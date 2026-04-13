Ruby Rose acusa a Katy Perry de presunta agresión sexual: “Se bajó la ropa interior”; la cantante responde

El nombre de Katy Perry volvió a convertirse en tendencia tras una fuerte acusación hecha por Ruby Rose, quien aseguró públicamente haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de la cantante hace casi dos décadas en Australia. Lo que comenzó como una respuesta sarcástica en redes sociales terminó destapando un relato detallado, una denuncia ante la policía y una reacción contundente del equipo legal de la intérprete de ‘Firework’.

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¿De qué acusa Ruby Rose a Katy Perry y cómo surgió la polémica por presunta agresión sexual?

La controversia entre Ruby Rose y Katy Perry estalló de forma inesperada en redes sociales. Todo ocurrió luego de que la cantante hiciera un comentario irónico sobre la presentación de Justin Bieber en Coachella, donde interactuó con YouTube durante su show.

“Menos mal que tiene (YouTube) Premium. No quiero ver anuncios”, escribió Katy Perry.

La respuesta de Ruby Rose fue inmediata y explosiva. Desde su cuenta en Threads, la actriz australiana lanzó una acusación directa que sorprendió a miles de usuarios:

“Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub, en Melbourne. ¿A alguien le importa un carajo lo que piensa?” Ruby Rose

El mensaje desató una avalancha de reacciones, cuestionamientos y pedidos para que explicara qué había ocurrido exactamente. Lejos de retractarse, Ruby Rose decidió contar su versión completa, alegando que el episodio ocurrió cuando ella tenía apenas 20 años y que lo había mantenido en silencio durante mucho tiempo.

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¿Cómo describe Ruby Rose la presunta agresión sexual que habría cometido Katy Perry en Melbourne?

Ante la presión pública, Ruby Rose detalló el presunto abuso sexual que, según ella, ocurrió en un club nocturno de Melbourne. La actriz relató que se encontraba descansando con los ojos cerrados en el regazo de su mejor amiga cuando Katy Perry se acercó. La descripción fue cruda y directa:

Ruby Rose “Ella no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla y se inclinó, se bajó la ropa interior hacia un lado y frotó su vagina asquerosa en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe y le vomité encima”

Según su testimonio, el impacto emocional fue tan fuerte que incluso llegó a vomitar, y durante años transformó el recuerdo en una supuesta anécdota de borrachera para poder lidiar con lo ocurrido. La actriz confesó que no sabía cómo nombrar lo que había pasado ni cómo enfrentarlo dentro de un ambiente donde Perry ya era una figura poderosa.

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¿Por qué Ruby Rose guardó silencio sobre la supuesta agresión de Katy Perry durante casi 20 años?

Uno de los puntos que más llamó la atención del testimonio de Ruby Rose fue la razón por la que, asegura, decidió callar durante décadas. De acuerdo con su versión, después del incidente, Katy Perry la habría ayudado con los trámites de su visa para Estados Unidos, lo que la colocó en una posición complicada.

“Lo mantuve en secreto porque ella aceptó ayudarme... pero sí les dije a todos que no era una buena persona. En cambio, me atacaron todos”, Ruby Rose

Rose explicó que este gesto generó una especie de pacto de silencio implícito, además del miedo a no ser creída y a enfrentar represalias dentro de la industria del entretenimiento. Con el paso del tiempo, el peso del trauma y experiencias de manipulación psicológica, según ella, terminaron por impulsarla a hablar.

Finalmente, la actriz confirmó que ya tomó medidas legales: “Lo hice”, escribió tras salir de una comisaría, confirmando que ya presentó una denuncia formal.

Incluso afirmó contar con elementos que respaldan su versión:

“Puede demandarme si quiere; no lo hará porque sucedió, tengo fotos y fue literalmente en público y presenciado por varias personas”. Ruby Rose

¿Qué respondió Katy Perry a las acusaciones de agresión sexual hechas por Ruby Rose?

La respuesta de Katy Perry no tardó en llegar, aunque no fue directamente de su voz. A través de declaraciones enviadas a TMZ, su representante negó categóricamente todas las acusaciones.

“Las acusaciones que circulan en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables”, aseguró el portavoz.

Además, el equipo de la cantante cuestionó la credibilidad de la actriz australiana:

Representante de Katy Perry “La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido repetidamente negadas por los involucrados”.

Estas declaraciones avivaron aún más el debate, generando una fuerte polarización en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan a Ruby Rose por alzar la voz, mientras otros defienden la postura de Katy Perry y exigen pruebas concluyentes.

¿Quién es Ruby Rose, la actriz de Orange is the new black que acusa a Katy Perry?

Ruby Rose es una actriz, modelo, DJ y presentadora australiana conocida internacionalmente por su estilo andrógino y su activismo dentro de la comunidad LGBTQ+. Alcanzó fama mundial al interpretar a Stella Carlin en Orange is the new black y más tarde protagonizó la serie Batwoman, marcando un precedente en producciones de superhéroes.

También ha participado en cintas como John Wick: Chapter 2, The meg y XXX: return of Xander Cage. A lo largo de su carrera, ha sido abierta sobre temas de identidad, salud mental y trauma, lo que ha llevado a muchos a tomar con seriedad su testimonio actual.