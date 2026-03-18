¿Ana Bárbara fue fan de la relación de Mariana Levy y el Pirru? ¡Hasta celebró los embarazos de la fallecida!

Tras la polémica de la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz y las declaraciones de Ana Bárbara sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. el nombre de la cantante volvió a colocarse en tendencia luego de que resurgiera, entre internautas, una entrevista que ofreció hace años al presentador don Francisco, donde relató su relación con la actriz Mariana Levy.

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¿Qué dijo Ana Bárbara sobre su encuentro con Mariana Levy?

Durante la entrevista retomada en redes, Ana Bárbara recordó que coincidió con Mariana Levy en dos ocasiones, ambas cuando la actriz fallecida estaba embarazada. Según su relato, el primer encuentro ocurrió en 2001, durante un evento social al que asistió.

En ese contexto, explicó que fue Chantal Andere quien la invitó a la reunión, donde vio llegar a Mariana Levy junto al “Pirru”. La cantante describió que la actriz tenía aproximadamente ocho meses de embarazo, momento en el que intercambiaron algunas palabras.

Ana Bárbara relató que se acercó, la saludó y le preguntó por el bebé, a lo que Mariana respondió que esperaba una niña que llevaría por nombre Paula. En ese momento, la cantante mencionó que tocó su vientre y expresó comentarios sobre el embarazo.

“De hecho le doy un beso de lado, le digo ‘qué linda pancita, ¿qué va a ser?’. Y me dice: ‘Es niña y se llama Paula’. Entonces yo toque su panza, ‘qué cosa tan linda, qué bonita’” Ana Bárbara

Posteriormente, indicó que volvió a encontrarse con la actriz en otra ocasión, nuevamente embarazada. Según contó, repitió el gesto y preguntó por el nombre del bebé, a lo que Mariana respondió que sería Emilio.

“La siguiente ocasión que me la encuentro, otra vez embarazada, le toco la panza ‘y cómo se va a llamar’, y me dice ‘Emilio’” Ana Bárbara

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Ana Barbara y Emiliano / redes sociales

¿Cómo se convirtió Ana Bárbara en madrastra de los hijos de Mariana Levy?

Años después de estos encuentros, la vida de Ana Bárbara tomó un rumbo distinto cuando inició una relación con José María Fernández, conocido como “el Pirru”, tras la muerte de Mariana Levy ocurrió el 29 de abril de 2005, cuando tenía 39 años, de un infarto fulminante tras un episodio de estrés provocado por un intento de asalto.

La pareja contrajo matrimonio en enero de 2006, lo que llevó a la cantante a integrarse a la dinámica familiar y asumir un rol cercano con los hijos del empresario, Paula y Emilio.

En la entrevista, la intérprete explicó que con el tiempo interpretó aquellos encuentros previos como momentos significativos dentro de su historia personal. Señaló que no imaginaba que esas coincidencias derivarían en su posterior vínculo con los menores.

“Entonces cómo es la vida de impactante, yo nunca creí que esas dos ocasiones que yo le sobara la panza de esta mujer preciosa, que ya está con Dios y en la Gloria, fuera a heredarme esas dos almitas preciosas que ahora son mis hijos” Ana Bárbara

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Ana Bárbara / Redes sociales

¿Por qué comparan a Ana Bárbara con Ángela Aguilar?

Tras este contexto, en redes sociales surgieron comparaciones entre Ana Bárbara y Ángela Aguilar, debido a una coincidencia en sus historias. Usuarios señalaron que Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, en el pasado se refirió en una entrevista al embarazo de Cazzu, quien entonces era pareja del cantante, expresando comentarios positivos e incluso interactuando de manera cercana. En palabras de Ángela:

“Después de tres años, la verdad, de no vernos, ni platicar, ni nada. El llegarlo a ver y él llegar con su mujer, embarazada y yo me sentía como una tía me quedé de: '¡Felicidades!’ y yo le agarraba la panza” Ángela Aguilar

La relación entre ambas historias también se vincula con las declaraciones de Ana Bárbara sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ocurrida tiempo después, en las que la intérprete de “Bandido” expresó su postura en defensa de la cantante:

“No me gusta me parece agresivo, fuera de lugar, cuidemos a nuestros artistas, bellos que trabajan con el alma más allá... Que le valga ma... Que ya dejen a la gente vivir...” Ana Bárbara

Tras la polémica por la presunta infidelidad de Ángel Muñoz, usuarios en redes sociales han retomado el tema y han dejado comentarios en los que hacen referencia al llamado “karma”. Estos son algunos comentarios que inundaron las redes:



“Híjole se enamoraron. que le vamos a hacer”

“No se rompe ningún corazón”

“Es que ella también fue la tía / esposa”

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