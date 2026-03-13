Hermana de Ana Bárbara le coqueteó a Ángel Muñoz, asegura Adriana Toval, ¿fue Esmeralda Ugalde?

Ana Bárbara ha estado en medio de la controversia por la presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. En los últimos días, la periodista costarricense Adriana Toval, quien asegura ser la “novia” del expolicía, ha dado detalles de su supuesto romance y, de paso, ha destapado algunos secretos oscuros.

Uno de ellos sería que una de las hermanas de la cantante presuntamente le coqueteó a Ángel. Aunque no dio nombres, la sospecha recayó en Esmeralda Ugalde, conductora y estrella de realities. Esto es todo lo que se sabe.

Esmeralda Ugalde / Redes sociales

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¿Quién es Adriana Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara?

Adriana Toval es una periodista costarricense que dice haber sido “novia” de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. En sus declaraciones a diversos medios, ha dicho que la presunta relación entre ellos comenzó en septiembre de 2025, después de que empezara a trabajar con él para limpiar su imagen.

Si bien Muñoz ha negado esto y hasta lanzó un comunicado advirtiendo que, si la “difamación seguía”, tomaría acciones legales, Adriana dijo no tener miedo, ya que cuenta con fotografías y audio que comprobarían la aventura.

Mientras que Ana ha mantenido una postura reservada y ha optado por alejarse de las redes sociales, Adriana sigue sacando audios y dando entrevistas hablando sobre el asunto. Entre las cosas más escandalosas que ha lanzado, ha sido una grabación atribuida a Ángel, en la que dice que presuntamente no se quiere divorciar de la cantante por interés y describe a los hijos de ella como “un problema”.

Toval también ha dicho que su intención jamás fue “dañar a nadie”. Sostuvo que se había “enamorado” y que Ángel le mencionó que su matrimonio estaba muy mal. La periodista ha hecho más revelaciones con el paso del tiempo.

Llegó a asegurar que Ángel presuntamente quería una familia con ella y hasta contó que, presuntamente, él era algo antihigiénico, principalmente a la hora de tener intimidad. Pero lo que más llamó la atención fue que, presuntamente, una de las hermanas de Ana le coquetó a Muñoz.

Ana Bárbara / Redes sociales

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¿Qué hermana de Ana Bárbara presuntamente coqueteó con Ángel Muñoz?

En la más reciente emisión de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani compartió unos audios en los que Adriana Toval afirmaba que, presuntamente, una de las hermanas de Ana Bárbara trató de coquetear con su esposo.

De acuerdo con la versión de la costarricense, en su momento, el propio Ángel Muñoz le dijo que una de las hermanas de su esposo le propuso una relación. No obstante, él la rechazó tajantemente.

“Supuestamente, Ángel me dijo que una de las hermanas se le declaró y que no se la quiso co…, supuestamente. No me dijo cuál, no sé, solo me dijo que se le declaró, que supuestamente le dijo que le gustaba mucho, que una noche, que no pasaba nada. Él le dijo que no, que porque era la hermana” Adriana Toval

Hasta ahora, se desconoce quién habría sido la hermana que presuntamente quiso ser “amante” de Muñoz. Muchos creen que podría tratarse de Esmeralda Ugalde, con quien la cantante ha estado distanciada desde hace algún tiempo. Sin embargo, no hay nada confirmado, por lo que todo queda en calidad de rumor.

¿Quiénes son las hermanas de Ana Bárbara?

Se sabe que Ana Bárbara proviene de una familia extensa. Tiene un total de 10 hermanos; los cinco primeros son producto del matrimonio de su padre, don Antero Ugalde, con María de Lourdes, mientras que el resto fueron concebidos durante la relación con doña Antonia.

Muchos de ellos han optado por permanecer en anonimato. Ellos son los más conocidos:

Sabina Ugalde

Pancho Ugalde (compositor y cantante)

Esmeralda Ugalde (conductora, cantante y estrella de realities)

Marissa Ugalde (Murió en 2001)

Dulce Ugalde

Marisol Ugalde

Viviana Ugalde

La cantante tiene una relación muy complicada con la gran mayoría de su familia. Principalmente sus padres se han mostrado en contra de su matrimonio con Ángel Muñoz, alegando que es una persona peligrosa. Don Antero también ha revelado que, presuntamente, Ana llegó a agredirlo en su momento, algo que la celebridad ha negado.

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