; sin embargo, su situación legal podría impactar directamente en su agenda de presentaciones. De acuerdo con lo que dio a conocer, existe la posibilidad de que no pueda presentarse este sábado 17 de enero en la Explanada Deportivo Xochimilco, en la Ciudad de México, en caso de no recibir la autorización correspondiente por parte de la autoridad que lleva su proceso. La decisión dependerá de que se cumplan las reglas establecidas dentro de su libertad condicional.

El propio artista reconoció la incertidumbre que rodea su participación en el evento y subrayó que debe priorizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. “Estamos ahora sí con incertidumbre de que a lo mejor no podamos llegar este fin de semana, ya escucharon a la jueza y tenemos que atender las reglas. Y, si no tenemos el permiso, pues ni modo, pero esperemos que sí podamos llegar por allá este sábado”, expresó, dejando claro que la presentación está sujeta a la autorización oficial.

Por otro lado, el programa Ventaneando informó que la multa que el cantante debe cubrir para mantenerse en libertad superaría el millón de pesos. Según lo expuesto en la emisión, la defensa legal solicitó a la Corte un plan de financiamiento para poder cubrir el monto establecido o, en su defecto, que la jueza reconsidere la cantidad fijada, mientras el proceso continúa bajo supervisión judicial.

