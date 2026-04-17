Ana Bárbara habría corrido a sus hijos para volver con Ángel Muñoz tras la infidelidad que sacudió su matrimonio

La vida personal de Ana Bárbara, una de las figuras más queridas del regional mexicano, atraviesa uno de sus momentos más controversiales. Luego del escándalo por la infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, hoy salen a la luz versiones que apuntan a que la cantante habría tomado una decisión que fracturó aún más a su familia.

De acuerdo con declaraciones de Pancho Ugalde, hermano de Ana Bárbara, la intérprete de “Bandido” no solo habría perdonado a su esposo tras el presunto engaño con la periodista Adriana Toval, sino que además presuntamente habría corrido de su casa a sus hijos mayores, para permitir el regreso de Ángel Muñoz.

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Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz están en medio de la polémica por rumores de infidelidad. / Redes sociales

¿Ana Bárbara perdonó la infidelidad de Ángel Muñoz y se reconcilió con él?

La crisis matrimonial entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz estalló hace poco más de un mes, cuando Adriana Toval, comunicadora originaria de Costa Rica, aseguró públicamente que sostuvo una relación sentimental con el empresario durante varios meses.

Según su versión, Muñoz presuntamente le habría prometido que se separaría de la cantante, lo que la llevó a creer que su romance tenía futuro. Sin embargo, todo se salió de control cuando el tema se hizo público, provocando un escándalo mediático que colocó a Ana Bárbara como tendencia en redes sociales.

El conflicto se agravó cuando comenzaron a circular audios y conversaciones filtradas, en los que presuntamente Ángel Muñoz hablaba de forma despectiva sobre los hijos de la cantante y manifestaba su intención de divorciarse para quedarse con parte de sus propiedades.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, rompe el silencio sobre presunta infidelidad / Redes sociales

Aunque el esposo de Ana Bárbara respondió a través de sus abogados, asegurando que demandará a Adriana Toval por falsas acusaciones, la periodista mantiene su postura y afirma contar con pruebas.

Pese a todo este escándalo, Pancho Ugalde confirmó que Ana Bárbara decidió perdonar la infidelidad y retomar su relación con Ángel Muñoz, una decisión que habría tenido consecuencias devastadoras dentro de su familia.

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¿Por qué Ana Bárbara se habría distanciado de su familia desde que inició su relación?

El distanciamiento de Ana Bárbara con su familia no es reciente. De acuerdo con su hermano Francisco “Pancho” Ugalde, los problemas comenzaron prácticamente desde que la cantante inició su romance con Ángel Muñoz en 2014.

En entrevista con El gordo y la flaca, Pancho reveló que intentó intervenir hace años para ayudar a su hermana, sin éxito: “Yo la encaré, descubrí algunas cosas de este tipo. Fui a verla a ella hace 8 años y de ahí para acá no pudimos ponernos de acuerdo y desde entonces no hablamos”.

El hermano de la intérprete acusó a Muñoz de intentar controlar los asuntos familiares y financieros, al punto de alejar a todos los que estaban cerca de Ana Bárbara:

“Él llegó a hacerme un lado a mí, hacer un lado al mismo Emiliano, que en alguna ocasión intentó preguntarle qué estaba pasando con algunas cuentas de la mamá. Lo hizo a un lado a los contadores, a todo el mundo. Él quiere quedarse con todo lo de mi hermana”. Pancho Ugalde

Pancho Ugalde también recordó episodios sumamente delicados que habrían ocurrido dentro del entorno familiar:

“El primero en denunciar esos maltratos públicamente fue Emilio Levi. Después mi sobrino Emiliano sale expulsado de la casa de mi hermana también y cae a casa de las nanas. Chemita tuvo que ser rescatado por Pirru para salir de ahí; se lo llevaron a Cuernavaca. Después mi mamá, por denunciar y alzar la voz en contra de lo que hacía este tipo con mis sobrinos, salió expulsada también de la casa a empujones, la corrió este criminal”.

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Hermano de Ana Bárbara arremete contra su cuñado / Instagram

¿Ana Bárbara corrió a sus hijos Emiliano y Chema para que regresara Ángel Muñoz?

La versión más fuerte llegó durante una entrevista en el programa Sale el Sol, donde Pancho Ugalde fue cuestionado directamente sobre la salida de Emiliano y José María “Chema” de la casa de su madre.

Durante la conversación, el periodista Gustavo Adolfo Infante planteó el escenario: “Oye, Pancho, sé que Emiliano e y José María, tus sobrinos, el el hijo mayor de Ana Bárbara y el segundo hijo, al saber que este sujeto regresaba a la casa. Cuando regresó, ellos se salieron y dejaron la casa de de su mamá. ¿Me lo puedes confirmar?”

La respuesta de Pancho fue contundente y desató el escándalo:

Pancho Ugalde “Ojalá que se hubieran salido, Gustavo, los corrió ella. Ella los corrió porque prefirió que regresara el hombre. Esa es la verdad de las cosas. Si ellos salen a decir otra cosa, lo que sea, la verdad es que les pidió que se fueran y agarraran sus cosas porque iba a regresar Ángel”.

Ante la sorpresa de los conductores, Addis Tuñón preguntó cómo tenía esa información, a lo que Pancho respondió: “Soy su tío. Claro, lo sé. Es lo que puedo decir, confírmenlo ustedes, pero en realidad eso es. Mi hermana no tiene escrúpulos ahorita, la verdad. Este, yo la desconozco”.

Más adelante, reiteró su postura con dureza: “Yo he sido muy tapadera de ella en muchas cosas, Gustavo, pero yo ya no estoy dispuesto de verdad a seguir tapándole el ojo al macho con las cosas”.

Para Pancho Ugalde, el patrón es claro: “Desde que comenzó la relación con este tipo todo vino mal… este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara”.

Mientras Ana Bárbara guarda silencio y continúa enfocada en su carrera, las declaraciones de su propio hermano abren debate y se enciende las teorías en redes sociales.

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¿Quiénes son los hijos de Ana Bárbara y cuál es su relación actual?

Ana Bárbara es madre de tres hijos biológicos, cada uno fruto de una relación distinta:



Emiliano Gallardo Ugalde (25 años): Primogénito de la cantante, hijo del empresario Edgar Gallardo.

Primogénito de la cantante, hijo del empresario Edgar Gallardo. José María “Chema” Fernández Ugalde (20 años): Nacido durante su matrimonio con José María Fernández “El Pirru”.

Nacido durante su matrimonio con José María Fernández “El Pirru”. El menor, concebido mediante inseminación artificial con el cantante Reyli Barba.

Además, tras su matrimonio con el Pirru, Ana Bárbara asumió un rol materno con los hijos de Mariana Levy: Paula Levy, José Emilio Levy y María Levy. Precisamente José Emilio ha denunciado públicamente el maltrato que, según él, vivió dentro de la casa de la cantante, señalando a Ángel Muñoz como una figura conflictiva.