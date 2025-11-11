¡Reyli regresa irreconocible! Tras ser internado en rehabilitación y en el psiquiátrico se deja ver renovado

Reyli Barba (53) está de regreso. Tras más de 10 años de estar alejado de los escenarios, aunque sin dejar de hacer música, el cantante vuelve por la puerta grande, con el anuncio de una gira de conciertos a nivel nacional e internacional, fruto de su trabajo de más de 3 décadas en la industria musical.

¿Qué dijo Reyli Barba sobre haber estado en rehabilitación?

Alejado de los escándalos, los vicios y teniendo claro lo que ya no quiere en su vida, Reyli Barba nos platica: “Tengo ganas de seguir. Desde hace 10 años no bebo. Desde que salí de los internamientos, quiero vivir. Cuando cumplí 50 dije: ‘Deseo vivir 49 años más, si se puede’”.

Hace retrospectiva de los malos momentos que enfrentó. “A los 40 vivía una ebullición incontrolada. ‘El volcán’ había erupcionado y no había quién me dijera que mi vida estaba en peligro. Por suerte, mi hijo y mi madre me encerraron y pude entender las cosas. Estuve 17 meses en rehabilitación, más 21 en una clínica especializada (psiquiátrica). Puedo decir que ambas han sido indispensables para estar aquí platicando, para volverme a subir a mi caballo y controlar”.

Hoy vive con 30 kilos menos y rodeado de su familia. “Ya me puedo dar el gusto de estar arriba de los escenarios. Fue poco a poco. Primero era importante la rehabilitación. Mi padrino me lo dijo: ‘Las mieles del doble A llegan después de una década’, y sí se cumplió eso. Fueron 10 años que a lo mejor no me vieron mucho, pero no dejé de tocar”.

¿Qué cambios presentó Reyli tras su rehabilitación y cómo está procesando su nueva etapa?

Presume sus grandes cambios: “Peso 97 kilos y mido 1.97. Estoy en mi peso ideal. Cuando entré a rehabilitación pesaba más de 125. Estaba muy ‘Pasadena, California’. Ahora me siento bien. Aunque la barba me hace ver viejo, me siento más joven que antes. Nado, me ejercito y hago música a diario. Me encargo de mí mismo. Ya no dejo que me carguen otras personas”.

Su familia es su motor: “Con 53 años, 2 nietas y haciéndome viejo plenamente, ya no soy el mismo. Ningún día soy el mismo. Ni tú ni nadie. Además, soy pentapolar (que tiene diferentes emociones en el mismo día), no bipolar. La familia te hace crecer. Ver nacer a mis 2 nietas me dio fortaleza. Para mí fue decir: ‘¡Guau!’. La genética no olvida. Están creciendo, no solo mis hijos, sino también mis nietos. Me encantaría ver a mis tataranietos y bisnietos. Yo pienso vivir 99 años. Eso le pedí a Dios cuando salí del anexo”.

La madurez le ha hecho ver la vida desde otro ángulo: “Si me dieran la oportunidad de empezar de cero, cambiaría muchas cosas, pero otras no las movería, como nacer de los mismos padres y en el mismo lugar”.

“La parte de querer vivir muchos años es porque ahora comprendo cosas que antes solo eran dudas y deseos, y que ahora son visiones de lo bueno, de expandir mi amor y mi modo de decir las cosas para bien de muchos”.

¿Qué dijo Reyli Barba sobre su gira A caballo?

Ahora, con su gira A caballo, Reyli Barba está seguro de que reconectará con su público, que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas: “Solamente me bajé cuando me encerraron en los anexos. Nunca más me bajé del caballo. Estamos trabajando una gira fantástica como empresarios”.

“Los años que no me vieron es porque andaba en el monte, pero no he parado. Es una maravilla lo que pasa con la música. Después de 30 años, la gente sigue cantando nuestros temas. Eso es una bendición. Por eso estos shows serán de manera más cuidada, porque es una experiencia de vida. Siguen siendo nuestras canciones”.

¿Cuál es la trayectoria de Reyli Barba?

Trayectoria e historia de Reyli Barba:

Se dio a conocer a finales de la década de los 90 como vocalista y músico del grupo Elefante, con quienes estuvo por más de 5 años.

En 2004 lanzó su primer álbum como solista titulado En la luna, que contiene éxitos como: “D esde que llegaste”, “Amor del bueno” y “La descarada”.

En total ha sacado 6 discos, entre ellos destaca uno de duetos con grandes cantantes como Joan Sebastian, Yuridia, Carlos Rivera, Diego Torres, Miguel Bosé, entre otros.

En 2012 ingresó por primera vez a una clínica contra las adicciones. Al siguiente año regresó a internamiento.

En septiembre de 2015 fue su madre y su hijo quienes lo ingresaron a una clínica en Chiapas, después de estar hospitalizado tras una intoxicación.

Desde hace varios años está libre de alcohol y otras sustancias.

¿Cómo fue la lucha de Reyli Barba contra los excesos?

MAR. 2012, SHOW DE ENRIQUE IGLESIAS: En el concierto realizado en Cancún, vimos al cantante muy enfiestado.

En el concierto realizado en Cancún, vimos al cantante muy enfiestado. JUL. 2012, PSIQUIÁTRICO: Su mamá, María Arrocha, lo llevó al Hospital Español y después al psiquiatra, donde estuvo internado más de 7 días.

Su mamá, María Arrocha, lo llevó al Hospital Español y después al psiquiatra, donde estuvo internado más de 7 días. SEP. 2013, DETENIDO: Lo llevaron a prisión por tomar alcohol y fumar mariguana fuera de una tienda. Además, fue acusado de, presuntamente, golpear a policías. Tras pagar una fianza, salió en libertad.

Lo llevaron a prisión por tomar alcohol y fumar mariguana fuera de una tienda. Además, fue acusado de, presuntamente, golpear a policías. Tras pagar una fianza, salió en libertad. SEP. 2013, ENTRÓ EN CRISIS: Tras su arresto, sufrió una crisis de abstinencia. Su mamá, preocupada por su salud, lo internó en una clínica de rehabilitación. Solo estuvo 2 días ahí, pues él tomó la decisión de salir.

Tras su arresto, sufrió una crisis de abstinencia. Su mamá, preocupada por su salud, lo internó en una clínica de rehabilitación. Solo estuvo 2 días ahí, pues él tomó la decisión de salir. SEP. 2015, REHABILITACIÓN: Por tercera vez fue ingresado a una clínica, ahora en San Cristóbal de las Casas, lugar donde, supuestamente, pasaría 1 año, pero salió antes debido al avance que tuvo.

Por tercera vez fue ingresado a una clínica, ahora en San Cristóbal de las Casas, lugar donde, supuestamente, pasaría 1 año, pero salió antes debido al avance que tuvo. FEB. 2016, REAPARECE: Tras salir de la clínica, donde, por cierto, no terminó su tratamiento, reapareció y lo vimos con varios kilos menos.

Tras salir de la clínica, donde, por cierto, no terminó su tratamiento, reapareció y lo vimos con varios kilos menos. ABR. 2016, VUELVE A INTERNARSE: Al cantante le afectó retomar su vida personal y laboral, y se internó en el Instituto Psiquiátrico de la CDMX. Tomó tal decisión con el apoyo de su amiga Ana Bárbara.

Te puede interesar: Reyli Barba se resbala y sufre tremendo golpe en pleno escenario

