Patricio ‘N’ llora por ver a sus hijas, mientras que en Tampico ¡dejó un hijo abandonado!

No hay noticias del paradero de Patricio ‘N’, tras la orden de aprehensión girada hace unas semanas por supuesto 4bus0 s3xu4l en contra de sus hijas. A pesar de que sus abogados han dicho que la orden fue suspendida, no se ha presentado un documento legal que lo ampare.

Con todo este revuelo, nos contactó un viejo amigo del grupo de rock ‘DTNT’, que tenían en Tampico, y nos confesó que el conductor tiene un hijo abandonado.

Patricio N posando serio junto a Julio César. / Redes sociales y archivo

¿Patricio ’N’ tiene un hijo abandonado?

“Conocí a Patricio ‘N’, acá en Tampico, fuimos amigos desde la adolescencia. Él ya trabajaba en radio. Compartimos muchas aventuras”, comentó.

“En una fiesta conoció a una mujer guapa. Hubo mucha química y todo se dio muy rápido. Él tendría más o menos veinte años. Un día me llamó muy sacado de onda. Me pidió verlo. Tenía miedo, porque la chica resultó embarazada. Él no sabía qué hacer. Tenía temor de que sus padres se enteraran. Habría un fuerte conflicto familiar”. Fuente TVNotas

“Puso tierra de por medio con la chava. Un día ella decidió buscarlo. Don Alejandro, su padre, fue quien le abrió. Ella le explicó que estaba embarazada. Él le pidió que fueran los tres a Estados Unidos para que le practicaran una prueba de ADN y estar seguros de que ese hijo fuera de su sangre”, agregó.

Hijo abandonado de Patricio ‘N’. / Redes sociales y archivo

“La noticia corrió como reguero de pólvora. ‘Pueblo chico, infierno grande’. A él siempre le ha importado el ‘qué dirán’. Su padre tenía mucho dinero, contactos y poder. La novia desapareció, no quiso meterse en problemas con ellos. Prefirió tener a su hijo sola. El papá de él murió hace como diez años de enfisema pulmonar”, mencionó.

¿Qué hizo Patricio ’N’ luego del nacimiento de su hijo abandonado?

“Patricio se enteró enteró del nacimiento del niño, pero no fue ni a conocerlo. Mucho menos a reconocerlo. Patricio la buscaba solo cuando andaba con unas copas encima, por curiosidad y remordimiento”, comentó.

“Decidió irse a radicar a la CDMX a buscar trabajo. A dejar su pasado atrás, pero seguíamos en comunicación”, dijo.

Patricio N posando serio. / Redes sociales y archivo

“En 2000, se casó con Marisela Romo, que trabajaba en Mexicana. Duraron como ocho años. Nunca tuvieron hijos. La relación terminó porque él le puso el cuerno con Dafne Molina, quien era Miss Mundo. Patricio contó que Lupita Jones aconsejó a Dafne que no anduviera con él, por ser un hombre casado y Dafne lo botó" Fuente TVNotas

“En 2011 conoció a Aurea Zapata, con quien después se casó. Supe que días antes de la boda la mamá de su hijo la contactó para prevenirla. Le dijo que era un tipo nefasto, violento y que la había abandonado con un hijo.Patricio le confesó todo a Aurea”, mencionó.

Aurea Zapata posando sonriente. / Redes sociales y archivo

“Cuando conducía el programa Hoy, su hijo Luis Enrique Saldaña lo buscó. No sé si por teléfono o físicamente, pero le respondió: ‘No eres mi hijo. No te conozco’. El chico tendrá como treinta años. Patricio me dijo que si lo veía, él y la señora le sacarían dinero y sería un escándalo”, dijo.

“Decido contarlo, ya que es contradictorio que ante las autoridades y el público llore. Dice querer ver a sus hijas y acá dejó abandonado a su primogénito. Los hijos no lo merecen. Me mantengo en el anonimato. No quiero represalias.Ojalá enmiende su vida y acepte a su hijo”, concluyó.

Aurea Zapata y Patricio Cabezut. / TVNotas

¿Qué dijo Aurea Zapata sobre el hijo abandonado de Patricio ‘N’?

Contactamos a Aurea para conocer del tema:

-Aurea, sabemos que Patricio tiene un hijo...

“Sí, me lo confesó, pero a mí no me corresponde hablar. Llámale a él”, y colgó.