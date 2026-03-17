Ana Bárbara reaparece en redes sociales tras escándalo de infidelidad de Ángel Muñoz: ¿indirecta?

La polémica rodea nuevamente a Ana Bárbara, quien en los últimos días ha acaparado la atención tras versiones que apuntan a una presunta infidelidad por parte de su esposo, Ángel Muñoz. En medio del escándalo, la intérprete reapareció públicamente con un mensaje que usuarios en redes sociales interpretaron como una posible indirecta relacionada con su situación sentimental.

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Polémica por Ana Bárbara: hablan de supuesto embarazo de la mujer vinculada con su esposo. / Redes sociales

¿Como se dio a conocer la presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz?

El caso tomó mayor relevancia luego de que Adriana Tovar, identificada como la presunta tercera en discordia, ofreciera declaraciones en el programa El gordo y la flaca. En dicha entrevista, aseguró presuntamente habría tenido una relación con Ángel Muñoz desde 2025.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025… nos hemos visto dos veces” Adriana Tovar

También detalló encuentros en distintas ciudades del país:

“En Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel… la segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara”. Adriana Tovar

Según su versión, el empresario le habría compartido que presuntamente su relación con Ana Bárbara no atravesaba un buen momento. “Ya no era feliz”, le habría dicho, además de asegurar que se había enamorado.

De acuerdo con el periodista Jordi Martín, Ángel Muñoz presuntamente habría reconocido la situación al ser cuestionado. “Desafortunadamente la historia es cierta. Me dejé llevar”, habría dicho. Asimismo, aseguró que buscaría el perdón de la cantante.

Según esta versión, presuntamente Ana Bárbara habría tomado distancia tras enterarse de lo ocurrido. Sin embargo, no hay confirmación oficial por parte de la artista. Por su parte, Ángel lanzó un comunicado en el que señaló que, de seguir con estas declaraciones, actuaría legalmente en contra de Adriana Tovar.

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Esposo de Ana Bárbara / Redes sociales

¿El esposo de Ana Bárbara quería tener un bebé con su presunta amante?

En medio del escándalo que rodea a la cantante, han surgido nuevas declaraciones por parte de Adriana Toval, señalada como la presunta tercera en discordia en la relación entre la intérprete y su esposo, Ángel Muñoz. Recientemente te contamos aquí en TVNotas que la mujer aseguró que su vínculo con el empresario no solo habría sido cercano, sino que incluso habrían hablado de formar una familia.

“A Ángel le gustaba mi juventud. Llegamos a hablar de tener hijos, porque Ana Bárbara ya no puede, está operada. Queríamos tenerlos en 3 años, primero realizarnos en nuestros trabajos” Adriana Tovar para TVNotas

En el mismo testimonio, la mujer afirmó que la relación entre ambos tenía características que iban más allá de un encuentro ocasional. “Era una relación real, estable, a pesar de que éramos amantes. Me decía que yo era su refugio emocional”, señaló.

Además, sostuvo que Muñoz le compartía detalles sobre su vida personal con la cantante. “Me contaba si estaba triste, enfermo, ya que Ana Bárbara nunca estaba en casa”, añadió.

Adriana Toval también aseguró que la relación entre el empresario y la cantante ya atravesaba problemas desde antes de su involucramiento. Según su versión, el vínculo matrimonial estaría “quebrantado” y sin intimidad desde meses atrás, lo que habría influido en el desarrollo de la presunta relación extramarital.

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¿Ana Bárbara respondió a la infidelidad de Ángel Muñoz con su reaparición en redes?

En medio del silencio mediático, Ana Bárbara reapareció en redes sociales en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes, se le observa dentro de un cuarto, acompañada de músicos, interpretando el tema “Deja que salga la luna”, compuesta por José Alfredo Jiménez.

La cantante aparece con lentes oscuros, lo que llamó la atención de los usuarios, así como la carga emocional de la interpretación. Aunque no emitió declaraciones directas, en plataformas digitales el momento fue interpretado como un posible mensaje indirecto frente a la polémica que enfrenta.

Algunos de los comentarios que inundaron el video fueron:



“Lo bueno que los dejaste ser felices”

"¡Aquí ningún corazón se rompió!”

“Ana, tú eres muy inteligente y debes entender que se enamoran”

Haciendo referencia a declaraciones pasadas de Ana Bárbara cuando brindó una opinión sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

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