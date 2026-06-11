Famoso cantante e ícono del pop es acusado de violencia y agresión sexual: ¡Fue señalado por casi 20 mujeres!

Han pasado meses de la detención de un famoso rapero por violencia doméstica, luego de haber sido acusado de “tocarse” durante un viaje en avión. Ahora, otro intérprete es señalado por agresión sexual.

Un reconocido cantante y actor, considerado una de las figuras más emblemáticas de la música, fue imputado por la justicia local por presuntos delitos relacionados a violación, agresión y acoso sexual. Te contamos los detalles.

Un cantante de pop es detenido por presunta violación y agresión sexual / Pixabay

¿Quién es el famoso actor y cantante que fue detenido por presunta violación?

Patrick Bruel es una de las figuras más emblemáticas de la música en Francia durante las últimas cuatro décadas. El intérprete fue imputado por la justicia de ese país por presuntos delitos de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual.

Bruel, de 67 años, niega categóricamente todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, las investigaciones han avanzado tras la presentación de denuncias de casi dos decenas de mujeres que aseguran haber sido víctimas de distintos episodios de violencia sexual atribuidos al artista.

Aunque la imputación actual se centra en nueve denuncias, el expediente judicial incluye otras 13 acusaciones adicionales relacionadas con hechos que habrían ocurrido entre 1992 y 2008.

Te puede interesar: Jugador estrella de la NFL es detenido por presunta agresión y estrangulamiento en plena casa: ¿Quién es?

Patrick Bruel, cantante francés fue detenido por violencia sexual / Redes sociales

¿El cantante Patrick Bruel podría ir a la cárcel?

Las autoridades judiciales de Francia informaron que las acusaciones formalmente consideradas en esta etapa del proceso involucran a nueve presuntas víctimas y hechos que habrían ocurrido entre 2010 y 2019.

El cantante Patrick Bruel fue detenido el pasado lunes en París para ser interrogado y posteriormente compareció ante un juez de instrucción en Nanterre. Tras la audiencia, fue imputado por los delitos de violación, tentativa de violación, agresión sexual y acoso sexual .

Pese a la gravedad de los señalamientos, el juez rechazó la solicitud de la fiscalía para enviarlo a prisión preventiva. En consecuencia, Bruel quedó en libertad bajo control judicial mientras continúan las investigaciones.

El propio artista se pronunció semanas atrás a través de sus redes sociales, donde rechazó las acusaciones y afirmó: “ Jamás he forzado a una mujer. (...) Nunca he usado mi fama para abusar de nadie ni para obtener relaciones no consentidas ”.

Además, anunció la cancelación de sus conciertos programados hasta septiembre, esto como medida cautelar ante toda la ola de críticas y señalamientos que surgieron en su contra.

Lee: Rapero mexicano fue detenido tras asaltar y apuñalar con arma blanca en plena avenida: ¿De quién se trata?

Patrick Bruel, cantante e ícono del pop que fue acusado de agresión sexual / Redes sociales

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Patrick Bruel?

Patrick Bruel es un cantante y actor francés nacido en Francia y que actualmente tiene 67 años de edad, quien desde los años 80 se volvió un rostro reconocido en la industria.

Además de su faceta musical, ha participado en numerosas películas y producciones televisivas francesas, destacando en la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos y realizado exitosas giras internacionales.

Aquí algunas de sus canciones más conocidas:



Casser la voix,

Place des grands hommes,

Qui a le droit,

Alors regarde, entre varias más.

En el ámbito personal, estuvo casado con la escritora Amanda Sthers, con quien tuvo dos hijos. La pareja se separó después de varios años de matrimonio.

Tal vez te interese: El actor Patricio ‘N’ es vinculado a proceso por presunto abuso de sus hijas; así está avanzando el caso