¿Ana Bárbara recibe indirecta de su hermana? Esmeralda Ugalde lanza polémico mensaje: “Te dan lo que son”

La polémica en torno al matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñóz continúa generando reacciones dentro y fuera del mundo del espectáculo. En medio de las versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposo, la conductora Esmeralda Ugalde, hermana de la cantante, publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una posible indirecta relacionada con el escándalo. ¿Qué dice exactamente?

Esmeralda Ugalde dedica el programa de “Venga la alegría: Fin de semana” para / Redes sociales

¿Ángel Muñóz presuntamente le fue infiel a Ana Bárbara?

Las señalamientos contra Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, surgieron después de que se dieran a conocer versiones que lo vinculan con una presunta infidelidad con la periodista Adriana Toval.

La polémica comenzó cuando Toval afirmó, durante una aparición en el programa El gordo y la flaca, que habría sostenido una relación sentimental presuntamente con Muñoz durante varios meses, luego de que él la contratara para colaborar con ella.

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adri Toval

Ante esto, en una reciente cobertura realizada por el periodista Jordi Martin, aseguró que pudo comunicarse con Ángel Muñóz, protagonista del escándalo, quien no presuntamente más allá de negarlo todo, aceptó las acusaciones:

Yo me dejé llevar, estaba en un bache anímico, esta chica yo ya la conocía, pero me estaba apoyando. De la amistad se fue a más a más. Jordi Martin, citando a Ángel Muñóz

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¿Qué dijo Esmeralda Ugalde sobre el escándalo de Ana Bárbara y Ángel Muñóz?

En medio del revuelo mediático, Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, llamó la atención de sus seguidores al compartir un mensaje que rápidamente fue interpretado como una posible reacción a la situación que atraviesa la cantante.

Utilizando una imagen en la que aparece el actor Anthony Hopkins, la conductora publicó una historia en Instagram acompañada de una reflexión que despertó múltiples interpretaciones:

Las personas te dan lo que son; no lo que mereces. Lo que mereces te lo das tú cuando decides aceptar o no lo que las otras personas te dan. Esmeralda Ugalde vía redes

Aunque Ugalde no mencionó directamente a su hermana ni al escándalo mediático, la coincidencia temporal con las noticias sobre la supuesta infidelidad provocó que sus publicaciones fueran relacionadas.

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¿Esmeralda Ugalde escribe de Ana Bárbara? / Redes sociales, IG: esmeoficial y canva

¿Quién es Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

El nombre de Ángel Muñoz ha cobrado relevancia en los últimos días debido a la controversia que rodea su matrimonio con Ana Bárbara. Muñoz se describe públicamente como actor, agente y empresario, además de compartir en redes sociales aspectos de su vida profesional y su estilo de vida enfocado en el ejercicio.

En sus plataformas digitales suele publicar contenido relacionado con proyectos laborales, rutinas fitness y momentos personales. Sin embargo, su relación con la cantante lo colocó en el foco mediático en diversas ocasiones, especialmente tras las recientes acusaciones.

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