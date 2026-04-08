El actor Patricio ‘N’ es vinculado a proceso por presunto abuso de sus hijas; así está avanzando el caso

La situación legal de Patricio ‘N’ volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que las autoridades de la CDMX confirmaran un nuevo episodio en el proceso legal que el actor enfrenta el actor. La disputa, que también involucra a su exesposa Aurea Zapata, ha tenido distintos momentos en tribunales y ahora suma una resolución clave. Aquí te contamos los detalles.

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Patricio N podría ir a la cárcel por violencia intrafamiliar / Archivo TVNotas / Instagram: @patricio

¿Por qué vincularon a proceso al exconductor Patricio ‘N’ y qué delitos enfrenta?

C4 Jiménez dio a conocer que la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que Patricio ‘N’ continúe enfrentando un proceso penal por abuso sexual agravado. Esta resolución se da tras la revisión de los datos de prueba presentados por la Fiscalía, los cuales fueron considerados válidos para mantener el caso activo.

El expediente se remonta a casi dos años, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra. En ese momento, el conductor no acudió a diversas citas judiciales, lo que derivó en que fuera considerado prófugo de la justicia. Durante ese periodo, evitó apariciones públicas para no ser detenido por autoridades de investigación.

Posteriormente, logró obtener un amparo provisional que le permitió reaparecer públicamente. En ese momento, negó las acusaciones y aseguró que la información difundida sobre su situación jurídica correspondía a “fabricaciones mediáticas”.

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Patricio N / Redes sociales

¿Qué dijo el magistrado y qué pasará con el proceso legal del actor Patricio ‘N’?

Según la información de C4 Jiménez de la Fiscalía, la defensa del conductor Patricio ‘N’ intentó frenar el avance del caso mediante distintos recursos legales, entre ellos apelaciones y solicitudes de amparo. Sin embargo, el magistrado encargado desestimó estos argumentos y ratificó la vinculación a proceso.

Con esta decisión, también se mantienen vigentes las medidas cautelares previamente impuestas. Entre ellas, se establece la prohibición estricta de que el imputado se acerque a las víctimas o al domicilio donde residen.

En audiencias recientes realizadas en los Juzgados de Oralidad de la Ciudad de México, Patricio ‘N’ ha optado por no emitir declaraciones públicas sobre el caso. De acuerdo con lo expresado por él mismo ante medios en su momento, ha decidido ser “dueño de su silencio” para no interferir con el desarrollo de las investigaciones.

Por su parte, su equipo legal ha buscado aplazar algunas etapas del proceso argumentando irregularidades en los tiempos de notificación por parte de la Fiscalía, lo que permitió diferir ciertos momentos del juicio.

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Patricio N / Redes sociales

¿Qué medidas le impuso la Fiscalía CDMX y cómo avanza el caso de Patricio ‘N’?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activas las medidas cautelares en contra de Patricio ‘N’, lo que implica restricciones claras mientras se desarrolla el proceso penal.

Entre estas medidas destaca la prohibición de acercarse a las víctimas, así como a los espacios que estas frecuentan. Estas disposiciones buscan garantizar la protección de las personas involucradas mientras se desahogan las pruebas correspondientes.

La Fiscalía continúa trabajando en la integración del caso con el objetivo de llevarlo a una etapa en la que se pueda determinar una sentencia. Este proceso incluye la recopilación de testimonios, pruebas periciales y otros elementos que serán presentados ante la autoridad judicial.

Hasta el momento, no se ha informado de una fecha definitiva para la conclusión del juicio, por lo que el caso de Patricio ‘N’ continúa en desarrollo dentro del sistema judicial de la Ciudad de México.

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