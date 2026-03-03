Exparticipante de ‘Survivor México’ ventilado como padre ausente ¡Ya está en la lista de deudores alimenticios!, revelan

A lo largo de los años, muchas celebridades han sido señaladas por presuntamente ser padres ausentes; ya sea por no convivir lo suficiente con sus hijos y/o no aportar a los gastos de manutención. Uno de los casos más sonados ha sido el de Christian Nodal, a quien se le señala en redes de, supuestamente, dejar de lado a su hija para estar con su nueva esposa, Ángela Aguilar.

Ahora, un exparticipante de ‘Survivor México’ está en polémica justamente por, presuntamente, no pagar pensión alimenticia a su pequeño. Se revela que estaría en la famosa lista de padres deudores. ¿De quién se trata?

¿Quién es el exparticipante de ‘Survivor México’ señalado de ser un deudor alimentario?

Se trata de Luis Carlos Sánchez González, mejor conocido como ‘Sargento Rap’, quien en su momento fue denunciado por ejercer violencia en contra de la conductora Camy G, madre de su único hijo.

Durante la más reciente emisión de su pódcast, el periodista Gabo Cuevas ventiló que, según él, el cantante ya se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en su natal Monterrey, Nuevo León. En la emisión, se mostró la captura de pantalla que confirmaría este hecho.

“Sargento fue acusado de agresiones físicas y de ser un padre deudor. Hoy, el nombre de Sargento aparece en la lista de hombres deudores de México como padre. Me aparece allí el nombre de él como datos del deudor en concepto de obligaciones alimenticias. Está siendo acusado porque no ha sido un papá que le ha dado la manutención (a su hijo)” Gabo Cuevas

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado ante esta situación. En tanto que Gabo mencionó que el proceso legal por la denuncia de Camy todavía sigue su curso.

De acuerdo con páginas especializadas en Derecho, se suele aparecer en el RNOA debido a que un juez familiar ha determinado que existe un incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia. Se deben tener tres meses o más de incumplimiento para estar en esta lista. Aparecer en ella, entre otras cosas, limitaría al deudor a realizar trámites como pasaporte y licencia de conducir.

¿Por qué denunciaron a Sargento Rap?

En 2025, se filtró una presunta orden judicial que sentenciaba a Sargento Rap a una condena de 5 años en prisión por supuestamente violentar a su expareja y madre de su hijo, Camy G. En aquel entonces, una persona cercana a ella contó a TVNotas que la presentadora solo deseaba dejar este capítulo atrás y retomar su vida.

“Cuando ella entendió que él no cambiaría y que su hijo también estaba siendo violentado, fue cuando sacó fuerza de donde no tenía. Si no lo frenas, lo que haces es enseñarle a un niño que la violencia es normal, y eso ella no lo iba a permitir. Ahora es esperar a que lo detengan. Está en un reality show. Entonces podrían ir por él hasta allá. Tiempo al tiempo”, indicó.

De acuerdo con Gabo Cuevas, mientras estaba en Survivor México, Sargento Rap asistía a sus audiencias. Supuestamente, cuando no estaban grabando, la producción llevaba al rapero a un pueblo cercano para que pudiera conectarse vía Zoom a sus audiencias.

Hasta el momento, el regiomontano no se ha pronunciado ante todo este escándalo. Sin embargo, cuando empezó el caso en 2022, expresó sentirse muy mal por la manera en la que lo estaban alejando de su hijo.

“La vida está castigando a los corazones equivocados. 5 meses sin verte, hijo mío, qué pesadilla. Aquí estoy, sigo de pie, firme en amor y fe. Te amo. Hoy se cumplen 5 meses viviendo esta pesadilla, ya fue su cumpleaños, pasaron días festivos y logros de mi hijo, vienen Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños y ¡la p*rra vida nos sigue j*diendo las almas! Mi hijo me necesita, Dios mío”, declaró en ese entonces.

¿Quién es Sargento Rap?

Luis Carlos Sánchez, mejor conocido como ‘Sargento Rap’

Actualmente tiene 35 años.

Su popularidad creció por su aparición en el programa ‘Enamorándonos’.

También se le ha visto en otros programas como ‘Resistiré’, ‘Big Brother México’ y ‘Survivor México’.

Tiene un hijo con Camy G, conductora y cantante uruguaya.

Se desconoce si actualmente tiene otra pareja.

