Ana Bárbara: Tras escándalo de infidelidad, temen que recaiga en anorexia y bulimia y Don Antero ¡le echa la culpa!

Una amiga de la pareja nos externó su preocupación por que la cantante Ana Bárbara puede recaer en la anorexia y la bulimia, debido a la depresión que le esta causando esta situaición.

“Sé que esta noticia sacudió al medio del espectáculo, por tratarse de Ana Bárbara. Para mí es algo muy preocupante. Ahora lo que más tememos es que pueda recaer en la anorexia y en la bulimia. Todo esto es muy fuerte para ella. Está devastada. La gente la ha señalado horriblemente, sin saber nada. Ha sido juzgada de manera injusta y no se vale. Su único error fue haberse enamorado de un hombre que nunca la valoró. Ella dio todo por él. Se peleó con su familia y con sus hijos por defenderlo y ¡mira cómo le pagó!

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Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz están en medio de la polémica por rumores de infidelidad. / Redes sociales

¿Ana Bárbara ha sufrido anorexia y bulimia? Así ha sido su lucha contra los trastornos alimenticios

Recordemos que hace algunos años la cantante Ana Bárbara comentó haber sufrido problemas alimentarios derivados del estrés al que ha estado sometida durante su vida. La fuente explicó que a la cantante no le gusta sentirse juzgada.

“Es trabajadora y exitosa. Siempre busca la forma de salir adelante. Sin embargo, su mayor debilidad es encontrarse en una circunstancia que la haga sentir vulnerable. Se pone muy mal y ansiosa cuando ve que los demás se sienten con el derecho de meterse en su vida. Sobre todo, le enoja escuchar el clásico: ‘Te lo dijimos’”.

Reiteró que las inseguridades, la presión mediática y la depresión pudieran repercutir en su salud. “Tras su divorcio del ‘Pirru’, tuvo una fuerte recaída que la llevó a internarse. Esto es una batalla constante, como dicen los alcohólicos: ‘Solo por hoy’, así es esta enfermedad. Además, requiere ayuda profesional constante”.

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¿Ana Bárbara ya sabía de la infidelidad de Ángel Muñoz? Revelan cuándo descubrió el engaño

Nos contó que la intérprete de “Bandido”, Ana Bárbara ya sabía del engaño desde el año pasado, pero perdonó a Muñoz. “Ana ya sabía de la infidelidad de Ángel. Se enteró como por octubre o noviembre de 2025. Fue un golpe muy fuerte para ella. Aunque al final el amor la volvió a cegar, porque lo perdonó. Algo que ya veíamos venir”.

Añadió que la cantante no soportó que saliera a la luz información delicada.

Fuente de TVNotas “El trancazo vino cuando salieron los dichosos audios en los que él dejó claro que ya se iba a divorciar de ella. Mencionó que quería quedarse con la casa, después mandarla a la fregada y que, además, ya no tenían intimidad por la diferencia de edades. Y, para el colmo, mencionó que, si sus hijos no existieran, las cosas serían diferentes. ¡Sinvergüenza!”.

Finalmente, explicó la razón por la que Ana Bárbara se atrevería a terminar su matrimonio con Ángel. “Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso. ¡Imagínense! Pensar que tu pareja, a quien creías el amor de tu vida, te juega chueco y que, además, te quiere quitar tu casa y que solo estaba contigo por el dinero. Eso sí sería un motivo por el que ella lo dejaría. Está en ella tomar la decisión de dejarlo y divorciarse. Otra vez le doró la píldora y están juntos, pero no sabemos qué vaya a pasar. A ella le pega mucho que la hagan ver como a la tonta a quien le pusieron el cuerno”.

Ángel Muñoz / Redes sociales

¿Qué dijo el papá de Ana Bárbara sobre el escándalo con Ángel Muñoz? Don Antero lanza duras críticas contra su hija

Con todo lo que vive su hija Ana Bárbara, don Antero, de 84 años, lanza fuertes declaraciones: "¿Cómo se fue a fijar en él (en Ángel)? Tanto mundo que tuvo, para meter la pata. Escogió lo peor que puede haber en el mundo. Esto me duele mucho y más porque no me deja morir en paz. Con esto me acerca más al panteón. Aunque ahí ando, sacando fuerzas de flaqueza, para ver más cosas de este mundo. La verdadera culpable es ella. Va a pagar por todas sus estupideces”.

El papá de la ‘Reina grupera’ asegura que él siempre le advirtió que Ángel no era una buena persona; sin embargo, ella nunca hizo caso. “

Es un vividor. Yo no lo conozco ni quiero. Lo malo es que ella se lo permitió y no le puso límites al pinche pelado. Ya ven que tuvieron el problema de las visas y a mi hijo Pancho se la quitó. Me duele por ella, porque le salió el tiro por la culata ¿cómo decir eso de sus hijos? Chingao. chingao. A mi familia la procuro primero. Es un imbécil. ¿Qué le importaba chingarle la vida a mi hijo? Le valió meterse con toda la familia”. Don Antero

¿Ana Bárbara está distanciada de su familia por Ángel Muñoz? Esto dijo su padre

Antero comentó que no sabía de la infidelidad de su yerno con la periodista Adri Toval, ya que como está distanciado de su hija, no sabe nada de lo que pasa con la cantante.

