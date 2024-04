Hijo abandonado de Patricio ’N’ habla: Ha visto a su papá dos veces y ni le ha dirigido la palabra

En nuestra edición 1417 publicamos que el conductor Patricio ‘N’, cuando joven, tuvo en Tampico un hijo no reconocido. Esta información surgió mientras el conductor tiene una pelea pública y legal con su ex, Aurea Zapata, porque no lo deja ver a sus hijas. Por otro lado, la autoridad lo busca por presunto abuso en contra de éstas. Buscamos a Luis Enrique Saldaña, quien confirmó ser hijo de Patricio ‘N’, y esto nos dijo:

“Vivo en Tampico. Soy conductor del programa Noticiero contraste. Hablo de deportes y también estoy en radio. Inicié a los 17 años y tengo diez de experiencia. Soy un hombre casado. Llevo seis años de matrimonio y no tengo hijos”.

Luis ha tenido de frente a su padre en dos ocasiones: “Con él nunca he tenido contacto. Lo que siempre quise fue verlo físicamente y lo cumplí. Me lo topé hace un año en el concierto de Sin bandera. Ambos estábamos en la zona VIP. Me miró, pero no cruzamos palabra. Estábamos a treinta centímetros de distancia. Ni de mí para él salió nada, ni de él para mí”.

Mira: Patricio ‘N’ llora por ver a sus hijas, mientras que en Tampico ¡dejó un hijo abandonado!

Patricio ‘N’ tiene un hijo no reconocido / Instagram

Está seguro de que Pato sí lo reconoció: “Lo volví a ver en el aeropuerto. Lo único que quería era verlo físicamente. ¡Soy una réplica de él! Debe medir 1.86, yo 1.82. Mi tez es blanca, ojos verdes. Lo vi de frente. Estaba sentado. No hice el intento de buscarlo. Él me miró. En esa segunda ocasión tampoco me dirigió la palabra”.

La historia del hijo no reconocido de Patricio ‘N’

Ambos son conductores de eventos: “Hace tiempo me llamaron para la conducción de un certamen de belleza. Como andaba de viaje no pude. Cosas de la vida, terminaron contratando a Patricio ‘N’”.

Todos en Tampico saben quién es su papá: “Siempre ha sabido de mi existencia. Gracias a Dios, he sido un hombre trabajador y me he abierto paso por mí mismo. No lo necesito. Toda la gente que me conocía me decía: ‘Eres el hijo de Patricio’. Igual me lo decía mi madre”.

¿Tu madre te sacó adelante todos estos años con amor y fortaleza?: “No tanto. Los que me arroparon fueron mis abuelos. Ellos son mis padres”. Sólo su madre sabe lo que sucedió: “Se manejan muchas versiones de mi historia acá en Tampico, un lugar pequeño. Me han contado varias situaciones de Patricio”.

Checa: Aseguran que William Levy encontró a Elizabeth Gutiérrez con famosa locutora de radio

El hijo del conductor siguió sus pasos / TVNotas

¿Te gustaría convivir con su padre? “Honestamente, no me interesa. Si me saluda, me habla o no, me es indiferente. Cuando lo vi dije: ‘Ay güey, voy a estar así dentro de treinta años’”.

¿Qué sientes por él? “Nada. Es un desconocido. Sé su trayectoria profesional. Me gusta cómo hace su trabajo. No se lo aprendí porque no crecí con él. Quizá lo traigo en la sangre”.

¿Qué opinas sobre la situación que vive? “Es muy desafortunado lo que sucede. Ojalá tenga la oportunidad de aclarar las cosas. Prefiero mantenerme al margen. Me han contactado diversos medios, por la nota que ustedes sacaron. No me gustaría manchar su imagen, hablar más de él. Lo que le está pasando ya es difícil. Deseo que le vaya muy bien”, concluyó.

Para más exclusivas como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas impresa o digital.

Entérate: Madonna subió a Alberto Guerra al escenario durante su concierto en CDMX; así lo vivió Zuria Vega