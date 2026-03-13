Supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara desata fuerte pelea entre conductores de Hoy: VIDEO

El escándalo que rodea a Ana Bárbara y a su esposo Ángel Muñoz sigue creciendo y ahora salpicó hasta la televisión en vivo. La polémica estalló luego de que la periodista costarricense, Adriana Toval, asegurara que presuntamente mantuvo un romance con el empresario mientras él estaba casado con la cantante.

Las revelaciones desataron un intenso debate en redes sociales y provocaron un tenso enfrentamiento entre conductores del programa “Hoy”, donde las opiniones sobre quién tiene la culpa dividieron por completo al panel.

Pareja de Ana Bárbara se defiende de las acusaciones en su contra / Redes sociales

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¿Qué está pasando con Ana Bárbara y Ángel Muñoz?

En los últimos días, la llamada “Reina grupera” ha estado en el ojo del huracán tras salir a la luz la supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz.

La polémica comenzó cuando Adriana Toval, periodista originaria de Costa Rica, aseguró que presuntamente mantuvo una relación sentimental con el empresario durante varios meses. Según su versión, Muñoz le habría prometido que pronto se separaría de Ana Bárbara, lo que la llevó a creer que su romance tenía futuro.

Sin embargo, cuando la situación salió a la luz, el tema explotó en redes sociales. Mientras algunos internautas mostraron su apoyo a la cantante, otros cuestionaron duramente a Toval por hacer público el supuesto romance.

El escándalo escaló aún más cuando comenzaron a circular conversaciones y audios filtrados, en los que presuntamente Muñoz hablaría de manera despectiva sobre los hijos de la intérprete de “Bandido” y mostraría su deseo de separarse y quedarse con dos de las canas de Ana Bárbara tras su divorcio.

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Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿De qué acusa Adriana Toval a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

Adriana Toval sostiene que Ángel Muñoz presuntamente la engañó emocionalmente durante el tiempo que duró su relación.

De acuerdo con la periodista, el empresario le habría asegurado que supuestamente su matrimonio con Ana Bárbara ya estaba prácticamente terminado y que planeaba separarse de la cantante.

La comunicadora también difundió supuestas conversaciones y audios para respaldar su versión, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Mientras algunos usuarios consideran que Toval tiene derecho a contar su historia, otros la critican por haber hecho público el tema. Incluso, varios internautas aseguran que debió manejar la situación en privado.

En medio de esta tormenta mediática, Ana Bárbara ha mantenido un perfil discreto, aunque sus seguidores han salido en su defensa y han criticado duramente a su esposo.

Ángel Muñoz. esposo de Ana Bárbara con la cantante. / Instagram: @aj_munoz817

¿Por qué discutieron los conductores del programa “Hoy” tras escándalo de Ana Bárbara?

La polémica llegó hasta la televisión durante la emisión de este jueves del programa “Hoy”, en la sección de espectáculos junto a Sebastián Reséndiz y tuvo como invitado a Pablo Chagra.

Ahí, el conductor Sebastián Reséndiz reaccionó con molestia ante los ataques que ha recibido Adriana Toval en redes sociales y defendió el derecho de la periodista a hablar.

“Lo que a mí no me gusta es que ahora la culpa sea de la mujer. ¿Quién tenía el compromiso?, ¿quién estaba casado?, ¿quién defraudó la confianza de su mujer?”, expresó visiblemente molesto.

El comentario provocó una fuerte discusión en el foro, pues el influencer Pablo Chagra opinó que exhibir públicamente las pruebas del supuesto romance no era la forma correcta de manejar el tema.

“Todo lo que dice puede estar bien, pero eso no le quita lo corriente a esta mujer. Una cosa es denunciar y otra exhibir”, respondió.

Ante esto, Reséndiz volvió a intervenir con firmeza:“No se descalifica a una mujer por denunciar o por mostrar pruebas. Es una mujer a la que le ofrecieron una relación sentimental”.

La situación no pasó a más. Sin embargo, el momento no pasó desapercibido por los televidentes.

Al momento, sólo Ángel Muñoz ha salido a puntualizar su postura. Compartió que iniciaría un proceso legal en contra de su presunta amante.

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