Ana Bárbara y Ángel Muñoz: Filtran reacción del Pirru ante la infidelidad a la cantante, ¿la insultó?

La controversia en torno a Ana Bárbara volvió a encenderse luego de que durante una transmisión del periodista Javier Ceriani se revelaran nuevos señalamientos sobre su entorno familiar y su relación con Ángel Muñoz. En el mismo espacio, también se difundieron supuestas declaraciones de su expareja, José María Fernández ‘el Pirru’, lo que ha generado mayor interés en el tema.

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¿Qué se dijo sobre presunto trato de Ángel Muñoz hacia los hijos de Ana Bárbara?

Durante la transmisión, Javier Ceriani aseguró que habría recibido información sobre conductas presuntamente de Ángel Muñoz hacia los hijos de la cantante. Entre los señalamientos, afirmó:

“Le escondía las comidas. Le escondía las comidas a los niños... Les ponía penitencia, castigos”. Javier Ceriani

Otro de los puntos señalados fue el uso de cámaras de seguridad, según la versión difundida:

“Ángel decía que le ponía las cámaras de seguridad a los niños porque los niños robaban dinero” Javier Ceriani

En ese contexto, el periodista cuestionó la veracidad de dicha afirmación de Ángel Muñoz, relacionada con el supuesto manejo de efectivo dentro de la casa de la cantante:

“Ana Bárbara no puede tener mucho dinero en efectivo en su mansión y mucho menos en la habitación de los niños”. Javier Ceriani

Estas declaraciones forman parte de lo dicho en la transmisión, sin que exista confirmación oficial o postura pública de las personas señaladas. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

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Ana Bárbara / Redes sociales

¿Qué se sabe del supuesto conflicto familiar de Ana Bárbara y la intervención del “Pirru” con su hijo?

Durante la misma transmisión del periodista Javier Ceriani, se expuso una serie de presuntas versiones sobre presiones y decisiones dentro del entorno familiar de la cantante Ana Bárbara, particularmente en relación con uno de sus hijos, identificado como “Chema”, y la supuesta intervención de su expareja, José María Fernández ‘el Pirru’.

De acuerdo con lo señalado, uno de los episodios centrales habría sido el intento de internar al menor en una institución de disciplina militar. En palabras del conductor:

“Voy a contarte cómo el Pirru se lleva al Chema cuando lo van a internar a un colegio militar, como te conté ayer, tenemos la imagen de la escuela militar. Es algo terrible porque además duerme en la escuela. Duermen en la escuela. No es que regresen a dormir”. Javier Ceriani

En ese mismo relato, se indicó que la situación presuntamente no habría prosperado y que el menor fue retirado posteriormente: “El Chema es rescatado por el Pirru. Después negociaron que el niño vuelva”. Asimismo, el conductor mencionó que supuestamente esta intervención no necesariamente implicaba una intención de asumir la custodia total del menor, según lo expresado en la transmisión:

“El Pirru tampoco tenía ganas de quedarse con el niño. El Pirru le importa muy poco a sus hijos”. Javier Ceriani

Estas afirmaciones Javier Ceriani las presento como parte de un presunto contexto más amplio de desacuerdos familiares, en el que también se mencionó el papel de Ángel Muñoz dentro de la dinámica en el hogar. Sin embargo no existe información adicional a la dicha del conductor.

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¿Cómo habría reaccionado presuntamente “el Pirru” ante la situación de Ana Bárbara?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Javier Ceriani compartió lo que describió como supuestos comentarios de José María Fernández ‘el Pirru’, transmitidos a través de terceros.

Según lo expuesto, el empresario presuntamente habría reaccionado a la situación relacionada con Ángel Muñoz con la siguiente frase:

“Ojalá la metan a ese desgraciado en la cárcel y que ya Ana Bárbara se dé cuenta de que todos vemos lo que ella no quiere ver”. José María Fernández ‘el Pirru’, según Javier Ceriani

Asimismo, el periodista aseguró que en ese mismo contexto, el empresario presuntamente habría utilizado un calificativo directo hacia la cantante:

“El Pirru dice que Ana Bárbara es… ‘una pende…’”. Javier Ceriani

El conductor enfatizó que esta expresión correspondería a la percepción personal del empresario, según lo relatado por una presunta fuente cercana. En paralelo, también se mencionó que no existe confirmación de un proceso de separación legal entre la cantante Ana Bábara y Ángel Muñoz:

“Se enfrenta a un posible nuevo divorcio que no está confirmado. Todavía no hay nada, no hay abogados, no hay divorcio”. Javier Ceriani

Finalmente, se hizo referencia a versiones sobre la supuesta ubicación de Ángel Muñoz, indicando: “Dicen que Ángel está en Atlanta… supongo que está buscando trabajo porque él es actor de cine”. Hasta ahora, ni Ana Bárbara ni las personas mencionadas han emitido una postura pública respecto a lo señalado en la transmisión, por lo que la información dada por el periodista queda en calidad de rumor.

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Así lo dijo Ceriani: