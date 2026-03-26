Rapero es arrestado por violencia doméstica, a tres años de ser detenido por “tocarse” en un avión; ¿quién es?

Sargento Rap, exparticipante de Survivor México, ha sido acusado por presunta violencia a su ex, Camy G, y también por ser un padre ausente. Ahora, otro intérprete protagoniza una polémica.

Un famoso rapero estadounidense, quien tiene un reconocido éxito a nivel mundial, fue arrestado recientemente tras ser acusado de violencia doméstica en tercer grado, en un caso que involucra a la madre de su hijo. Este episodio de conducta se agrega a otro polémico momento durante un vuelo en 2023. ¿De quién se trata?

cantante / Foto: IA

¿Qué rapero fue arrestado recientemente por golpear a su esposa?

Desiigner, conocido por el éxito mundial Panda, fue detenido en Carolina del Sur, Estados Unidos, tras presuntamente agredir a su esposa. El incidente ocurrió a inicios de marzo, por lo que nuevamente su nombre es mencionado en una polémica.

Este no es el primer problema legal que enfrenta Desiigner en años recientes. En septiembre de 2023, el intérprete fue sentenciado por un incidente ocurrido meses antes durante un vuelo internacional entre Tokio y Minneapolis.

En aquella ocasión, fue acusado de conducta indecente luego de que una sobrecargo lo sorprendiera exponiéndose ante otros pasajeros. De acuerdo con la denuncia, el artista se cubrió momentáneamente, pero minutos después fue nuevamente descubierto tocándose.

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El rapero Desiigner / Wiki

¿Cómo fue la agresión que el rapero Desiigner tuvo con su esposa?

De acuerdo con registros judiciales, el cantante de 28 años, Desiigner, fue detenido el pasado lunes 23 de marzo en el condado de Horry. Tras pasar por custodia, recuperó su libertad al día siguiente luego de pagar una fianza de 1,500 dólares.

El arresto está relacionado con un presunto incidente ocurrido el 2 de marzo, según informes policiales. La víctima, identificada como la madre de su hijo pequeño, declaró que el rapero llegó a su domicilio en un estado de enojo, iniciando una discusión que rápidamente escaló.

Según el reporte, Desiigner comenzó a gritar y a lanzar las llaves de un vehículo compartido. La situación se tornó física cuando la mujer intentó abandonar el lugar para recoger equipaje que había quedado en el aeropuerto. En ese momento, el artista habría reaccionado arrebatándole las llaves del bolsillo y rasgándole la ropa durante el forcejeo.

Las autoridades indicaron que la mujer presentó lesiones menores como resultado del altercado. Hasta el momento, no se han dado a conocer declaraciones públicas por parte del rapero.

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Desiigner es detenido / IG: lifeofdesiigner

¿Quién es Desiigner y cuáles son sus canciones más conocidas?

Sidney Royel Selby III, mejor conocido como Desiigner es nieto del músico de blues Sidney “Guitar Crusher” Selby, lo que influyó en su interés por el sonido y la composición.

Su gran oportunidad llegó en 2015, cuando lanzó la canción Panda. El tema comenzó a ganar popularidad en internet hasta convertirse en un fenómeno viral. El rapero Kanye West decidió firmarlo para su sello GOOD Music en 2016.

Ese mismo año, Panda alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, consolidándolo como una de las nuevas promesas del rap.

Timmy Turner es otro de sus temas más reconocidos, pues surgió de un freestyle que presentó el rapero en el programa Freshman Cypher de XXL.

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