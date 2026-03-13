Don Antero arremete contra Ángel Muñoz y ¿defiende a Ana Bárbara tras presunta infidelidad?: “Cazafortunas”

En medio de la polémica que rodea la vida personal de la cantante Ana Bárbara, su padre, Antero Ugalde, habló sobre la relación de la intérprete con Ángel Muñoz y la presunta infidelidad que se ha mencionado en torno a él. ¿La defendió? Esto dijo.

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¡Fuego familiar! Padre de Ana Bárbara la culpa por la polémica con su pareja. / Redes sociales

¿Cómo surgió la polémica de la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

Los rumores en torno a la cantante Ana Bárbara comenzaron a crecer después de que surgieron versiones sobre una presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. La información fue dada a conocer por el periodista Jordi Martín durante su participación en el programa El gordo y la flaca, donde explicó que fue contactado por una comunicadora identificada como Adriana Toval, quien aseguró supuestamente haber tenido una relación con la pareja de la intérprete.

De acuerdo con lo expuesto en el espacio televisivo, la mujer relató que supuestamente mantuvo encuentros con Muñoz y que la relación habría comenzado el 5 de septiembre de 2025.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”, expresó Adriana Toval en la información difundida.

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¡Se va con todo! Padre de Ana Bárbara la responsabiliza por su relación con Ángel Muñoz. / Redes sociales

¿Qué dijo don Antero Ugalde sobre Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara?

Don Antero Ugalde se pronunció sobre la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara durante una entrevista con el periodista Carlos Alberto. En la conversación, el padre de la cantante habló sobre la situación que rodea la vida personal de la intérprete y expresó su postura respecto a la relación.

“Tenía que suceder, esta niña se confía en todo mundo, desprecia a toda su familia para irse con el mono ese, ahora tiene que pagar las consecuencias”, expresó el señor Ugalde al referirse a la relación de su hija y a los señalamientos que han surgido en torno a Muñoz.

En sus declaraciones también recordó situaciones del pasado y cuestionó las decisiones sentimentales de la cantante. “Ella sabía que era un bandolero el amigo ese, un cazafortunas el c*brón. Nunca hacen caso y sucedió lo mismo con ‘el Pirru’ cuando le dije: ‘¿Cómo te vas a casar con ese fulano?’. Y ahora con este mono ni lo conocí, ni quería conocerlo, ¿para qué?”, comentó.

El padre de la intérprete continuó con su postura sobre el distanciamiento familiar y las decisiones personales de la artista. “¿Quién le da la espalda a su familia por un pelele? Solo ella se atrevió y ahora sufre las consecuencias. Ella buscó ese camino, nadie la indujo”, añadió.

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Don Antero Ugalde explotó contra Ana Bárbara y Ángel Muñoz.

¿Por qué don Antero Ugalde culpa a Ana Bárbara de la polémica infidelidad con Ángel Muñoz?

Antero Ugalde responsabilizó a su hija, la cantante Ana Bárbara, por la polémica que rodea su relación con Ángel Muñoz. El padre de la intérprete expresó que, desde su punto de vista, las decisiones que ella tomó la llevaron a enfrentar la situación que hoy se comenta públicamente.

“Nos esforzamos para que fuera con alguien en la vida y que nos pague con una patada para andar con un mequetrefe, no tiene república… La culpable es ella, no el mono, el mono es un cazafortunas y vividor. Ella es la culpable de todo”, señaló al referirse a lo ocurrido.

El padre de la cantante también habló del impacto personal que le provoca la situación. “Me duele porque es mi hija y la quiero mucho. Una mujer tan viva y haber cometido tanta burrada, no entiendo, entre más vive uno, menos entiende”, expresó al compartir su sentir sobre las decisiones que, según dijo, han marcado el rumbo de la relación.

Además, insistió en su postura sobre el entorno familiar de la artista. “Cómo ella cae en las garras de un mono vividor y cazador de fortunas, haber sacado a sus hijos por ese fulano”, puntualizó Ugalde.

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