Hermano de Ana Bárbara rompe el silencio sobre infidelidad de Ángel Muñoz y, ¡lo culpa de su distanciamiento!

La polémica sobre la supuesta relación del esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, con la periodista Adriana Toval sigue dando de qué hablar, y esta vez fue Pancho Ugalde, hermano de la cantante, quien se pronunció sobre los rumores y denuncias que han circulado en redes.

¿Qué pasa entre Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz?

En los últimos días, Ana Bárbara ha sido tendencia luego de que se destapara una supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. El escándalo comenzó cuando Adriana Toval, periodista originaria de Costa Rica, aseguró que presuntamente mantuvo una relación sentimental con el empresario durante varios meses.

Según su versión, Muñoz le habría prometido que presuntamente pronto se separaría de Ana Bárbara, lo que la llevó a creer que su romance tenía futuro.

Ana Bárbara / Redes sociales

Sin embargo, cuando la situación salió a la luz, el tema explotó en redes sociales. Mientras algunos internautas mostraron su apoyo a la cantante, otros cuestionaron duramente a Toval por hacer público el supuesto romance.

Todo empeoró aún más cuando comenzaron a circular conversaciones y audios filtrados, en los que presuntamente Muñoz hablaría de manera despectiva sobre los hijos de la intérprete de “Bandido” y mostraría su deseo de separarse y quedarse con dos de las casas de Ana Bárbara tras su divorcio. Aunque el esposo de la cantante advirtió por medio de sus abogados que demandará a Adriana Toval por sus falsas acusaciones, ella insiste que tiene pruebas.

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¿Qué dijo Pancho Ugalde sobre su distanciamiento con Ana Bárbara?

Pancho Ugalde, hermano de Ana Bárbara reveló a ‘El gordo y la flaca’ que intentó mediar en diversas ocasiones, pero sin éxito: “Yo la encaré, descubrí algunas cosas de este tipo. Fui a verla a ella hace 8 años y de ahí para acá no pudimos ponernos de acuerdo y desde entonces no hablamos”.

Además, acusó a Ángel Muñoz de presuntamente intentar controlar los asuntos familiares y de tratar de alejar a toda la familia de Ana Bárbara para poder controlar mejor sus finanzas:

“Él llegó a hacerme un lado a mí, hacer un lado al mismo Emiliano, que en alguna ocasión intentó preguntarle qué estaba pasando con algunas cuentas de la mamá. Lo hizo a un lado a los contadores, a todo el mundo. Él quiere quedarse con todo lo de mi hermana y, pues bueno, ahora sí que es arreglo de ellos”. Pancho Ugalde

Sobre los maltratos hacia la familia, Pancho Ugalde recordó varios episodios:

“El primero en denunciar esos maltratos públicamente fue Emilio Levi. Después mi sobrino Emiliano sale expulsado de la casa de mi hermana también y cae a casa de las nanas. Chemita tuvo que ser rescatado por Pirru para salir de ahí; se lo llevaron a Cuernavaca. Después mi mamá, por denunciar y alzar la voz en contra de lo que hacía este tipo con mis sobrinos, salió expulsada también de la casa a empujones, la corrió este criminal. Y, por último, las nanas que salieron también de ahí corriendo”. Pancho Hugalde

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Amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara filtra llamada en la que deja ver sus maquiavélicos planes. / Resdes sociales

¿Qué dijo el hermano de Ana Bárbara tras destaparse la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz?

Sobre el escándalo de Ángel Muñoz, señalado de presuntamente haber engañado a Ana Bárbara con la periodista Adriana Toval, quien en los últimos días ha filtrado fotos y audios que supuestamente prueban la infidelidad, el hermano de la cantante aseguró que lamenta la situación y afirmó que, de alguna manera, ya se veía venir.

“Yo siempre, desde hace mucho tiempo, supe que este tipo hacía conductas inadecuadas y la verdad es que nadie quiere ver a alguien de su gente o de su familia pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, era algo que, de alguna manera, se veía venir: algo que empieza mal, pues termina mal” Pancho Ugalde

El hermano de Ana Bárbara fue contundente al describir el carácter del empresario: “Es un tipo que miente sistemáticamente. Tenía una esposa. Se divorció. Hubo un pleito con un perro que se llevaron a casa de mi hermana que lo estaban pintando ahí para que no lo conociera la policía”.

Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿Qué le dice el hermano de Ana Bárbara a la cantante tras supuesta infidelidad?

Pancho Ugalde aseguró que lamenta profundamente la situación que estaría atravesado a su hermana Ana Bárbara con Ángel Muñoz y, pese a su distanciamiento, aprovechó para recordarle que la ama y que la familia siempre estará a su lado.

Finalmente, Pancho expresó su apoyo incondicional a Ana Bárbara: “Quizás a mi hermana le sale más barato quedarse con él que divorciarse. Simplemente que la amo, que me perdone si en algún momento fui bastante insistente con ella, pero pues que aquí estamos. La familia siempre está para ella, a lo mejor desde otra trinchera, a lo mejor no cerca de ella, pero siempre estamos con ella de corazón”.

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