“Ya ven que él la alejó de la familia, porque yo creo que quería sacar provecho. No he vuelto a saber nada de ella. Además, como estoy desconectado del mundo y ella me enterró en vida, pues ya no he sabido qué ha pasado”. Don Antero

Nos dijo que si tuviera enfrente a Ángel, le diría unas cuantas verdades, pues con tal de defender a su hija esta dispuesto a todo. “Le quitaría lo presumido. Ojalá pudiera viajar un día para platicar el pelado y yo. Claro que daría la cara por ella. Siempre y cuando me lo permita, porque cuando ella estaba con el mugroso ese, estaba cabrón. Conmigo no se la acabaría, pero ella nos distanció, por él, a toda la familia”.

¿Por qué Javier Ceriani asegura que Ángel Muñoz es peligroso y debería ir a la cárcel?

Finalmente, Javier Ceriani nos platicó que Ángel Muñoz se quedó sin trabajo desde hace unos meses, debido a que hace un tiempo lo descubrió en malas prácticas, que denunció ante las autoridades. El periodista declaró que el esposo de Ana Bárbara: “Está loco y es peligroso”.

Relató por qué decidió indagar sobre el marido de la cantante: “En algún momento él pretendió convencerme de que Pancho Ugalde (hermano de Ana Bárbara) estaba metido en el narcotráfico y que quería secuestrar a los niños. Me presentó una visa cancelada de Pancho y me pintó un ‘cuento chino’. Al investigar a Ángel, descubrí que fue preso por robarse un perro, además de muchas otras cosas. Ahí entendí que Pancho no era el malo, sino Ángel”.

Ceriani aseguró que su investigación exhaustiva en contra de Muñoz provocó que este buscara una aliada para afectarlo. “Cuando se dio cuenta de que descubrí sus fechorías, me puso 3 órdenes de restricción en California y una persecución judicial. Armó una campaña de desprestigio. Por eso se unió a Adriana Toval, quien se ensañó conmigo por no ponerla en el nuevo proyecto”.

Él es Angel Muñoz el esposo de Ana Bárbara que presuntamente la habría sido infiel / Redes sociales

¿Ángel Muñoz está bajo investigación? Javier Ceriani asegura que autoridades ya lo buscan

En exclusiva, comentó: “Lo que nadie sabe es que las autoridades ya me buscaron para que les cuente lo que viví con Ángel. Ya lo investigan desde hace meses. Les di esta información por mi seguridad. Ahora perdió la demanda conmigo, y Ana Bárbara deberá pagar un dinero exorbitante”.

El periodista dijo que Ángel, al estar bajo vigilancia, perdió su empleo y reveló la supuesta forma en la que solventa sus gastos. “Lleva varios meses sin trabajar, está suspendido. Él le dijo a Adri que no puede salir del país. Con esta investigación que empecé, creo que van a determinar si lo echan o le hacen algo. Lo que más le importa es el retiro. En un momento, como que Ana le propuso: ‘Sé amo de casa y cuida de los niños’. Es decir, le da un sueldo por ser el niñero. Tienen un arreglo económico”.

Javier quiere llegar hasta las últimas consecuencias. “A mi consideración, él tiene que ir a la cárcel. Ha violado información federal. Pedí protección y, si algo me pasa, hago responsable a Ángel Muñoz”.

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¿Por qué Adri Toval habría revelado información sobre Ángel Muñoz? La hipótesis de Javier Ceriani

Confesó que, aparentemente, Adri quiso conquistarlo, pero Javier la rechazó, por lo que supuestamente ella habría buscado vengarse. “Le gusta avanzar rápido con los hombres. Pero decirle ‘no’ es un arma de doble filo. Lo que creo es que Ángel la comenzó a seducir para que colaboraran. Ella también lo calentó y el macho alfa de miembro chico cayó en la trampa”.

Narrró su hipótesis de lo que pudo haber pasado entre Adri y Ángel: “Estoy convencido de que él le puso los cuernos a Ana Bárbara mucho antes de conocer a Adri. Creo que Ana sí sabía de estas infidelidades, solo que no reaccionaba porque no habían salido a la luz. Adri habló porque Ángel la rechazó. Al sentirse despechada, sacó información que yo ya había denunciado desde hace 1 año y medio: Que él, como agente de Inmigración y Aduana, le canceló la visa a Pancho y que hizo transferencias de dinero para ir en mi contra”.

Por último, advirtió que la intérprete: “No se lo podrá sacar tan fácilmente. Si no se divorcia, sufrirá muchísimo”.