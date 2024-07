Patricio ‘N’ se pronuncia ante el video exhibido por Aurea Zapata; dice que está “sacado de contexto”

Desde el 2021, Aurea Zapata y su exesposo, Patricio ‘N’, están enfrascados en una batalla legal. Todo comenzó cuando la actriz lo denunció por violencia familiar, algo que él ha negado en todo momento.

El caso se complicó luego de que, hace un poco más de un mes, Zapata interpusiera una nueva querella en la que señala al presentador de haber tenido comportamientos indebidos con las hijas que tienen en común.

Debido a esta situación, se giró una orden de aprehensión en contra de Patricio. Sin embargo, logró evitar la cárcel gracias a un amparo y la Fiscalía dio un plazo de seis meses para que ambas partes presenten sus pruebas pertinentes, por lo que el presentador tiene prohibido acercarse a las menores.

En medio de todo esto, Aurea exhibió un video la semana pasada, el cual mostraría los presuntos maltratos que ella y sus pequeñas vivieron a lado de Patricio. En el clip, se escucharía al conductor gritándole a su hija hasta el punto de hacerla llorar. Ante esto, Aurea habría intervendo, lo que provocó una fuerte discusión entre ellos.

Patricio ‘N’ se pronuncia ante polémico video

Durante un reciente encuentro con la prensa, Patricio dijo:

“Estoy siendo víctima de graves acusaciones falsas. Me voy a dar la oportunidad (muy pronto) de dar una explicación. Habrá familias en México que les parezca inadecuado, pues reprender a menores de esa manera o poner límites o cuando educas”, Patricio ‘N’

El expresentador añadió:

“Es muy doloroso porque están lastimando a dos menores. Imagínate la impotencia, el dolor y el sufrimiento de cualquier ser humano, de ver que están exponiendo a dos menores en una situación que, para muchos, puede ser criticable”, indicó.

Para finalizar, sostuvo que hará todo lo posible para demostrar su inocencia:

“He sido víctima de acusaciones falsas. No hay elementos que me puedan inculpar de la primera denuncia y de la segunda denuncia”, concluyó.

Aurea Zapata confirma que Patricio ‘N’ tiene un hijo no reconocido

A finales de abril, tu revista TVNotas contactó a Luis Enrique Saldaña, quien sostuvo ser hijo de Patricio ‘N’. De acuerdo con el joven originario de Tamaulipas, su padre no se quiso hacer cargo de él, a pesar de que sabe de su existencia.

“Siempre ha sabido de mi existencia. Gracias a Dios, he sido un hombre trabajador y me he abierto paso por mí mismo. No lo necesito. Toda la gente que me conocía me decía: ‘Eres el hijo de Patricio’. Igual me lo decía mi madre”, dijo Saldaña.

Esto fue confirmado recientemente por Aurea Zapata, quien en entrevista para ‘Ventaneando’ dijo que, en su momento, Patricio le advirtió que, si hacía comentarios al respecto, no se casaría con ella.

“Yo lo supe. A mí me lo comentó, pero me dijo ‘si tú hablas, ya no me caso contigo’. Le dije ‘cuéntame ¿cómo te atreviste a dejarlo?’ Él no se hizo cargo. Es una red flag que le mando a la Fiscalía ¿tiene un hijo perdido en Tamaulipas y quiere ver a mis hijas?”, indicó.

