Esposo de Ana Bárbara reaparece tras supuesta infidelidad y ¿confirma divorcio?: “Yo no vivo aquí”

Mucho se ha dicho sobre Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñoz, en las últimas semanas. Todo comenzó después de que Adri Toval, una periodista costarricense, afirmó haber sido la presunta amante de él. Según su versión, la relación empezó en septiembre de 2025, luego de que Muñoz le dijera que presuntamente no era feliz con la celebridad.

Justamente en las últimas horas ha circulado la versión de que, presuntamente, Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel, a petición de sus propios hijos. En medio del hermetismo con el que ambos se han manejado ante este tema, Muñoz reaparece ante los medios. ¿Confirmó la separación? Esto fue todo lo que dijo.

Esposo de Ana Bárbara / Redes sociales

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¿Quién es Adriana Toval, la presunta amante de Ángel Muñoz?

Adriana Toval es una periodista originaria de Costa Rica. Hasta antes del escándalo, ya había ganado notoriedad, principalmente en redes sociales, por su contenido relacionado con el mundo del espectáculo. Llegó a trabajar con figuras como Javier Ceriani y Jordi Martin.

Desde hace varias semanas, ha asistido a diversos programas de televisión y ha usado sus plataformas para hablar del presunto romance con el esposo de Ana Bárbara. La comunicadora sostiene que Ángel quería “algo serio con ella”.

Luego de que Muñoz, a través de sus abogados, amenazara con una demanda por “difamación”, Toval empezó a compartir audios e imágenes que comprobarían su supuesto amorío. En una de las grabaciones más fuertes, se puede escuchar una voz atribuida a Ángel decir que quería arruinar económicamente a la cantante y que odiaba a sus hijos.

Recientemente, Toval ha dicho que él ha buscado “censurarla” al intentar cerrar sus plataformas. También le pidió disculpas a Ana Bárbara y se justificó diciendo que Muñoz presuntamente la “convenció” de ser la amante al decirle que era infeliz en su matrimonio.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha dado una postura oficial ante toda esta situación. En tanto que ha circulado la versión de que la cantante presuntamente ya sabía de todo esto, pero decidió perdonarlo; siendo hasta hace poco que cambió de opinión y lo corrió de la casa tras verse presionada por sus hijos.

Adri Toval, presunta amante de Ángel Muñóz / YT: Adri Toval

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¿Qué dijo Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, ante los rumores de divorcio?

Hace algunas horas, el programa ‘Siéntese quien pueda’ captó a Ángel Muñoz en la calle. Previo a pasar la entrevista que se le hizo, el conductor mencionó que sus “cámaras” lo vieron salir del “refugio” en el que estaría viviendo luego de que Ana Bárbara, supuestamente, lo corriera de la casa.

Cuando se le cuestionó sobre si realmente ya no estaba viviendo con su esposa, Ángel, con aparente nerviosismo, contestó:

“Yo no vivo aquí” Ángel Muñoz

Tras esto, simplemente se dirigió a su carro para retirarse del lugar. Su declaración dejó más dudas que respuestas; aunque la mayoría cree que hizo referencia a que no vive en el supuesto refugio de donde lo vieron salir, algunos creen que podría estar mintiendo, principalmente por la forma en la que ha evitado hablar de todo esto.

En su momento, el paparazzi Jordi Martin dijo que, presuntamente, se había comunicado con él y este presuntamente había admitido la infidelidad, resaltando que estaba luchando por el perdón de Ana Bárbara, ya que presuntamente no quería divorciarse.

¿Cómo fue la historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz?

La historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz comenzó aproximadamente en 2014. Tras una amistad, iniciaron un romance. La familia de ella nunca estuvo de acuerdo, pues consideraba que era alguien “peligroso”. Esto llevó a que la cantante se alejara de sus padres y hermanos.

En 2020 anunciaron su compromiso. Aunque ellos no han dicho de manera oficial que ya se casaron, muchos medios han reportado que sí se unieron en secreto. Aunque la celebridad no suele hablar mucho de su vida personal, ha defendido a Ángel de las declaraciones que lo han tachado de maltratar a los hijos de ella y de ser una “mala persona”.

En entrevista para TVNotas, una allegada a ella mencionó que Ángel la manipuló cuando salió el escándalo de infidelidad para que lo perdonara. La fuente menciona que, si bien él la ha sabido “manejar bien”, ahora no sabe si la celebridad optará por mejor separarse.

“Eso le partió el corazón. Fue la gota que derramó el vaso. ¡Imagínense! Pensar que tu pareja, a quien creías el amor de tu vida, te juega chueco y que, además, te quiere quitar tu casa y que solo estaba contigo por el dinero. Eso sí sería un motivo por el que ella lo dejaría. Está en ella tomar la decisión de dejarlo y divorciarse. Otra vez le doró la píldora y están juntos, pero no sabemos qué vaya a pasar. A ella le pega mucho que la hagan ver como a la tonta a quien le pusieron el cuerno” Fuente a TVNotas

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