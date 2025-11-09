Ana Bárbara vs Esmeralda Ugalde se desatan rumores sobre presunta tensión entre ellas ¿Rivalidad familiar?

La relación entre Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde ha generado curiosidad entre los seguidores del espectáculo mexicano, quienes han notado que rara vez aparecen juntas en público. Aunque ambas son figuras reconocidas en la industria del entretenimiento y comparten lazos familiares, su interacción es limitada, lo que ha dado pie a preguntas constantes dentro y fuera de las redes sociales.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿Quiénes son Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde?

Ana Bárbara es una destacada cantante mexicana conocida como la “reina grupera”, cuyo reconocimiento se ha forjado con éxitos como “Bandido” y una presencia constante en la música regional. Su carrera, que inició hace décadas, la posiciona como una de las figuras más influyentes del género.

Por otro lado, Esmeralda Ugalde es actriz, conductora y cantante, recordada principalmente por su participación en la octava generación de “La academia”, donde se consagró como ganadora.

Ambas comparten el interés por la música, pues su padre, Antero Ugalde, se encargó de enseñarles desde pequeñas técnicas vocales y la disciplina del canto. Además, las introdujo al mundo ecuestre, actividad con la que crecieron y que forma parte de los recuerdos familiares.

Ana Bárbara y Esmeralda ugalde / Facebook

¿Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde son hermanas?

Sí, ambas son hermanas por parte de su padre. A pesar de compartir vínculo sanguíneo, su relación no ha sido cercana. Durante la participación de Esmeralda Ugalde en “La academia”, su distancia salió a la luz cuando comenzaron a cuestionar por qué no recibía apoyo profesional de Ana Bárbara. En una entrevista con Mezcalent en 2011, Esmeralda declaró:

“Ella no me apoya y nunca me ha apoyado. La ‘Peque’ tiene su carrera, yo la admiro y la quiero muchísimo; y supongo está muy ocupada y es por eso que no nos vemos ni nos hablamos”. Esmeralda Ugalde

Posteriormente agregó que nunca existió una relación afectiva sólida entre ambas y que tiende a buscar consejos en amigas y colegas más que en su media hermana. Esto reforzó las versiones de que su vínculo es principalmente cordial, sin gran convivencia personal.

Sobre los motivos, ambas han dado declaraciones públicas. Esmeralda aseguró que nunca tuvo apoyo profesional de su hermana, mientras que Ana Bárbara atribuyó la falta de cercanía a la diferencia generacional. “Por cuestiones generacionales no hemos podido estar juntas”, explicó ante la prensa. Recordó haber cuidado a Esmeralda cuando era niña y señaló que, aunque no hablan constantemente, mantienen comunicación esporádica.

Las especulaciones, sin embargo, apuntan a posibles celos profesionales relacionados con la voz de Esmeralda. Circulan versiones que señalan que Ana Bárbara prefirió no involucrarse en el impulso de su carrera musical, aunque esto no ha sido confirmado directamente por ella. La falta de trabajo conjunto y escasas apariciones públicas siguen alimentando teorías en redes sociales.

Esmeralda Upgalde / Redes sociales

¿Cómo está conformada la familia Ugalde?

La familia Ugalde es numerosa. Ana Bárbara tiene diez hermanos. Los primeros cuatro nacieron del matrimonio de su padre, Antonio Ugalde, con María de Lourdes. Después, él formó una segunda familia con doña Antonia, donde nacieron cinco hijos más, siendo Esmeralda la cuarta de esta rama. En conjunto, las edades y contextos de formación han sido determinantes en la convivencia entre los hermanos.

El padre tuvo un papel fundamental en las carreras artísticas de ambas hijas. Acompañó a Esmeralda a sus audiciones de “La academia” y predijo éxitos musicales de Ana Bárbara en su juventud, lo que marcó las trayectorias de ambas dentro del mismo rubro.

