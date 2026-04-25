¿Christian Nodal recibe flores de su amante? Cantante es captado con joven y desata rumores: ¡Esto pasó! VIDEO

La historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar parece no tener fin, y es que mientras algunos aseguran que su relación está sana, otros tantos afirman que pasan por una fuerte crisis. Por si fuera poco, el sonorense a sido tachado de “infiel” y un reciente vídeo... ¿lo comprueba?

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Por qué tachan a Christian Nodal de serle infiel a Ángela Aguilar?

No es la primera vez que la fidelidad de Christian Nodal es puesta en duda, y es que ha sido vinculado en varias ocasiones con otras mujeres que no son su pareja.

Ahora, la posible infidelidad viene de Javier Ceriani, el periodista argentino señaló que habría una posible infidelidad a Ángela con una chica dominicana, y hasta insinuó que tendrían encuentros en Miami:

Hay una elegida desde hace mucho tiempo. La amante de Christian Nodal es dominicana. La amante eterna de Christian Nodal es de República Dominicana. No vive en República Dominicana. Se ven poco tiempo, un rapidín. La amante de Christian Nodal vive en Miami. Javier Ceriani

La dinámica del presunto engaño estaba “solapada” por su chofer, quien lo ayudaba a poder escaparse, y que aunque Christian intentara negarlo todo, no habría forma de hacerlo.

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Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal recibió flores de su “amante” recientemente?

Recientemente se viralizó un vídeo en el que se observa a Christian Nodal, durante uno de sus conciertos, acercándose al público para recibir un regalo de una de sus fans.

En la grabación, solo se ve al intérprete recibir el arreglo, mientras la joven posa para una foto y lo abraza. El momento, de manera inmediata, causó polémica, pues no faltaban los comentarios que lo señalan como “ojo alegre”:



“Por eso somos pocos los fieles”,

“El problema no es ser infiel, el problema es para que caraj* te casas si estás en tu prime, mejor disfrutar tu soltería” y,

"¿Quién lo manda a casarse tan joven?”

La identidad de la joven no ha sido revelada, y tampoco se ha confirmado que se trate de su amante o que mantenga una relación con Nodal, por lo que todo se mantiene como especulación.

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Con razón a Nodal le cuesta tanto trabajo ser fiel pic.twitter.com/7Tr19iMvYt — Incómodo Reprogramado (@Incomodo_GDL) April 25, 2026

¿Ángela Aguilar y Saul ‘Canelo’ Álvarez fueron novios?

Recientemente, el periodista Javier Ceriani aseguró que, presuntamente, Ángela Aguilar y Saúl ‘Canelo’ Álvarez habrían tenido un romance en el pasado, antes de que ella contrajera matrimonio con Christian Nodal.

De acuerdo con Ceriani, ambos contaban con un departamento en Houston donde se veían en privado. La relación, según esta versión, se mantenía en secreto porque el boxeador estaba casado y no deseaba que la situación saliera a la luz pública.

“ Ella sabía dónde estaba parada porque él estaba casado. No, él no suele filtrar nada, superdiscreto, y ella tenía que ser discreta, aunque ella siempre es adicta a revelar a sus machos ”: dijo Ceriani.

Presuntamente, ambos habrían viajado juntos en varias ocasiones para convivir dos o más días, y que hasta aprovechaban cuando Ángela interpretaba el himno nacional en eventos, para “ sus encuentros ”.

Por último, usuarios revivieron cuando Ángela dijo que era aficionada al box, pero solo cuando el ‘Canelo’ estaba en el ring: “ Me gusta el boxeo, pero solo cuando pelea el Canelo ”. ¿Será?

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