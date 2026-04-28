El Pirru revive el asalto que ocasionó la muerte de Mariana Levy y revela nuevos detalles ¿no se contó todo?

Mariana Levy murió hace 21 años en un hecho que estremeció a México entero y que, hasta hoy, sigue generando preguntas, dolor y conmoción. La actriz, querida por generaciones y madre de tres hijos, perdió la vida tras vivir uno de los momentos más aterradores de su vida: un intento de asalto a plena luz del día. Aunque nunca recibió un balazo ni fue golpeada, el susto fue tan brutal que su cuerpo no resistió.

Hoy, a más de dos décadas de aquella tragedia, su viudo, José María Fernández, conocido como “el Pirru”, rompió el silencio y compartió detalles íntimos y estremecedores sobre cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en la muerte de Mariana Levy. Sus palabras no solo reviven el horror de ese día, también explican por qué aquel episodio marcó su vida para siempre.

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Mariana Levy y El Pirru / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo murió Mariana Levy durante el asalto en la Ciudad de México?

La muerte de Mariana Levy ocurrió el 29 de abril de 2005, cuando la actriz circulaba en su camioneta por la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, acompañada de su esposo José María Fernández “el Pirru”, su hija María y varias amigas de su hija. En medio del tráfico, un sujeto armado se acercó al vehículo, provocando una escena de pánico absoluto.

En las primeras declaraciones se creyó que Mariana Levy había sido víctima directa de la violencia, ya sea por un disparo o una agresión física. Sin embargo, horas después del suceso, las autoridades confirmaron que no había impactos de bala ni signos de violencia en su cuerpo. La realidad fue todavía más impactante.

Mariana Levy murió a causa de un infarto agudo al miocardio, provocado por el terror extremo que vivió al pensar que la vida de sus hijos corría peligro. La actriz, de apenas 39 años, no tenía antecedentes cardíacos ni padecimientos graves. El miedo fue el detonante.

“El Pirru” explicó que todo ocurrió en cuestión de minutos: el asaltante rodeaba la camioneta, generando tensión constante, mientras ellos intentaban mantener la calma para no alterar a las niñas.

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¿Qué reveló “el Pirru” sobre los últimos minutos de Mariana Levy durante el asalto?

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, “el Pirru” hizo uno de los relatos más dolorosos y detallados que se han escuchado sobre la muerte de Mariana Levy. Contó que todo ocurrió mientras estaban atrapados en el tráfico, a plena luz del día, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

De pronto, un hombre armado se acercó a la camioneta. Sin gritos ni amenazas explícitas, el miedo se instaló de inmediato. “Nos empezamos a quitar el reloj ella y yo… con la mayor discreción para que las niñas siguieran en su rollo”, relató. Él incluso reunió ambos relojes en una sola mano y los ofreció esperando que eso bastara.

Pero el comportamiento del agresor era inquietante. Se alejaba, regresaba, observaba por las ventanas traseras, medía a los ocupantes, como si su intención no fuera únicamente robar. “Nunca entendí qué quería… traía una pistola y solo buscaba atemorizarnos”, confesó.

La tensión no disminuyó. Por el contrario, Mariana Levy, preocupada por la seguridad de los niños, decidió bajar del vehículo para pedir ayuda. Cruzó el camellón, entró a una clínica pediátrica cercana y llamó a la policía. Regresó a la camioneta convencida de que pronto llegaría apoyo.

“Ya viene la policía”, le dijo a su esposo. Pero el peligro aún no había pasado.

Fue justo después de regresar a la camioneta cuando todo se salió de control. El agresor volvió, esta vez de frente, con una actitud claramente amenazante. “Ya con toda la intención de que algo nos iba a hacer”, recordó “el Pirru”.

En ese instante, Mariana Levy comenzó a respirar de forma agitada. El pánico se apoderó del vehículo. Alguna de las niñas gritó: “¡Nos van a matar!”. Los gritos, el llanto y la desesperación crearon un ambiente insostenible.

“La histeria colectiva en la camioneta era espeluznante”, narró. Para él, ese fue el punto de quiebre. Mariana no solo estaba aterrada, también sentía el peso absoluto de la responsabilidad: no solo iban sus hijos, sino seis menores en total.

“Por su mente pasaba qué iba a hacer si el tipo disparaba, si hería o mataba a alguna de las niñas”, explicó. El miedo dejó de ser psicológico y se transformó en una reacción física imposible de frenar.

¿Qué hizo “el Pirru” al ver que Mariana Levy ya estaba grave?

Desesperado, “el Pirru” tomó la decisión de huir como fuera. Subió la camioneta a la banqueta, esquivó árboles, postes y rompió la pluma de acceso de un estacionamiento donde vio a un policía. Ahí pensó que estarían a salvo.

Cuando detuvo el vehículo, bajó a Mariana Levy. “Ya estaba muy mal”, dijo. La recostó en el suelo, sostuvo su cabeza y le repetía: “Flaca, respira, respira”. Ella estaba completamente hiperventilada, sin poder controlar su respiración.

Al notar que no llegaría ninguna ambulancia a tiempo, decidió llevarla de nuevo a la clínica pediátrica. La cruzó de regreso entre autos, tocando claxon, pidiendo paso, dominado por el miedo de perderla.

Dentro de la clínica, la recostó en un sillón y gritó pidiendo ayuda, pero su voz ya no salía. “Se me había secado la garganta”, confesó. Fueron las enfermeras quienes reconocieron a Mariana Levy y alertaron a los médicos.

La frase que recibió instantes después fue devastadora: “Ya falleció”.

¿La muerte de Mariana Levy marcó para siempre a “el Pirru”? ¡Rompe en llanto!

El impacto emocional fue absoluto. “Fue el día más triste de mi vida, fue una catástrofe. Se me cayó el mundo, se me cayó absolutamente todo”, dijo entre lágrimas.

“El Pirru” recordó que, hasta ese momento, se consideraba un hombre agradecido con la vida. Su relación con Mariana Levy había sido, en sus palabras, “el apocalipsis de la felicidad”, una historia de amor intensa, complementaria y profundamente comprometida.

En la intimidad de aquel consultorio, incluso llegó a reclamarle en voz baja por haberlo dejado solo con los niños (sus hijos), para después arrepentirse y pedirle perdón. “No te quise decir eso… fue un amor muy fuerte, muy increíble”.

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El Pirru habla sobre la herencia que dejó la madre sus hijos, Mariana Levy / Francisco Mancera

¿De qué murió realmente Mariana Levy según el dictamen forense?

El dictamen médico fue contundente: Mariana Levy falleció por un infarto fulminante. Una conclusión que, lejos de traer calma, generó más preguntas. ¿Cómo podía morir de un infarto una mujer joven, activa y aparentemente sana?

“Era una mujer sanísima, incluso muy vital, siempre estaba haciendo cosas”, aseguró “el Pirru”. Además, subrayó que Mariana Levy no tenía problemas del corazón ni padecimientos previos.

Especialistas han explicado que, en situaciones extremas, el cuerpo puede reaccionar de manera inesperada. El miedo intenso libera sustancias que elevan la presión arterial, aceleran el ritmo cardíaco y pueden provocar un infarto, incluso en personas sin antecedentes médicos.

En el caso de Mariana Levy, el pánico absoluto al pensar que sus hijos podrían ser asesinados habría sido suficiente para detonar el colapso de su sistema cardiovascular. No fue un ataque directo, fue el terror.