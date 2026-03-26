Cristiano Ronaldo boliviano es detenido en Chile por viajar con sustancias ilícitas; esto es lo que se sabe

Hace algunas horas, se confirmó la detención de Cristiano Ronaldo, un delincuente boliviano que se hizo famoso por compartir el mismo nombre que el famoso futbolista originario de Portugal, por viajar con sustancias ilícitas en Chile. Esto es lo que se sabe.

Cristiano Ronaldo / Redes sociales

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¿Cómo fue la detención del Cristiano Ronaldo boliviano?

De acuerdo con información de medios internacionales, el Cristiano Ronaldo de Bolivia fue detenido durante una revisión de rutina de un autobús que circulaba por la localidad de La Unión, al sur de Chile.

Un perro especializado se detuvo frente al delincuente, por lo que las autoridades comenzaron a revisarlo a fondo. Durante la inspección, detectaron que tenía más de dos kilos de sustancia ilícita pegada al cuerpo.

Se calcula que la sustancia incautada tiene un valor aproximado de 44 millones de pesos peruanos, es decir, cerca de 852 mil pesos mexicanos. Durante el operativo, también se detuvieron a otros tres sujetos que trasladaban, entre otras cosas, cannabis.

Los implicados, incluyendo ‘el Bicho’ boliviano, fueron llevados a la comisaría local, donde se determinará su situación legal.

Detención de Cristiano Ronaldo / Redes sociales

¿Quién es el Cristiano Ronaldo boliviano?

Según lo reportado por algunos medios, Cristiano Ronaldo boliviano era un delincuente muy conocido en la región, por lo que su aprehensión se considera un fuerte golpe para el crimen de aquel país.

Tras la detención, las autoridades chilenas declararon sentirse muy aliviadas de que se haya impedido la comercialización de las sustancias que Cristiano estaba transportando.

“Lo que hay que destacar en este procedimiento es que se sacó de circulación una importante cantidad de dro... que, afortunadamente, no va a poder ser comercializada en Valdivia”, resaltaron.

Detención de Cristiano Ronaldo / Redes sociales

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¿El futbolista Cristiano Ronaldo irá al Mundial de Fútbol 2026?

Cuando se dio a conocer el arresto de Cristiano Ronaldo boliviano, mucha gente se confundió y llegó a pensar que el detenido había sido su homólogo portugués. Afortunadamente, el futbolista se encuentra relativamente bien.

Hace poco se informó que el deportista no jugará en los partidos amistosos previos al Mundial de Fútbol México 2026. Esto se debe a una lesión menor. No se ha dado a conocer si será convocado para el resto del torneo.

Cabe mencionar que, hace algunos meses, el conocido como CR7 confirmó que este será su último mundial, pues probablemente se retire después.

“Definitivamente sí (será mi último mundial), es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento. Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente”, expresó en una conferencia de prensa.

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