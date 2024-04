Aseguran que William Levy encontró a Elizabeth Gutiérrez con famosa locutora de radio

La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue en el centro del escándalo. Tras anunciar su separación hace algunas semanas, salieron a la luz las supuestas infidelidades del actor cubano, conflictos familiares y reportes policiales de altercados domésticos.

Estos eventos, sin duda, han dejado en evidencia que la separación entre Elizabeth y William Levy ha sido todo menos amistosa. Ha expuesto sus conflictos de pareja, que tristemente han afectado la dinámica familiar. Mientras William vive con su hijo, Elizabeth Gutiérrez se mudó a un departamento con su hija.

Por si fuera poco, la semana pasada se filtró a los medios un video del incidente del 2 de marzo de 2024, que muestra cuando la policía de Miami llega a la casa de William Levy y Elizabeth, y ella exige a las autoridades que saquen a una supuesta mujer que estaría en la casa del actor.

William encontró a Elizabeth Gutiérrez con otra mujer, asegura Javier Ceriani

Además, ‘Chisme no like’ dio a conocer que, tras las supuestas infidelidades de William a Elizabeth Gutiérrez, este la habría contagiado de una enfermedad. Sin embargo, hasta ahora Elizabeth no ha hecho alguna declaración al respecto.

El conductor aseguró además que William habría encontrado a Elizabeth Gutiérrez con una locutora de radio. Javier Ceriani afirmó que una fuente cercana a la pareja le reveló que Elizabeth Gutiérrez aceptaba que William Levy trajera otras mujeres; según Ceriani, ella estaba tan enamorada que aceptaba este acuerdo en su dinámica de pareja. Sin embargo, cuando William encontró a Elizabeth con una mujer, esto habría sido el punto de quiebre que detonaría la falta de confianza y empeoró la crisis de pareja que finalmente los llevó a separarse, según aseguró Javier.

“Es una bomba. Supuestamente y alegadamente, William entró a la casa donde vivía con Elizabeth y habría encontrado a su mujer con una famosa locutora de radio, una de las más poderosas de Miami”, comentó Javier Ceriani.

“Esto habría sido el detonante de que todo terminara. Lo único que voy a decir es que la locutora de radio es muy famosa, muy atractiva, muy rubia y su nombre empieza con R”, dijo Ceriani, sobre esta mujer con la cual William supuestamente encontró a su esposa en algo más que charla.

Internautas sospechan de una locutora de radio, amiga de Elizabeth Gutiérrez

En las redes sociales, los internautas reaccionaron y tratan de adivinar, por las características que menciona Ceriani, que podría referirse a Roxana García, la voz del programa de radio ‘Tardes calientes’. Elizabeth y Roxana tienen una gran amistad que Elizabeth ha compartido en sus redes sociales.

Cabe señalar que Ceriani no reveló jamás el nombre de la mujer, por lo que se desconoce quién es efectivamente la locutora a la que se refirió. Hasta ahora, Elizabeth Gutiérrez no se ha pronunciado ante esta información que dio a conocer el programa Chisme no like.

Elizabeth Gutiérrez riendo con Roxana García / Instagram: @gutierrezelizabeth

