¡Samuel Sarmiento es hospitalizado de emergencia! El exvocalista de Los Recoditos fue sometido a cirugía: FOTO

Samuel Sarmiento, cantante de regional mexicano y exvocalista de la banda Los Recoditos, fue hospitalizado de emergencia, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud? Te contamos los detalles.

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Samuel Sarmiento preocupa a sus seguidores; fue hospitalizado de emergencia. / Gil Huerta/TVNotas

¿Qué le pasó a Samuel Sarmiento, exvocalista de la banda Los Recoditos?

El cantante del regional mexicano, Samuel Sarmiento, exintegrante de la banda Los Recoditos, que enfrentó varias polémicas recientemente, fue sometido este día a una cirugía de emergencia debido a complicaciones derivadas de una hernia umbilical que venía presentando desde hace algún tiempo.

Una hernia umbilical aparece cuando una parte del tejido que se encuentra dentro del abdomen sobresale a través de una abertura en los músculos de la zona del ombligo, lo que puede provocar un abultamiento visible que parece un saco.

Según MedlinePlus, este problema también puede presentarse en adultos y es más frecuente en personas con sobrepeso y en mujeres después del embarazo.

Las hernias umbilicales suelen crecer con el paso del tiempo. Cuando son pequeñas y no causan molestias, los especialistas pueden optar por vigilarlas periódicamente en lugar de operar de inmediato.

La decisión sobre un posible tratamiento depende de cada caso, ya que los médicos valoran tanto la evolución de la hernia como los riesgos y beneficios de una intervención quirúrgica.

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¡Samuel Sarmiento en el hospital! El exintegrante de Los Recoditos fue operado de emergencia. / Gil Huerta/TVNotas

¿Cuál es el estado de salud de Samuel Sarmiento, exvocalista de la banda Los Recoditos?

De acuerdo con lo que equipo médico contó a TVNotas, de haberse retrasado algunas horas más la atención, la situación del exvocalista de Los Recoditos pudo haberse complicado considerablemente al comprometer una mayor porción del intestino, poniendo en riesgo su salud.

La cirugía a la que fue sometida el cantautor se realizó de manera exitosa y el intérprete de “Mi último deseo” se encuentra recibiendo los cuidados médicos correspondientes.

Luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente, Samuel Sarmiento permanece hospitalizado en un centro médico de Culiacán, Sinaloa, donde continúa bajo observación mientras avanza su proceso de recuperación.

Hasta el momento, no se ha informado qué ocurrirá con los compromisos profesionales que tenía programados, por lo que su agenda permanece en espera de nuevas actualizaciones.

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¡Momentos de incertidumbre! Samuel Sarmiento termina en el hospital. / Gil Huerta/TVNotas

¿Quién es Samuel Sarmiento, exvocalista de la banda Los Recoditos?

Samuel Sarmiento Hernández es un cantante de música regional mexicana originario de Culiacán, Sinaloa.

Nació el 17 de julio de 1984 y alcanzó una importante proyección dentro del género tras integrarse a la agrupación Los Recoditos, donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística y se convirtió en una de las voces más reconocidas del grupo.

Su llegada a la banda ocurrió en 2012 y durante más de diez años participó en grabaciones, presentaciones en México y otros países, además de diversos proyectos que formaron parte del crecimiento de la agrupación.

A lo largo de esa etapa también estuvo presente en eventos y premiaciones relacionadas con la música regional mexicana, incluidos reconocimientos de alcance internacional como los Latin Grammy.

En octubre de 2023, Samuel Sarmiento anunció su salida de Los Recoditos para emprender una carrera como solista. Desde entonces ha trabajado en nuevos proyectos musicales con los que busca desarrollar una propuesta propia dentro del regional mexicano.

Paralelamente, Samuel Sarmiento ha compartido con sus seguidores algunos aspectos de su vida personal, como una terrible pérdida familiar, y otras actividades fuera de los escenarios.

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