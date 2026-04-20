José Emilio Levy busca entrar a MasterChef México 2026 y pide apoyo: ¡Quiere su lugar en la cocina!

José Emilio Levy pidió apoyo para poder entrar a MasterChef México 2026, en medio de las polémicas que ha enfrentado con su padre, ¿qué dijo el hijo de Mariana Levy y José María Fernández, ‘el Pirru’? Te contamos los detalles.

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José Emilio Levy revela su intención de entrar a MasterChef México 2026. / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué pasó entre José Emilio Fernández Levy y su papá ‘el Pirru’?

La relación entre José María Fernández y su hijo José Emilio Levy se volvió tendencia luego de que el joven declaró que su padre le habría impuesto una condición económica como requisito para una reconciliación. Esta versión fue negada por Fernández, quien decidió fijar su postura a través de una carta enviada al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que expuso su visión sobre el vínculo que mantiene con su hijo y el proceso personal que, aseguró, ha atravesado.

En el documento, ‘el Pirru’ explicó que su mensaje surge tras una revisión profunda de su historia y de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Además, hizo referencia a la educación que recibió desde la infancia y al entorno familiar en el que creció:“Soy afortunado en haber tenido dos padres maravillosos quienes me inculcaron valores, principios y una formación que me ha ayudado todos los días a intentar ser un mejor ser humano”.

Asimismo José María Fernández abordó su trayectoria laboral, señalando que comenzó a trabajar desde los 16 años y que ello le permitió mantenerse con recursos propios. “He trabajado desde los 16 años… lo que me ha permitido tener el suficiente dinero como para vivir con cierta comodidad”, expresó.

En el plano familiar, habló de sus hijos e hijastros y aseguró que siempre buscó estar presente. “Jamás abandoné a un hijo”, dijo, al referirse también a etapas complicadas durante la adolescencia de José Emilio y explicar que decidió no denunciarlo por “miedo, pena y compasión”.

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José Emilio Levy quiere entrar a MasterChef México como su abuela Talina Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el estreno de MasterChef México 2026?

MasterChef México 2026 se estrenará el próximo 17 de mayo a través de la señal de Azteca UNO, lo más novedoso es que por por primera vez se implementará un formato 24/7. Esto significa que los participantes serán vigilados con cámaras de manera permanente, tanto dentro como fuera de la cocina, ampliando el seguimiento más allá de los retos culinarios que tradicionalmente se transmiten en pantalla.

El proyecto documentará, durante casi tres meses, no solo el desempeño en las pruebas gastronómicas, sino también el ritmo del juego y la convivencia diaria entre los concursantes. La producción dará acceso continuo a lo que ocurre en la competencia, incluyendo los momentos previos y posteriores a cada desafío.

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¡Va por el mandil! José Emilio Levy quiere entrar a MasterChef México 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo José Emilio Levy de MasterChef México 2026?

José Emilio Levy acudió al casting de MasterChef México 2026 para unirse a las filas del reality show, por lo que pidió apoyo en redes sociales para poder cumplir su sueño de ser parte de la “cocina más famosa de México”.

“El miércoles pasado fui al casting de MasterChef México y es algo que me trae súper ansioso y emocionado porque para mí sería un sueño hecho realidad estar cocinando con ustedes, estar 24/7 con todo el publico de México, imagínese el deleite que voy a sentir en estar en la misma cocina que estuvo mi abuela”, dijo el nieto de la fallecida actriz Talina Fernández a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Además, el hijo de Mariana Levy pidió apoyo para que su publicación se vuelva viral y pueda entrar a la próxima temporada de MasterChef México 2026, donde, afirmó, conocerían una faceta diferente de él.

“Les pido que se metan a comentar en este video y etiqueten a MasterChef, hagamos esto viral para que yo pueda cumplir mi sueño y para que ustedes me puedan conocer un poco más”, puntualizó José Emilio Levy.

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