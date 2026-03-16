Presunta amante de Ángel Muñoz lo acusa de censura, ¡asegura le cerró su cuenta de Facebook! ¿Hubo amenaza?

Luego de Adriana Toval diera a conocer que presuntamente mantuvo una relación sentimental con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara y filtrara presuntos detalles de esta relación y acusará al empresario de querer arruinar económicamente a la reina grupera.La periodista costarricense vuelve a incendiar las redes con fuertes declaraciones en sus historias.

¿Qué está pasando con Ana Bárbara y Ángel Muñoz y su presunta amante?

En los últimos días, la llamada “Reina grupera” ha estado en el ojo del huracán tras salir a la luz la supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz.

La polémica comenzó cuando Adriana Toval, periodista originaria de Costa Rica, aseguró que presuntamente mantuvo una relación sentimental con el empresario durante varios meses. Según su versión, Muñoz le habría prometido que pronto se separaría de Ana Bárbara, lo que la llevó a creer que su romance tenía futuro.

Sin embargo, cuando la situación salió a la luz, el tema explotó en redes sociales. Mientras algunos internautas mostraron su apoyo a la cantante, otros cuestionaron duramente a Toval por hacer público el supuesto romance.

El escándalo escaló aún más cuando comenzaron a circular conversaciones y audios filtrados, en los que presuntamente Muñoz hablaría de manera despectiva sobre los hijos de la intérprete de “Bandido” y mostraría su deseo de separarse y quedarse con dos de las casas de Ana Bárbara tras su divorcio.

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Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿De qué acusa Adriana Toval a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

Adriana Toval sostiene que Ángel Muñoz presuntamente la engañó emocionalmente durante el tiempo que duró su relación.

De acuerdo con la periodista, el empresario le habría asegurado que supuestamente su matrimonio con Ana Bárbara ya estaba prácticamente terminado y que planeaba separarse de la cantante.

La comunicadora también difundió supuestas conversaciones y audios para respaldar su versión, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Mientras algunos usuarios consideran que Toval tiene derecho a contar su historia, otros la critican por haber hecho público el tema. Incluso, varios internautas aseguran que debió manejar la situación en privado.

En medio del escándalo, Ana Bárbara se ha mantenido en silencio, mientras los abogados de Ángel Muñoz niegan las declaraciones de Adriana Toval y advierte demanda.

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Ana Bárbara podría ser deportada por culpa de Ángel Muñoz / Redes sociales

Presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, lo acusa de censura tras cierre de su Facebook

La periodista Adriana Toval que se ha identificado públicamente como su presunta amante del esposo de Ana Bárbara volvió a lanzar fuertes acusaciones en su contra, asegurando que alguien estaría reportando sus cuentas para silenciarla. A través de sus historias de Instagram, la mujer denunció que recientemente perdió su cuenta de Facebook y teme que también puedan cerrar sus otras plataformas digitales.

Según explicó, el primer golpe fue el cierre de su cuenta de Facebook, situación que atribuye directamente a una campaña de denuncias.

“Quiero contarles que alguien está reportando mis cuentas. Ya perdí Facebook, hoy casi pierdo Instagram, y no sé si también intentarán hacer algo contra mi canal de YouTube”, escribió en una historia publicada sobre fondo negro.

En el mismo mensaje, también señaló que, desde su punto de vista, Ángel Muñoz tendría experiencia en este tipo de acciones dentro de plataformas digitales.

Adriana Toval / Redes sociales

“Yo fui testigo de cómo este hombre hacía denuncias contra canales y redes sociales. Es experto en este tipo de cosas. Esta misma semana estuvo denunciando varios canales y ahora logró que me cerraran Facebook”, aseguró.

Además de estas acusaciones, la mujer compartió otra historia con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa para Muñoz. En el texto, la presunta amante expresó sentimientos encontrados y recordó momentos íntimos que habría vivido con él.

“Ya no le pido a Dios que vuelvas, solo paciencia pa’ que no me duela, borrarme todos los recuerdos que tengo de ti, sobre todo cuando estabas encima de mí @aj_munoz8176”, escribió.

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