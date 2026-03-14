¿Katy Perry se prendió fuego? Filtran impactante video en el que se ve envuelta en llamas y ¡suplicando auxilio!

Un video que circula en redes sociales ha colocado a Katy Perry en el centro de la conversación digital. En el clip, que supuestamente pertenece al detrás de cámaras de un nuevo proyecto musical, se observa a una mujer con un vestido blanco mientras forma parte de una escena donde el fuego es uno de los elementos principales del set.

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¿Qué pasó con Katy Perry en el video donde aparece envuelta en llamas?

El clip que comenzó a circular en redes muestra lo que aparentemente sería el rodaje de un video musical. En las imágenes se ve a una mujer, que pareciera ser la cantante Katy Perry, situada en medio de un set donde el fuego forma parte de la escenografía, un recurso visual que al inicio parece completamente controlado.

Durante los primeros segundos, todo luce como parte de una escena planificada. Sin embargo, conforme avanza el video, las llamas comienzan a crecer alrededor del vestido blanco que porta la mujer. La reacción es inmediata y se escuchan gritos de sorpresa entre las personas que se encuentran en el lugar.

En ese momento, la mujer intenta apartarse del fuego mientras una persona del equipo de producción corre para ayudarla a apagar las llamas. De acuerdo con lo que se observa en el material difundido, quien intenta asistirla también termina sufriendo una quemadura leve.

El momento de tensión dura pocos segundos. Posteriormente, otros integrantes del equipo aparecen con extinguidores y logran controlar la situación antes de que el fuego se expanda más en el set.

El video ha sido compartido en distintas plataformas y ha generado una ola de comentarios, principalmente porque varios usuarios aseguran que la mujer que aparece podría ser la propia cantante. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que lo confirme.

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Katy Perry / Capturas de pantalla

¿Era realmente Katy Perry la mujer que se quemó en el video?

Uno de los puntos que más debate ha generado en redes sociales es la identidad de la persona que aparece en las imágenes. Mientras algunos seguidores aseguran que se trata de Katy Perry, otros usuarios consideran que podría tratarse de una doble o incluso de un material manipulado.

Quienes creen que es la cantante señalan que su voz y su apariencia coincidirían con la artista. Además, mencionan que el supuesto video corresponde a la grabación de su nuevo proyecto musical.

No obstante, también han surgido teorías distintas en internet. Algunos usuarios sugieren que el material podría haber sido editado o sacado de contexto, ya que actualmente existen herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes y videos con gran nivel de realismo.

Ante estas versiones, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte del equipo de la cantante ni se ha confirmado si el video corresponde realmente a una grabación reciente.

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¿Qué es “Watch It Burn”, el nuevo proyecto musical de Katy Perry?

Además de la discusión sobre el video, las imágenes también han despertado interés en torno al supuesto proyecto al que pertenecería la grabación. De acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, el material estaría relacionado con el nuevo sencillo de la artista Katy Perry titulado Watch It Burn.

Este tema formaría parte de una nueva etapa musical para la intérprete. En semanas recientes, los seguidores de Katy Perry han estado atentos a cualquier pista relacionada con sus próximos lanzamientos.

El interés por su nueva música surgió después del estreno de Bandaids, canción que varios fans interpretaron como una referencia emocional a su ruptura con Orlando Bloom.

En redes sociales también ha comenzado a circular el acrónimo “WIB26”, que algunos seguidores interpretan como una posible referencia a “Watch It Burn 2026”. Esta teoría sugiere que el sencillo podría formar parte de un proyecto musical más amplio.

Hasta ahora, ni la cantante ni su equipo han revelado detalles oficiales sobre el lanzamiento de la canción o sobre el video musical que se encuentra en producción.

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